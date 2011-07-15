Грищенко: назрела необходимость большего прагматизма в отношениях с Грузией

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО считает, что сегодня назрела необходимость придать отношениям с Грузией больше прагматизма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, об этом К.ГРИЩЕНКО сказал сегодня во время переговоров со своим грузинским коллегой Григолом ВАШАДЗЕ в рамках официального визита в Грузию.

“Сегодня назрела необходимость придать нашим двусторонним отношениям больше прагматизма – подкрепить политический диалог долгосрочными экономическими проектами, поэтому мы обсудили проведение осенью этого года совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Обсудили вопросы в сфере транспорта, энергетики, реализации конкретных проектов”, - подчеркнул К.ГРИЩЕНКО.

Стороны обсудили широкий круг актуальных вопросов взаимодействия между двумя странами во всех сферах двусторонних отношений. В частности, стороны договорились активизировать сотрудничество в торгово-экономической сфере путем налаживания системной работы Совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Заседание комиссии должно состояться осенью этого года.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по состоянию взаимодействия двух государств с Европейским Союзом, в т.ч. по наполнению практическим содержанием инициативы ЕС „Восточное партнерство”.

В контексте углубления сотрудничества в рамках международных организаций достигнута договоренность об укреплении взаимодействия в рамках ООН, ОБСЕ и Советах Европы. К.ГРИЩЕНКО отметил успешное развитие сотрудничества Грузии с этой Организацией и подтвердил готовность всячески поддерживать усилие СЕ по предоставлению содействия Грузии в процессе реформ.

Стороны положительно оценили высокий уровень культурно-гуманитарных связей между Украиной и Грузией, примером чего, в частности, стали широкомасштабные мероприятия, проведенные в этом году в Грузии по случаю 140-й годовщины от дня рождения Леси Украинки.

По результатам переговоров подписан План консультаций между министерствами иностранных дел двух стран на 2011-2012 годы.