Главное на 15 июля (вечер)

"Газовое" дело Тимошенко

Представитель государственного обвинения прокурор Лилия ФРОЛОВА завершила объявление обвинительного заключения по экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и после этого судья Печерского районного суда Родион КИРЕЕВ объявил технический перерыв в судебном заседании на 15 минут.

Как передает корреспондент УНИАН, Р.КИРЕЕВ объяснил необходимость объявления перерыва производственной необходимостью.

«По производственной необходимости я объявляю перерыв на 15 минут», - объявил Р.КИРЕЕВ.

В обвинительном заключении прокурор Л.ФРОЛОВА связывала уголовную ответственность Ю.ТИМОШЕНКО не только с совершением преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий), а так же с тем, что в 2005 году против Ю.ТИМОШЕНКО в России было выдвинуто уголовное обвинение по факту организации дачи взятки по ст. 291 Уголовного кодекса России, что соответствует ч.3 ст.27 и ч.2 ст.369 Уголовного кодекса Украины (соучастие в преступлении и коммерческий подкуп служебного лица).

«Установлено, что ТИМОШЕНКО Ю.В. на путь исправления не стала и будучи в должности премьер-министра Украины в 2009 году совершила тяжкое преступление в служебной деятельности», - заявила Л.ФРОЛОВА.

По мнению стороны обвинения, преднамеренность действий Ю.ТИМОШЕНКО заключается в ее желании создать «положительный имидж эффективного руководителя».

По словам Л.ФРОЛОВОЙ, во время досудебного следствия также не были установлены обстоятельства, которые могут смягчить наказание обвиняемой.

В заседании Печерского районного суда Киева по рассмотрению уголовного дела против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией объявлен перерыв до 18 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, следующее заседание суда по решению председательствующего на процессе судьи Родиона КИРЕЕВА начнется в 11.00.

После оглашения обвинительного заключения свое исковое заявление объявил гражданский истец, представитель НАК «Нафтогаз Украины». Суть иска заключается в том, что Ю.ТИМОШЕНКО своими действиями нанесла государству убытков в размере более 1,5 млрд. грн.

Р.КИРЕЕВ предложил прокурорам объявить перерыв в заседании суда.

В свою очередь, сторона государственного обвинения отметила, что после оглашения обвинительного заключения и заслушивания гражданского иска предполагается разъяснение их сути подсудимой. Поэтому прокуроры поддержали предложение судьи объявить перерыв.

Финансы

В Украине индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) во II квартале по сравнению с I кварталом 2011 года снизился с 123,2% до 120,2%.

Об этом говорится в аналитическом отчете "Деловые ожидания предприятий Украины за II квартал", обнародованном на сайте Национального банка Украины.

«Позитивные ожидания относительно всех составляющих индекса снизились, особенно относительно инвестиционных расходов на приобретение машин, оборудования, инструмента и инвентаря и роста количества наемных работников", - говорится в отчете.

У респондентов ухудшились ожидания относительно роста объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев по сравнению с предыдущим кварталом: баланс ожиданий уменьшился на 6,9 п.п. - до 9,2%.

Инфляционные ожидания незначительно ослабились и составляют на следующие 12 месяцев 14,5% против 14,7% в предыдущем квартале. Основным фактором повышения потребительских цен респонденты назвали рост расходов на производство (67,2% ответов). Влияние обменного курса отметили 20,9% респондентов, а действий Национального банка Украины - лишь 8,2% респондентов.

Рост потребительских цен на уровне не выше 10% прогнозируют 26,4% респондентов по сравнению с 25,5% в предыдущем квартале.

Во ІІ квартале 2011 года ожидания относительно курсовой стабильности в следующие 12 месяцев ослабились: неизменность курса гривни к доллару США ожидают 46,7% респондентов против 52% в предыдущем квартале. Укрепились ожидания относительно удешевления гривни к доллару США и евро.

Выросла доля респондентов, которые прогнозируют удешевление гривни относительно доллара США (49,3% против 45,3% ответов в І квартале 2011 года) и евро (57,0% против 54,0%).

Как и в двух предыдущих кварталах, рассчитанный по результатам опроса обменный курс гривни к доллару США через 12 месяцев будет составлять около 8,3 гривни за 1 доллар США.

Большинство респондентов (65,2% против 63,5% в предыдущем квартале) оценили будущий обменный курс в диапазоне от 7,6 до 8,39 гривни за 1 доллар США. Больше всего выросла доля респондентов, которые ожидают обменного курса гривни на уровне 8,0-8,39 гривни за 1 доллар США (до 41,6% против 35,6% в предыдущем квартале).

Разница между уплаченным в бюджет и возмещенным налогом на добавленную стоимость (НДС) возросла вдвое.

Об этом сегодня во время заседания коллегии заявил председатель Государственной налоговой службы Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО, сообщает пресс-служба ГНС.

По его словам, во втором квартале разрыв между начисленным и заявленным к возмещению налогом на добавленную стоимость составляет 6,3 млрд. грн., тогда как в начале года этот показатель был 3,3 млрд. грн.

«Объем экспорта возрос почти в полтора раза, но заявки на возмещение фактически остались на уровне прошлого года. Это свидетельствует только о масштабах злоупотреблений, которые имели место в этой сфере. В истории украинской экономики были периоды, когда сальдо между уплатой и компенсацией НДС было почти нулевым – государство раздавало всё, что собирало. Сегодня эта позорная практика прекращена, и этот налог реально наполняет бюджет», - подчеркнул В.ЗАХАРЧЕНКО.

По его мнению, рост «доходности» НДС для бюджета стал возможным вследствие введения автоматического возмещения и ужесточения борьбы с теневым сектором и фиктивным предпринимательством.

«К нашему счастью, мы добились того, что фирмам, которые занимались только печатанием «липовых» налоговых накладных, существовать становится все труднее. Но, к сожалению, такие махинаторы до сих пор есть и продолжают наносить вред экономике. Наша задача – полностью вывести с игры тех, кто производит для страны только бумаги с печатями», - заметил председатель ГНС Украины.

Средний размер пенсии по Украине в 2011 году составил 1,122 тыс. грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В частности, средний размер пенсии по возрасту составляет 1,156 тыс. грн., по инвалидности – 1,002 тыс. грн., в случае потери кормильца – 914,4 грн.

Количество пенсионеров в Украине, по данным Госслужбы статистики, составляет 13,738 млн. человек, что на 17 тыс. больше, по сравнению с аналогичными данными в прошлом году.

Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в январе-июне 2011 г. (в сопоставимых ценах) вырос на 15% по сравнению с январем-июнем 2010 года и составил 153,57 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госкомстата, рост объемов розничного товарооборота по итогам января-июня 2011 г. зафиксирован во всех областях Украины. При этом наибольший рост отмечен в Киевской области – на 23,9% – до 7 млрд. 142,3 млн. грн., Черкасской области – на 20,7% – до 3 млрд. 136,6 млн. грн., Полтавской области – на 19,4% – до 3 млрд. 959,8 млн. грн.

Отношения Украины и России Очереди на украинско-российской границе, вызванные увеличением времени таможенного оформления российскими таможенниками в связи с законодательными нововведениями, на 15.00 почти полностью ликвидированы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины со ссылкой на информацию мониторингового центра.

Ситуация стабилизировалась, в частности, за счет оперативности примененных мер руководством Гостаможслужбы и пограничных таможен.

«Гостаможслужба делает все, чтобы помочь российским коллегам и увеличить пропускную способность пограничных пунктов пропуска. Максимально ускорено таможенное оформление», - отмечается в сообщении службы.

В Гостаможслужбе сообщили, что в пунктах пропуска Харьковской областной таможни за последние сутки проведено таможенное оформление более 4000 транспортных средств, которые следовали в Российскую Федерацию. Это почти в два раза больше, чем среднесуточная норма – 2,3 тыс. транспортных средств.

Премьер-министр России Владимир ПУТИН подчеркивает, что украинские металлурги являются конкурентами для производителей Таможенного союза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом он сказал в ходе общения с работниками ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», отвечая на вопрос, чем чревато вхождение Украины в Таможенный союз для металлургической отрасли.

«Вопрос понятный и непраздный, особенно для металлургов, потому что Украина – это, конечно, страна с развитой металлургической промышленностью и, безусловно, это ваш конкурент. Это очевидный факт», - сказал В.ПУТИН.

В то же время он отметил, что войдёт ли Украина в Таможенный союз и затем в Экономическое пространство, пока не известно.

«Политическое руководство Украины, насколько я себе представляю, пока таких планов не вынашивает в практическом преломлении. Что это означает? Это означает, что три страны – Россия, Белоруссия и Казахстан будут договариваться о том, как защищать свой внутренний рынок от продукции из третьих стран», - подчеркнул он.

По словам российского премьера, уже сейчас подписано соглашение о применении различных форм и методов защиты. Один из них хорошо известен – это так называемые антидемпинговые расследования. Он отметил, что одно из этих антидемпинговых расследований сейчас проводится в отношении китайской стали с полимерным покрытием.

«Мы не исключаем, что такие же инструменты могут применяться и в отношении любой третьей страны», - подчеркнул В.ПУТИН.

Он считает, что если Украина примет решение присоединиться к Таможенному союзу, то это повысит конкуренцию для металлургической промышленности, да и для некоторых других отраслей экономики в России.

При этом В.ПУТИН подчеркнул, что «мы вряд ли согласимся с условиями, при которых наши партнёры захотели бы воспользоваться преимуществами интеграционного объединения, но не брали бы на себя никаких обязательств".

(УНИАН)