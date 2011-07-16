Эколог считает, что в гибели дельфинов на Кинбурнской косе виноваты рыбаки

В гибели дельфинов на Кинбурнской косе виноваты рыбаки.

Такое мнение в разговоре с корреспондентом УНИАН высказал директор Южного филиала Института экологии Национального экологического центра Украины Олег ДЕРКАЧ.

По его словам, на Кинбурнской косе рыбацкие сети расставлены «на каждом шагу». Дельфины, попадая в них и оставаясь без воздуха даже 15-20 минут, задыхаются и гибнут. Животных, которым удается всплыть, рыбаки добивают из ружей, утверждает эколог.

«Дельфины им мешают. Есть еще одно предположение, что таким образом «развлекаются» высокопоставленные особы, приезжающие сюда на отдых. Они имеют ружья, катера, это все нерядовые отдыхающие. Власть же никак не контролирует ситуацию, закрывает глаза на эти преступления», - заявил О.ДЕРКАЧ.

По его словам, в последнее время численность дельфинов в этих местах резко сократилась: недавно их насчитывалось до 3 млн. особей, сейчас же, по оценкам специалистов, их не больше 100 тыс.

О.ДЕРКАЧ сообщил, что три вида дельфинов обитающих возле косы дельфинов - афалины, азовки или морские свиньи и белобочки - занесены в Красную книгу, находятся под охраной. Утверждена государственная программа учета численности этих животных, однако, несмотря на это, дельфинов становится все меньше, отметил эколог.

По его словам, браконьерскому уничтожению животных способствует позиция властей. О.ДАРКАЧ утверждает, что власти необоснованно затягивают с созданием дирекции национального парка «Белобережье Святослава», в акватории которого произошла массовая гибель дельфинов. После принятия решения о создании парка документы были оформлены с опозданием - к концу 2009 года, вместе с тем, администрация парка не функционирует до сих пор.

Отсутствие администрации в парке приводит к невосполнимым потерям природных ресурсов, отметил О.ДЕРКАЧ. По его словам, в прошлом году были расстреляны «краснокнижных» 28 уток-гаг, распродаются земли на Кинбурнской косе, отмечены случаи незаконного вылова осетровых рыб и креветок, а теперь еще и дельфины погибли.

Как сообщал УНИАН, 9 июля на побережье Кинбурнской косы, в акватории национального парка «Белобережье Святослава», отдыхающие обнаружили 8 погибших дельфинов. На теле одного из них были заметны следы от дроби. По мнению специалистов, столь массового случая одновременной гибели дельфинов в этих местах никогда раньше не было.

Министр экологии и природных ресурсов Украины Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ своим поручением создал комиссию по выяснению причин гибели дельфинов в акватории Черного моря в районе Кинбурнской косы.

15 июля заместитель председателя комиссии, заместитель начальника Государственной экологической инспекции по охране окружающей среды Северо-Западного региона Черного моря Алексей КУЗЬМЕНКО сообщил УНИАН, что дельфины, найденные мертвыми на побережье Кинбурнской косы, погибли не от огнестрельных ранений.

По его словам, члены комиссии нашли и обследовали останки 5 погибших дельфинов и 1 афалины. В результате обследования в теле одного из дельфинов были обнаружены 5 дробин, которые передали в Очаковский райотдел милиции для экспертизы.

«Место нахождения дробин – нижняя челюсть дельфина – указывает на то, что стреляли уже в мертвого дельфина», - отметил А.КУЗЬМЕНКО.

По его словам, оставшиеся трупы дельфинов не имеют видимых повреждений, что позволяет предположить, что погибли они не от выстрелов. Определить же точную причину гибели животных в настоящее время невозможно, так как трупы сильно разложились.