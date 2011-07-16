США обеспокоены политической мотивацией процессов над Тимошенко и Луценко

Посол США в Украине Джон ТЕФФТ выразил беспокойство США по поводу того, что характер судебных процессов над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и бывшим главой МВД Юрием ЛУЦЕНКО выглядит политически мотивированным.

Об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря США, один из руководителей Бюро Государственного департамента США по вопросам демократии, прав человека и труда, отвечающий, в частности, за регион Европы, Центральной и Восточной Азии Томас МЕЛИЯ в интервью еженедельнику «Зеркало недели. Украина» (№ 26, 15-22 июля).

«Да, мы очень внимательно следим за этими судебными процессами. Более того, на некоторых судебных заседаниях присутствуют наблюдатели от американского посольства. Посол Джон ТЕФФТ выразил наше беспокойство по поводу того, что характер некоторых из этих процессов выглядит политически мотивированным», – сказал Т.МЕЛИЯ.

По его словам, упоминание Европы в этом контексте очень важно. «Потому что будущее Украины находится в Европе. И то, что беспокойство высказывается из Брюсселя, – звонок для Украины: если будет продолжаться нынешний курс, то это может серьезно навредить репутации вашей страны и ее европейской перспективе», – добавил Т.МЕЛИЯ.