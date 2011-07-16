Токио претендует на проведение летней Олимпиады-2020
15:16, 16 июля 2011Разное
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Японская столица Токио подала официальную заявку на право принять у себя летнюю Олимпиаду-2020, сообщает радио «Свобода».
Президент японского Национального олимпийского комитета Цунэкадзу ТАКЭДА заявил, что Япония хотела бы, чтобы Игры 2020 года стали символом восстановления и возрождения страны после катастрофического землетрясения и цунами.
На право принять Олимпиаду в 2020 году претендуют также Рим и Мадрид.
Победитель определится в сентябре 2013 года в Буэнос-Айресе.
В 2009 году Токио проиграл Рио-де-Жанейро в борьбе за право принять Олимпиаду- 2016.
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