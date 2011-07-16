Токио претендует на проведение летней Олимпиады-2020

Японская столица Токио подала официальную заявку на право принять у себя летнюю Олимпиаду-2020, сообщает радио «Свобода».

Президент японского Национального олимпийского комитета Цунэкадзу ТАКЭДА заявил, что Япония хотела бы, чтобы Игры 2020 года стали символом восстановления и возрождения страны после катастрофического землетрясения и цунами.

На право принять Олимпиаду в 2020 году претендуют также Рим и Мадрид.

Победитель определится в сентябре 2013 года в Буэнос-Айресе.

В 2009 году Токио проиграл Рио-де-Жанейро в борьбе за право принять Олимпиаду- 2016.