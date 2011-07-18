Анонс на 18 июля

* Пресс-конференция на тему: «Рейдерские захваты предприятий: назад в прошлое?». Участники: экс-председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина Семенюк-Самсоненко и директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины Андрей Семидидько.

* Пресс-конференция вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Бориса Колесникова на тему: «Итоги по результатам работы в І полугодии. План развития отрасли».

* Пресс-конференция на тему: "Возможно ли стратегическое планирование в Украине?". Участники: Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций; Денис Богуш, президент компании Bohush Communications. Темы: Государственные программы на 2012-2014 годы; Региональные стратегии областей до 2015-2020 годов; Стратегическое управление страной - функция власти или общества?.

* Рабочая группа по подготовке первого заседания Общественного совета при Государственном агентстве земельных ресурсов Украины проведет открытое заседание Совета.

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