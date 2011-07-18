Курс НБУ на 18.07.11
10:15, 18 июля 2011Разное
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Официальный курс НБУ на 18.07.2011100 USD – 797.1000 (15 июля – 797.1000)100 EUR – 1127.5777 (15 июля – 1132.0414)10 RUR – 2.8339 (15 июля – 2.8406) Учетные курсы банковских металлов на 18.07.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-125822.24 (15 июля-126938.18)961 XAG 10 Серебро-3042.53 (15 июля-3140.57)962XPT10Платина-139811.34(15 июля-141086.70)964XPD10Палладий-61695.54 (15 июля-62572.35)
Официальный курс НБУ на 18.07.11
100 USD – 797.1000 (15 июля – 797.1000)
100 EUR – 1127.5777 (15 июля – 1132.0414)
10 RUR – 2.8339 (15 июля – 2.8406)
Учетные курсы банковских металлов на 18.07.11 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10Золото-125822.24 (15 июля-126938.18)
961 XAG 10 Серебро-3042.53 (15 июля-3140.57)
962XPT10Платина-139811.34(15 июля-141086.70)
964XPD10Палладий-61695.54 (15 июля-62572.35)
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