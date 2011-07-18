Судебное заседание по рассмотрению дела Пукача перенесено на 28 июля

Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего генерала МВД Алексея ПУКАЧА на 28 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам представитель в суде Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

«Суд перенесен из-за отсутствия представителя Леси ГОНГАДЗЕ Андрея ФЕДУРА, и нет подтверждения, что он был поставлен в известность должным образом, а также не готов еще допуск к государственной тайне ПОДОЛЬСЬКОГО», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Заседание суда начнется в 10.00.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура 31 марта утвердила обвинительное заключение и передала в Печерский райсуд Киева для рассмотрения по существу уголовное дело А.ПУКАЧА.

По данным ГПУ, досудебным следствием установлено, что обвиняемый, во исполнение приказов и указаний министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко и других должностных лиц, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея ПОДОЛЬСКОГО и журналиста Г.Гонгадзе и 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.

Кроме этого, в июле 2003 года А.ПУКАЧ, злоупотребляя своим служебным положением, дал противоправное указание подчиненным работникам милиции уничтожить официальные документы, в том числе относительно незаконного внешнего наблюдения за Г.Гонгадзе, чем препятствовал органам досудебного следствия раскрыть указанное убийство.