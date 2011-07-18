Главное на 18 июля (день)

Енергетика

Судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ принял решение об отстранении Сергея ВЛАСЕНКО от защиты в по делу, возбужденному против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно подписания газовых соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Р.КИРЕЕВ зачитал после перерыва.

Такое решение судья принял в связи с систематическим нарушением С.ВЛАСЕНКОМ установленного порядка ведения судебного заседания.

Кроме того, в решении суда указывается, что С.ВЛАСЕНКО постоянно злоупотребляет недостойными высказываниями в адрес суда.

Судья Р.КИРЕВ также считает целесообразным обратиться в Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики по поводу системного нарушения С.ВЛАСЕНКО норм морали и нарушения установленного порядка в судебном разбирательстве дела и неуважения к суду.

В своем решение председательствующий в заседании также рекомендует Высшей квалификационной комиссии адвокатуры при Кабинете министров Украины рассмотреть вопрос о лишении С.ВЛАСЕНКО лицензии на адвокатскую деятельность.

По словам Р.КИРЕЕВА, это решение суда может быть обжаловано в Апелляционном суде Киева на протяжении 15 дней.

После объявления решения С.ВЛАСЕНКО покинул зал заседания, перед тем обратившись с заявлением к судье с требованием предоставить Ю.ТИМОШЕНКО три дня согласно законодательству на определение нового защитника вместо него.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО, комментируя это решение суда, заявила, что судья «Р.КИРЕЕВ выполнил предварительно спланированную провокацию».

«Марионетка КИРЕЕВ выполнил предварительно спланированную провокацию и отстранил от участия в деле Сергея ВЛАСЕНКО", - написала Ю.ТИМОШЕНКО на своей странице в Twitter.

Ведущий немецкий энергетический концерн Eon ведет переговоры с российским монополистом "Газпромом" о снижении цены на поставляемый газ.

Об этом заявил газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung глава Eon Йоханнес ТАЙССЕН, сообщает Deutsche Welle.

В то же время он не исключает, что в случае необходимости к решению проблемы может быть подключен арбитражный суд.

"Пока мы продолжим переговоры. Однако могут возникнуть ситуации, когда придется разрешать спорные вопросы", - сказал Й.ТАЙССЕН.

При этом он добавил, что Eon не зависит только от поставок "Газпрома".

Агентство dpa обращает внимание на слова главы Eon о том, что концерн не ведет поиски новых партнеров для концерна в целом.

"Мы не ищем стратегических партнеров, однако сотрудничество в реализации отдельных проектов вполне допустимо", - отметил Й.ТАЙССЕН.

По его словам, такое взаимодействие возможно, например, в сферах добычи газа и использования силы ветра для производства электроэнергии.

На этой неделе конкурент Eon немецкий концерн RWE заключил соглашение о тесном сотрудничестве с российским "Газпромом", напоминает dpa. Партнеры, в частности, намерены обсудить возможность создания совместного предприятия, в которое вошли бы действующие и будущие угольные и газовые электростанции, расположенные в Германии, Великобритании и странах Бенилюкс.

Оператор аварийной японской АЭС "Фукусима-1" компания TEPCO начала поспешно заделывать металлическими листами проломы над машинным залом третьего энергоблока станции из-за опасений надвигающегося на Японию мощного тайфуна, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Метеорологическое агентство Японии ранее вынесло предупреждение о приближении мощного тайфуна к южному побережью страны. По предварительным данным, скорость ветра в эпицентре тайфуна составляет до 180 километров в час (50 метров в секунду), а его радиус достигает 300 километров.

Представители TEPCO ранее заявляли, что аварийная АЭС "Фукусима-1", на которой продолжаются работы по восстановлению систем охлаждения реакторов, не полностью готова к летним тайфунам.

Ливневые дожди и сильные ветры могут способствовать попаданию радиоактивной воды в окружающую среду, а тайфун может нанести повреждения объектам АЭС.

Финансы В ходе заседания комиссии Таможенного союза 15 июля предложения Украины по сотрудничеству с ТС в формате «3+1» не рассматривались.

Об этом УНИАН сообщил источник в структурах, связанных с Таможенным союзом.

«Этого вопроса не было в повестке дня и он не обсуждался», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по некоторым данным, предложения Украины по сотрудничеству с Таможенным союзом, переданные российской стороне 8 июля по линии МИД, находятся в правительственных структурах России и не поступали для рассмотрения в комиссию Таможенного союза.

ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, Киев) и ПАО «Донгорбанк» (Донецк) завершили операционное объединение.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПУМБ, переданного УНИАН.

«16 июля 2011 года произошло объединение ПУМБ и "Донгорбанка". Банки объединили балансы и сеть отделений, и с 18 июля банк начал работу под объединенным брендом "Первый украинский международный банк". Таким образом, процесс операционного слияния ПУМБ и "Донгорбанка", начавшийся осенью прошлого года, успешно завершен», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, банки объединили балансы и утвердили передаточный акт. Это значит, что деятельность "Донгорбанка" как финансового учреждения впредь не осуществляется и начинается процесс обмена акций и регистрации устава ПУМБ как банка-правопреемника.

Общим собранием акционеров ПАО «ПУМБ», которое состоялось 15 июля 2011 года, принято решение об увеличении уставного капитала и эмиссии акций ПАО «ПУМБ» в объеме зарегистрированного уставного капитала ПАО «Донгорбанк», что является завершающим этапом в процессе реорганизации путем присоединения "Донгорбанка" к ПУМБ. Общее собрание акционеров также утвердило порядок и условия обмена акций ПАО «ПУМБ» на акции ПАО «Донгорбанк».

За счет объединения ПУМБ расширил сеть филиалов и отделений с 135 до 171.

В пресс-релизе указывается, что объединенный банк вошел в десятку крупнейших фининститутов Украины по основным финансовым показателям. Активы объединенного банка на момент объединения составили 25,4 млрд. грн., капитал – 3,7 млрд. грн., кредитный портфель юридических лиц насчитывает 13,8 млрд. грн., а физических лиц – 4,6 млрд. грн., счета физических лиц – 8,4 млрд. грн., а счета юридических лиц – 5,6 млрд. грн .

По предварительным расчетам, объединение окупится в середине 2012 года и принесет не менее 10% экономии операционных издержек в год за счет эффекта масштаба.

Земельная реформа

Государственное агентство земельных ресурсов Украины намерено осенью текущего года внести в Верховную Раду программу создания государственного земельного кадастра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Как указывается в сообщении, данная программа сегодня находится на этапе разработки.

«Мы уверены, что до 1 января 2012 года сможем обеспечить составляющую формирования государственного земельного кадастра, которая касается базы регистрации земельных участков. Планируем дополнить базу всей регистрационной информацией, которая на сегодня у нас есть», - сказал первый заместитель главы Госземагентства Артем КАДОМСКИЙ.

По его словам, закон о государственном земельном кадастре содержит ряд принципиально новых положений относительно оснований, процедуры и сроков осуществления государственной регистрации земельных участков, которые направлены на уменьшение коррупции, упрощение и ускорение всех необходимых процедур. В частности, законом введен институт государственных кадастровых регистраторов - специально уполномоченных должностных лиц, которые несут личную ответственность за регистрацию документов государственного земельного кадастра и являются процессуально независимыми субъектами.

При этом законом урегулирован порядок обмена информацией между Государственным земельным кадастром и Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество.

А.КАДОМСКИЙ отметил, что вести госземкадастр будет Госземагентство и его территориальные органы.

По его данным, основные организационно-технические вопросы функционирования ГЗК предусматривается урегулировать соответствующим Порядком ведения Государственного земельного кадастра, который утверждается Кабинетом министров.

Среди основных проблем внедрения ГЗК первый замглавы ведомства назвал отсутствие нормативно-правового, кадрового и единого программного обеспечения.

В свою очередь, заместитель главы Госземагентства Николай КАЛЮЖНЫЙ пояснил, что согласно закону, государственные акты на право собственности на землю будут действительными и после вступления в силу нормы относительно отмены госактов.

«Государственные акты на землю будут действительными и 10, и 20 лет… Только при трансакциях с участком этот документ будут изымать. Эта норма закона Украины «О государственном земельном кадастре» будет действовать с 1 января 2013 года. Граждане при желании могут получить выдержку из государственного реестра о своей собственности, а также будет бесплатный доступ к информации о своем и других земельных участках через Интернет (за исключением персональных данных)», - сказал он.

Реформа ЖКХ

Первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ убежден, что создание Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг (НКРРКУ) Украины станет составляющей и базовой частью реформы отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.КЛЮЕВА,

Первый вице-премьер считает, что НКРРКУ станет эффективным инструментом контроля качества и цен на услуги в отрасли.

«То, что новая власть взялась за реформу ЖКХ - показательно. Ведь состояние этой отрасли мгновенно отражается на ежедневном качестве жизни, условиях быта всех 45 миллионов граждан», - подчеркнул первый вице-премьер.

По словам А.КЛЮЕВА, предыдущая власть не смогла этого сделать, хотя собиралась в течение длительного времени. «Мы последовательно демонстрируем готовность внедрять самые необходимые реформы», - подчеркнул он.

«Реформа ЖКХ имела все шансы стать самой непопулярной, неслучайно предыдущим правительством она была отложена в «долгий ящик». Благодаря тщательному, но решительному подходу новой власти эта реформа становится реализуемой. Мы реально расчищаем «авгиевы конюшни», меняем всю систему, начиная со сферы ЖКХ. Именно здесь начинается модернизация страны. Но местные власти и сами граждане должны четко понимать, что лишь с их активным участием, вместе мы сможем создать комфортные условия для жизни в нашей стране», - отметил А.КЛЮЕВ.