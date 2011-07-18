Украина будет настаивать на закреплении европейской перспективы – МИД

Украина будет настаивать на закреплении в соглашении об ассоциации европейской перспективы, несмотря на скептицизм отдельных стран-членов Европейского Союза.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом сказал министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО на встрече с министрами иностранных дел стран-членов ЕС в формате «Украина-Группа друзей Украины в ЕС» сегодня в Брюсселе.

К.ГРИЩЕНКО отметил, что фиксация в соглашении европейской перспективы является приоритетной задачей для Украины на данном этапе и будет требовать от ЕС стратегического мужества, учитывая сложную внутреннюю ситуацию в Евросоюзе.

В то же время министр подчеркнул, что закрепление перспективы создает мощный стимул в обществе для воплощения болезненных и непопулярных реформ, направленных на интеграцию Украины в ЕС. «Объем законодательства, которое должно адаптировать Украина после заключения соглашения об ассоциации сравним с задачами, которые стоят перед странами-кандидатами», - заметил К.ГРИЩЕНКО.

Стороны обсудили актуальные вопросы отношений Украины и ЕС с акцентом на переговорном процессе по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Министры подтвердили общее стремление сторон завершить переговоры до конца текущего года.

Министры иностранных дел Украины и ЕС также обсудили перспективы введения безвизового режима для граждан Украины, в частности реализацию первой «законодательной» фазы Плана действий либерализации визового режима.

Кроме того, был обсужден процесс внутренних реформ в Украине, вопрос региональной безопасности, а также подготовка к Варшавскому саммиту «Восточного партнерства» в сентябре с.г.

Организаторами мероприятия выступили министр иностранных дел председательствующей в ЕС Польши Радослав СИКОРСКИЙ, министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ и министр иностранных дел Литвы Аудронюс АЖУБАЛИС. Во встрече активное участие приняли комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ, а также главы внешнеполитических ведомств Чехии, Румынии и Латвии.

Предыдущая встреча в формате «Украина-Группа друзей Украины в ЕС» на уровне министров состоялась 12 апреля 2011 в Люксембурге.