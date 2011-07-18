Азаров приступил к работе после отпуска
14:42, 18 июля 2011Разное
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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ завершил отпуск и c сегодняшнего дня приступил к работе.
Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь премьер-министра Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.
По словам В.ЛУКЬЯНЕНКО, сегодня Н.АЗАРОВ провел заседание Кабинета министров.
Также, по словам пресс-секретаря, на текущую неделю никаких заграничных командировок Н.АЗАРОВА пока не планируется.
Как сообщал УНИАН, Н.АЗАРОВ находился в отпуске с 23 июня.
8 июля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказал пожелание, чтобы до заседания Межгосударственной украинско-российской комиссии, которое планируется провести в июле, прошла встреча премьер-министров Украины и России.
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