Азаров приступил к работе после отпуска

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ завершил отпуск и c сегодняшнего дня приступил к работе.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь премьер-министра Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

По словам В.ЛУКЬЯНЕНКО, сегодня Н.АЗАРОВ провел заседание Кабинета министров.

Также, по словам пресс-секретаря, на текущую неделю никаких заграничных командировок Н.АЗАРОВА пока не планируется.

Как сообщал УНИАН, Н.АЗАРОВ находился в отпуске с 23 июня.

8 июля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказал пожелание, чтобы до заседания Межгосударственной украинско-российской комиссии, которое планируется провести в июле, прошла встреча премьер-министров Украины и России.