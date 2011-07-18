Украина и ЕС имеют хорошие перспективы завершить основную работу над ЗСТ в сентябре - МИД

Украина и Европейская Комиссия настроены на то, чтобы согласовать все принципиальные положения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС до саммита «Восточного партнерства», запланированного на 29 сентября т.г.

К такому общему пониманию пришли министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и комиссар ЕС по вопросам торговли Карел де ГУХТ сегодня во время переговоров в Брюсселе, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД.

«Соглашение о ЗСТ должно быть подготовлено как можно скорее. Европейская сторона это прекрасно понимает», - отметил К. де ГУХТ.

Стороны констатировали, что переговоры между Украиной и ЕС относительно создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли вышли на завершающую стадию. В этой связи перед переговорными командами стоит задача в максимально короткий срок завершить согласование всех технических вопросов и найти компромиссные формулировки в вопросах, которые остаются открытыми.

В ходе встречи К.ГРИЩЕНКО и К.де ГУХТ согласились, что введение ЗСТ станет мощным стимулом для дальнейшего экономического роста Украины и важным инструментом постепенной интеграции Украины во внутренние рынки ЕС.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о новом соглашении об ассоциации с 2007 года, а о создании зоны свободной торговли в рамках соглашения об ассоциации - с 2008 года. Стороны планируют завершить переговоры до конца этого года.