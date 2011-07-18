Янукович реорганизовал Главное управление госслужбы, создав национальное агентство
16:54, 18 июля 2011Разное
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ образовал Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, реорганизовав Главное управление государственной службы Украины.
Текст соответствующего указа размещен на сайте главы государства.
Указом также утверждено положение о Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы.
Кабинету Министров Украины поручено привести в двухмесячный срок свои акты в соответствие с этим указом.
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