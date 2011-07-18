Янукович реорганизовал Главное управление госслужбы, создав национальное агентство

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ образовал Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, реорганизовав Главное управление государственной службы Украины.

Текст соответствующего указа размещен на сайте главы государства.

Указом также утверждено положение о Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы.

Кабинету Министров Украины поручено привести в двухмесячный срок свои акты в соответствие с этим указом.