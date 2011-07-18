Анонс на 19 июля

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в церемонии начала реконструкции (модернизации) магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» (Киевская область, г. Богуслав).

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Саморегулирование отечественных электронных медиа как альтернатива государственному регулированию в украинском сегменте Интернет". Будут рассматриваться вопросы: состояние развития Интернет сферы Украины, имеющиеся проблемы, опасности государственного регулирования и альтернативы в виде самоуправляющихся структур как лучшей международной практики. Участники: Татьяна Попова, председатель Правления Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ); Эллина Шнурко-Табакова, Интернет Ассоциация Украины; Виктория Сюмар, Институт массовой информации; Роман Головенко, медиа юрист и др.

* Печерский районный суд Киева продолжит рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

* Пресс-конференция на тему: “Таможенный союз: пройдет ли “украинская формула”?”. Организатор - «ГолосUA». Участники: Сергей Яременко, экс-заместитель председателя Национального банка Украины; Владимир Корнилов, директор Украинского филиала Института стран СНГ; Александр Чалый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, дипломат.

* В УНИАН состоится презентация проекта «Сицилия в одном глотке». Организатор и автор проекта - компания Cantine Trapanesi Riunite, возглавляемая Энцо Ингралди (Enzo Ingraldi), под одним именем заключает разные производительные реалии Сицилии. Проект призван оценить по достоинству Сицилию и сделать ее известной благодаря лучшему продукту – вину. Будут представлены все особенности проекта компании Cantine Trapanesi Riunite, которая использует поддержку важных итальянских экономических и коммерческих институтов, а также будет проведена дегустация сицилийских вин Igt, изготовленных Ctr. Участники: Антонио Парринелли, винный эксперт, член сицилийского региона агрокультурных ресурсов и консультант ассамблеи сицилийского региона; Сильвиа Монталто, президент Кантина Сан Францеско, член СТР.

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