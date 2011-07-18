Президент ПАСЕ: процесс над Тимошенко должен быть прозрачным и справедливым

Судебный процесс на экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО должен быть прозрачным и справедливым.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Мевлют ЧАВУШОГЛУ, сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата Украины, председателя парламентского Комитета по вопросам правосудия, президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея КИВАЛОВА.

Как сообщается, М.ЧАВУШОГЛУ прибыл в Украину для участия в Международном симпозиуме «Cовременные политика и юстиция: вызовы ХХI века», который проходит в Национальном университете «Одесская юридическая академия».

«Как президент ПАСЕ я, в первую очередь, должен отметить, что это судебное разбирательство должно быть прозрачным. Хочу отметить, что в разных странах были судебные разбирательства над бывшими политическими лидерами. Еще раз хочу подчеркнуть, что не стоит предугадывать ход этого судебного разбирательства. Но в любом случае, процесс должен быть справедливым. Конечно же, ни одна из сторон не может политизировать данный судебный процесс», - сказал М.ЧАВУШОГЛУ.

Как отмечается в сообщении, выступая на симпозиуме, М.ЧАВУШОГЛУ акцентировал также внимание на взаимосвязи политики и юстиции. В частности, обсуждались проблемы рассмотрения дел в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

«Это тот орган, который финансируется ПАСЕ за счет членства всех участников. А Украина является членов ПАСЕ и мы платим деньги и в том числе на содержание Европейского суда по правам человека. К сожалению, Украина находится в пятерке стран-лидеров по обращениям в ЕСПЧ. Суд буквально завален жалобами. Сегодня эта авторитетная инстанция практически не в состоянии эффективно выполнять свои функции. И Украина принимает активное участие в оптимизации работы суда», - сказал в свою очередь С.КИВАЛОВ.

По его мнению, такое правосудие, когда рассмотрения дела можно ждать 5-6 лет – никому не нужно. «Мы делаем все для того, чтобы изменить структуру этого органа, чтобы он работал эффективно и оперативно. Сегодня наша юридическая академия готовит проект изменений по усовершенствованию работы ЕСПЧ» - сообщил народный депутат.

По мнению М.ЧАВУШОГЛУ, «начало ХХІ века ознаменовалось всплеском социальных и политических конфликтов по всему миру. Одним из средств разрешения конфликтов являются национальные и наднациональные суды, каким и является Европейский суд по правам человека. И сейчас надо приложить максимум усилий для обеспечения их нормальной работы».