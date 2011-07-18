Евросоюз может ввести новые санкции против Сирии

Евросоюз рассматривает целесообразность применения новых санкции против Сирии.

Об этом сообщила сегодня глава дипломатии ЕС Кэтрин ЭШТОН, передает РИА «Новости».

"Мы продолжили рассмотрение санкций", - сказала К.ЭШТОН журналистам после завершения проходившей под ее председательством очередной встречи в Брюсселе глав МИД 27 стран ЕС.

По словам главы дипломатии ЕС, эта региональная организация намерена оказать максимум политического и экономического давления на официальный Дамаск, чтобы добиться прекращения насилия в отношении гражданского населения и содействовать общенациональному диалогу во имя демократических преобразований.

Как сообщалось, волнения в Сирии начались в середине марта в городе Дераа на юге страны и быстро перекинулись на другие регионы. За это время в столкновениях с силами безопасности погибли, по данным сирийских правозащитников, более тысячи человек.

ЕС в знак осуждения продолжающихся репрессий в Сирии ввел запрет на поставки в эту страну оружия и полицейской техники, а также запретил въезд на свою территорию представителей высшего сирийского руководства во главе с президентом и заморозил их финансовые активы в Европе. В июле Евросоюз одобрил новый санкционный пакет, который расширит ограничительные меры против сирийских властей. В него вошли четыре сирийские компании, связанные с силовыми структурами страны, а также семь должностных лиц, которые, по мнению ЕС, несут ответственность за применение насилия против мирного населения.