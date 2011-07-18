Главное на 18 июля (вечер)

Кадровые ротации

Мармазов, Пятницкий и Крючкова уволены с должностей заместителей министра экономики

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Василия МАРМАЗОВА, Валерия ПЯТНИЦКОГО и Ирину КРЮЧКОВУ от должностей заместителей министра экономики Украины.

Тексты соответствующих указов главы государства размещены на его официальном сайте.

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Президент уволил заместителей председателя Налоговой Матвеева и Котькало

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил заместителей председателя Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) Олега МАТВЕЕВА и Александра КОТЬКАЛО.

Это предусмотрено соответствующими указами Президента от 18 июля т.г. №763 и №762, размещенными на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, А.КОТЬКАЛО был назначен на должность заместителя председателя ГНАУ правительственным распоряжением №1806 от 13 сентября 2010 года.

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Президент назначил Саратова главой Нацкомиссии регулирования рынка коммунальных услуг

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом №767 назначил Валерия САРАТОВА главой Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины (НКРРКУ).

Об этом говорится в тексте документа, размещенного на сайте Президента.

Согласно документу, членами НКРРКУ стали Сергей ДУНАЙЛО, Дмитрий ГРИГОРЬЕВ, Валерий КАЛЬЧЕНКО, Юрий ХИВРИЧ.

При этом В.ЯНУКОВИЧ указами №766 и 765 уволил В.КАЛЬЧЕНКО и С.ДУНАЙЛО с должности членов Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины.

Как сообщал УНИАН, 1 июня т.г. Президент Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом освободил В.САРАТОВА от должности председателя Севастопольской горгосадминистрации.

2 июня В.САРАТОВ заявлял о том, что отказался от предложения создать и возглавить Национальную комиссию регулирования рынка коммунальных услуг.

Справка УНИАН. В 2010 году для обеспечения единого подхода к формированию экономически обоснованных тарифов для предприятий – естественных монополистов был принят Закон Украины «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины». Минрегионстрой разработал и подал на рассмотрение Президента проект указа по созданию НКРРКУ.

1 июня т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг будет создана и начнет работать до сентября.

8 июля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом создал Национальную комиссию регулирования рынка коммунальных услуг Украины.

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Финансы

До 17% средств среднего и крупного бизнеса находятся в тени – ГНСУ

На сегодня от 10% до 17% средств среднего и крупного бизнеса находятся в тени.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), такие данные определили налоговики, анализируя деятельность предприятий с объемом валовых доходов свыше 1 млн. грн.

Как отметил заместитель председателя ГНСУ Александр КЛИМЕНКО, самые большие обороты средств нелегального бизнеса имеются в Днепропетровской, Харьковской, Одесской областях и в Киеве.

При этом рекордный удельный вес предприятий с оборотом свыше 1 млн. грн., которые минимизируют налоговые обязательства, в Харьковской области составляет 16,7% от общего оборота. Также значительной является доля теневого сектора в региональной экономике Одесской (15,2%) и Черкасской (13,4%) областей.

«Алгоритмы дистанционного мониторинга и раннего выявления субъектов теневой экономики позволят нам более-менее точно оценить объемы проблемы. Соответственно, мы можем адекватно реагировать на это. По сравнению с февралем этого года, сборы НДС выросли в 1,6 раза, в том числе по предприятиям группы риска – в 1,9 раза», - отметил А.КЛИМЕНКО.

«В мае мы предотвратили образование фиктивного налогового кредита на 615 млн. грн. В некоторых регионах налоговый кредит снизился наполовину. Но пока еще борьба с теневой экономикой не является одинаково эффективной на всей территории страны», - говорит заместитель председателя ГНСУ. По его словам, эффективной борьбы с теневой сферой экономики можно добиться, «возможно, даже с помощью жестких кадровых решений».

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Дело Тимошенко

Суд дал новым защитникам Тимошенко время на ознакомление с материалами дела до 22 июля

Судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ дал новым защитникам экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО срок до 22 июля ознакомиться с материалами «газового» дела их подзащитной.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом судья частично удовлетворил ходатайство защиты Ю.ТИМОШЕНКО.

Так, защитники Ю.ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК и Николай СЕРЫЙ просили 2 месяца на ознакомление с материалами дела. В частности, О.ПЛАХОТНЮК обосновывал это тем, что он выступает защитником в других делах и должен исполнять свои обязанности.

Кроме того, оба защитника отмечали, что два месяца является нормальным сроком для ознакомления с 5 тыс. страниц дела.

Судья Р.КИРЕЕВ, рассмотрев на месте соответствующее ходатайство, принял решение о предоставлении защитникам срока до 22 июля.

После этого суд объявил перерыв в заседании до 09.00 22 июля.

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ТЭК

ТВЭЛ не спешит передавать Украине технологии по фабрикации ядерного топлива

Государственное предприятие «Украинский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт промышленной технологии» ("УкрНИПИИпромтехнологии", Желтые Воды) выбрал ОАО «Государственный специализированный проектный институт» (ГСПИ, Россия) в качестве субподрядчика для разработки технологического и специализированного разделов технико-экономического обоснования строительства в Украине завода по фабрикации ядерного топлива.

Об этом говорится в сообщении «УкрНИПИИпромтехнологии», о проведении торгов с одним участником.

Согласно условиям тендера, будущий субподрядчик разработает специальные разделы в соответствии с техническим заданием на базе технологических исходных данных компании "ТВЭЛ" (Россия), которые ГСПИ приобретет по лицензионному договору.

Разработка должна быть выполнена в течение 3 месяцев с момента заключения договора.

Стоимость услуг субподрядчика составит 331,195 тыс. долларов, или около 2,65 млн. грн. Напомним, что стоимость услуг по разработке ТЭО в рамках генерального подряда составляет 4,2 млн. грн.

Кроме того, ранее «УкрНИПИИпромтехнологии» планировало выполнить разработку ТЭО самостоятельно на основе данных, взятых непосредственно у «ТВЭЛ». Для этого украинский проектный институт 4 апреля т.г. объявлял соответствующий тендер на предоставление разрешения (неисключительной лицензии) на использование исходных данных для проектирования. Торги были объявлены по процедуре закупки у одного участника, которым являлось ОАО «ТВЭЛ». Однако сегодня «УкрНИПИИпромтехнологии» обнародовало сообщение об отмене указанного тендера в связи с «отсутствием потребности в его проведении».

Напомним, в ноябре 2010 года государственный концерн «Ядерное топливо» выбрал УкрНИПИИпромтехнологии" для предоставления услуг по разработке ТЭО завода по фабрикации ядерного топлива. По условиям заказчика ТЭО предусматривалось разработать до апреля 2011 года.

В сентябре 2010 года Кабинет министров Украины утвердил победителем конкурса по выбору технологии для строительства в Украине завода по производству ядерного топлива для реакторов АЭС ВВЭР-1000 российскую компанию «ТВЭЛ».

В октябре того же года «ТВЭЛ» и украинский государственный концерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины совместного предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 с долей Украины 50%+1 акция.

В соглашении "ТВЭЛ" подтверждал намерение передать Украине технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года, обеспечивать технологическое сопровождение деятельности завода с учетом внедрения новейших технологий, а также обучать персонал и квалифицировать завод.

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Строительство

Хиврич Януковичу: к концу 2012 года все дома оборудуют счетчиками

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует полностью завершить процесс установления всех видов счетчиков для населения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, соответствующую задачу В.ЯНУКОВИЧ дал министру регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолию БЛИЗНЮКУ и членам Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины во время встречи в Крыму.

Член Национальной комиссии Юрий ХИВРИЧ проинформировал, что на сегодняшний день счетчиками на воду оборудованы лишь 40% квартир, на тепло – 23%.

«Это очень и очень мало, поэтому в этом и следующему годах планируется стопроцентно перейти на учет, чтобы люди видели сегодня, что они потребляют, сколько и какого качества. Это очень важная задача», – сказал Ю.ХИВРИЧ после встречи с Президентом Украины.

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Агро

В Украине уже собраны 14 млн. тонн зерна

В Украине уже собраны 14 млн. тонн зерна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК доложил Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ во время встречи в Крыму.

“В этом году урожайность, по сравнению с 2010 годом, выросла на 15-17%”, - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, по данным начальника отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяны АДАМЕНКО, затяжные дожди немного снизили урожай ранних зерновых, но в то же время положительно сказались на состоянии технических культур.

«Официальный прогноз мы составляем 25 июня, по этому прогнозу мы ожидали валовой сбор (зерна – УНИАН) 43 млн. тонн. Официально мы уточняем прогноз 22 июля, и я думаю, что мы его уменьшим, но ненамного, возможно, на 1 млн. тонн», - сообщила Т.АДАМЕНКО.

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Причиной массового отравления в севастопольском лагере «Альбатрос» стал стафилококк

Причиной массового пищевого отравления в севастопольском детском оздоровительном лагере «Альбатрос» является стафилококк, выявленный у четверых сотрудников пищеблока и на технологическом оборудовании пищеблока.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача Севастополя Роман ПРОСКУРНИН.

По его словам, в соответствии с существующей инструкцией относительно расследований причин подобных ситуаций, окончательный результат исследований будет готов через 30 дней.

Вместе с тем Р.ПРОСКУРНИН сообщил, что на сегодня по результатам лабораторных исследований «высеялся стафилококк».

«Кроме того, на сегодняшний день нам известны результаты исследования 17 смывов: высеялся золотистый стафилококк с технологического оборудования, с одежды, с различных технологических предметов, которые входят в процесс приготовления пищи».

По словам П.ПРОСКУРНИНА, были обследованы 6 сотрудников пищеблока оздоровительного лагеря «Альбатрос», у четверых высеян аналогичный стафилококк - у двух поваров, официанта и рабочего. Всего отобрано свыше 100 смывов.

Конкретный источник заражения будет известен после проведения полного объема исследований, сказал он.

«Когда произошла вспышка, сразу определили значимые продукты, естественно, есть еще подтверждение каких-то лабораторных исследований о том, что могло способствовать, и, в частности, был перечислен комплекс (продуктов). Однако точно можем сказать после проведенных лабораторных исследований. У нас подозрения на комплекс продуктов», - отметил Р.ПРОСКУРНИН.

Как сообщал УНИАН. 12-13 июля в Севастополе с детского лагеря «Альбатрос» с признаками пищевого отравления были госпитализированы 85 лиц (из них 74 ребенка, 9 вожатых, 2 человека сопровождения).

Все отдыхавшие в лагере дети были из России.

Прокуратура Севастополя по факту массового отравления детей и взрослых возбудила уголовное дело по ст.137 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, если они повлекли смерть несовершеннолетнего или иные тяжкие последствия).

СЭС приостановлена эксплуатация севастопольских оздоровительных лагерей «Альбатрос» и «Нахимовец».

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Транспорт/Связь

«Укравтодор» может быть полностью реформирован уже до конца этого года — Колесников

«Укравтодор» может быть полностью реформирован уже до конца этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня, 18 июля, на пресс-конференции вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Укравтодор» будет полностью реформирован, я думаю, уже до конца этого года», - сказал он.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, планируется привлекать к эксплуатации дорог частные компании. «И сейчас мы думаем, есть поручение Президента по поводу привлечения частных эксплуататоров автодорог, которые будут более эффективными, чем государство», - сказал он.

Как напомнил министр, сейчас заказчиком строительства новых автодорог является исключительно Мининфраструктуры, согласно утвержденному положению о министерстве в апреле т.г. «Мининфраструктуры… является единственным заказчиком новых автодорог, а не «Укравтодор». «Укравтодор» должен организовывать тендеры для строительства новых автодорог, вот это вся функция», — сказал он.

Как сообщал УНИАН, Указом Президента Украины от 6 апреля т.г. № 370/2011 «Вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» ликвидированы, реорганизованы и созданы ряд органов власти. В частности, создано Государственное агентство автомобильных дорог Украины путем реорганизации Государственной службы автомобильных дорог Украины. Президент Украины Указом № 456/2011 от 13 апреля т.г. утвердил Положение о Государственном агентстве автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"). Кабинету министров Украины было поручено в двухмесячный срок привести собственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Указом.

«Укравтодор» входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами.

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Мининфраструктуры готово понизить сборы на внутренних авиарейсах для удешевления билетов

Мининфраструктуры готово понизить сборы на внутренних авиарейсах для снижения стоимости билетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня, 18 июля, на пресс-конференции вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Мы сейчас работаем с авиакомпаниями. Чтобы они снизили тарифы, мы готовы понизить тарифы для всех компаний украинских, которые летают внутри Украины, все сборы обязательные за пролет территории мы готовы понизить, чтобы они снизили цены на билеты», - сказал он.

По его словам, это возможно уже в следующем году. «Такая программа ведется, она будет обязательно. Мы сделаем все, чтобы к следующему весеннему сезону цены были снижены», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

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Мининфраструктуры хочет строить надземное метро в Донецке и Днепропетровске

Министерство инфраструктуры намерено строить надземное метро в Донецке и Днепропетровске.

Об этом сказал сегодня, 18 июля, на пресс-конференции вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Мы работаем с компаниями, которые построили дубайское метро», - сказал он. По мнению вице-премьера, строить метро "по воздуху" более экономично и эффективно. «63 км дубайского метро построили за 7 лет, немножко больше 50 км киевского — за 50 лет», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ. По его словам, стоимость строительства 6 км метро над землей равняется стоимости строительства 1 км подземного метро.

«Здесь мы работаем по Донецку и Днепропетровску — думаю, к декабрю ознакомим журналистов с первыми условиями», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

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