В Луганске подписали соглашение с «ТНК-ВР Коммерс» о социальном партнерстве

Соглашение о сотрудничестве в сфере социального партнерства в 2011 году подписали сегодня, 18 июля, руководители Луганской областной государственной администрации, Луганского областного совета и ООО «ТНК-ВР Коммерс», сообщает корреспондент УНИАН.

Как отметил в ходе церемонии подписания глава облгосадминистрации Владимир ПРИСТЮК, «ТНК-ВР Коммерс» берет на себя ряд обязательств. В первую очередь компания обещает финансово помочь в реализации международного проекта «Здоровье матери и ребенка» в Луганской области. Также «ТНК-ВР Коммерс» будет поддерживать различные социальные инициативы общественных организаций, в том числе при строительстве в Луганске храма в честь Иконы Божьей Матери «Розчулення» УПЦ. Кроме того компания обязуется поддержать проект по энергосбережению в Лисичанске.

По словам В.ПРИСТЮКА, сегодняшнее соглашение далеко не первое за историю сотрудничества ООО «ТНК-ВР Коммерс» с Луганской областью: начало партнерских отношений было положено еще в 2000 году, предприятие работает стабильно, осваивает новые стандарты. «Но самое главное для нас – то, что оно нацелено на партнерство», – считает губернатор Луганщины. В свою очередь исполнительный директор ООО «ТНК-ВР Коммерс» Феликс ЛУНЕВ заявил, что компания намерена и дальше наращивать социальную помощь области. «Для нас важно, чтобы Луганщина видела в нас партнера», – подчеркнул он.

Справка УНИАН. В течение 2010 года ООО «ТНК-ВР Коммерс» была предоставлена материальная помощь более тысяче граждан, адресная помощь ветеранам войны. Приобретено и передано областной детской больнице в рамках программы поддержки детей-инвалидов оборудования на сумму более чем 200 тыс. грн.. Кроме того, проведен ряд культурно-просветительских акций и мероприятий, посвященных празднованию 65-летия со Дня Победы.