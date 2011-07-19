Чавес выставит свою кандидатуру на выборах Президента Венесуэлы в 2012 году

Президент Венесуэлы Уго ЧАВЕС выставит свою кандидатуру на выборах в следующем году – несмотря на обнаруженный у него рак.

С таким заявлением выступил министр финансов страны Хорхе ДЖИОРДАНИ, сообщает радио «Свобода».

52-летний У.ЧАВЕС в субботу улетел на Кубу для проведения курса химиотерапии и с тех пор не появлялся на экранах телевизоров. Некоторые свои полномочия У.ЧАВЕС делегировал вице-президенту и министру финансов.

В конце июня Президент Венесуэлы признал, что перенес на Кубе операцию по удалению злокачественной опухоли.