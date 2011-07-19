Печерский райсуд продолжил рассмотрение дела Луценко

Печерский районный суд города Киева на сегодняшнем заседании продолжил рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании будет продолжено зачитывание прокурорами обвинительного заключения.

В зале присутствуют представители информационных агентств и печатных СМИ. Видео- и фотофиксация заседания запрещены.

Судебное заседание началось после 15-минутного опоздания председательствующего в процессе судьи Сергея ВОВКА.

В зале суда находятся представители Посольства США в Украине, с которыми пообщался Ю.ЛУЦЕНКО.