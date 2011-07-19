Главное на 19 июля (день)

Энергетика

Украина начала реализацию проекта «Модернизация и реконструкция магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород».

Как передает корреспондент УНИАН, реализация проекта началась сваркой символического золотого стыка трубопроводов, в которой приняли участие премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО.

Выступая в начале церемонии, Н.АЗАРОВ отметил важность модернизации ГТС. «Нам предстоит выполнить в кратчайшие сроки громадную по объему работу», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что необходимость модернизации ГТС вызвана тем, чтобы сохранить и расширить возможности Украины по транзиту газа. «У нас нет другого выхода. Вы знаете, в этом году вступает в строй северная ветвь обходного газопровода «Северный поток», ведутся проектные работы по строительству обходного «Южного потока». Мы должны нашим партнерам европейским и России продемонстрировать все конкурентные преимущества нашей газотранспортной системы. А для этого нужна масштабная реконструкция построенного и введенного в эксплуатацию 30 лет назад газопровода», - сказал премьер.

Он подчеркнул, что работы будут проводиться под пристальным вниманием Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и правительства.

Церемония прошла на промышленной площадке 3731,5 км газопровода Уренгой-Помары-Ужгород вблизи города Богуслав Киевской области.

Также в мероприятии по началу реализации проекта модернизации ГТС приняли участие руководство НАК «Нафтогаз Украины», ДК «Укртрансгаз», представители международных финансовых организаций и зарубежных газовых компаний.

НАК «Нафтогаз Украины» подписала с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком документы о кредитовании модернизации газотранспортной системы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, документы были подписаны сегодня.

«Нафтогаз Украины» подписал с Европейским банком реконструкции и развития меморандум, а с Европейским инвестиционным банком – письмо о намерениях, в которых фиксируются намерения банков по финансированию проекта модернизации украинской ГТС.

Согласно документам, средства по 154 млн. долл. от каждого банка планируется выделить уже в текущем году.

Как сообщил директор ЕБРР в Украине Андре КУУСВЕК, кредит ЕБРР планируется выделить на 15 лет под госгарантии.

В сентябре, отметил он, компания Mott MacDonald должна будет предоставить отчет о проекте модернизации, и затем будет принято решение о выделении кредита.

«Мы надеемся подписать проект в этом году», - сказал он.

Экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности рекомендовала нефтетрейдерам до 22 июля снизить верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 до 9,85 грн./л, на дизельное топливо – до 9,40 грн./л.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что такое решение ЭАГ приняла на своем заседании 18 июля.

Председательствующий на заседании министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО отметил, что нынешняя мировая тенденция на рынке нефтепродуктов и нефти позволяет операторам украинского рынка снизить цены на нефтепродукты.

«Мы хотим, чтобы люди у нас видели тенденцию к снижению стоимости нефтепродуктов, учитывая уменьшение цены на нефть на мировых рынках. Хочу еще раз отметить, что наша самая главная задача – это стабильность на рынке. Я считаю, что в настоящий момент мы прошли самый тяжелый период, когда у наших соседей был дефицит, и это могло отразиться на нас», - отметил Ю.БОЙКО.

В ходе заседания ЭАГ ее участники также отметили, что сегодня ситуация на украинском рынке нефтепродуктов является стабильной и прогнозируемой. По оценкам участников, имеющиеся запасы топлива на рынке позволяют полностью обеспечить спрос на бензины всех марок и дизтопливо в Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

Во время заседания ЭАГ также обсуждался ряд вопросов, которые касаются законодательного урегулирования функционирования рынка нефтепродуктов.

Земельная реформа

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона о рынке земель.

Согласно законопроекту, субъектами рынка земель являются отчуждатели и приобретатели земельных участков (прав на них): граждане и юридические лица Украины; органы местного самоуправления; государство в лице соответствующих органов государственной власти, Совета министров Автономной республики Крым, государственных органов приватизации, центрального органа исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов и его территориальных органов или государственного исполнителя; иностранные лица.

В соответствии с законопроектом, земельные участки сельскохозяйственного назначения для ведения товарного производства могут приобретать в собственность по гражданско-правовым договорам только: граждане Украины; фермерские хозяйства, созданные в соответствии с законом; государство в лице центрального органа исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов или территориальные общества в лице соответствующих органов местного самоуправления.

Иностранные лица не могут приобретать в собственность земли сельскохозяйственного назначения по гражданско-правовым договорам.

Предусмотрено, что продажу земельных участков государственной или коммунальной собственности или права аренды на них осуществляют органы государственной власти, Совет министров Крыма, органы местного самоуправления, государственные органы приватизации, уполномоченные осуществлять отчуждение земельных участков, предназначенных для продажи, центральный орган исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов и его территориальные органы или государственный исполнитель во время выполнения требований предусмотренных законом исполнительных документов.

Юридические лица, которые имеют в собственности земельные участки сельскохозяйственного назначения и приобрели статус иностранного лица, согласно данному законопроекту в результате увеличения в их уставном (составленном) капитале доли иностранных лиц, обязаны отчуждать принадлежащие им земельные участки сельскохозяйственного назначения на протяжении одного года с даты приобретения иностранным лицом доли в уставном (составленном) капитале, в результате которого часть иностранных лиц превысила 10% уставного (составленного) капитала.

Право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, которые не были отчуждены в установленный срок, принудительно прекращается в судебном порядке по иску центрального органа исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов или его территориального органа по месту расположения земельного участка.

Кроме того, законопроектом запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные (составленные) капиталы хозяйственных обществ.

В соответствии с проектом, продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной или коммунальной собственности (права аренды), не предоставленных в пользование, на которых отсутствуют здания, сооружения и другие объекты недвижимого имущества, осуществляется на конкурентных принципах (аукционах), кроме случаев, установленных Земельным кодексом Украины.

Стартовая цена продажи земельного участка сельхозназначения государственной или коммунальной собственности (права аренды) не может быть ниже ее стоимости, определенной на основании экспертной денежной оценки, проводимой согласно методике, утвержденной Кабмином.

Предусматривается, что предельная максимальная площадь земельных участков для ведения товарного сельскохозяйственного производства в частной собственности одного лица в случае расположения их в разных природно-сельскохозяйственных зонах (горных областях) в целом не может превышать 2100 гектаров. В пределах природно-сельскохозяйственной зоны (горной области) предельная максимальная общая площадь земельных участков в частной собственности одного лица для ведения товарного сельскохозяйственного производства составляет в гектарах: Полесье - 1500; Лесостепь - 1750; Степь, Степь засушливая, Сухая степь - 2100; Карпатская горная область - 900; Крымская горная область - 1100.

Кроме того, запрещается осуществлять изменение целевого назначения земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных за пределами населенных пунктов, которые были приобретены из земель государственной и коммунальной собственности на протяжении 10 лет со дня заключения договора отчуждения.

В законопроекте выписана процедура проведения земельных торгов.

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что за время проведения земельной реформы, которая длится в Украине с 1991 года, произошла демонополизация государственной собственности на землю. Объектом реформирования стали земли почти 12 тысяч хозяйств, а 6,8 млн. крестьян приобрели право на земельную долю (пай). Выдано 6,5 млн. государственных актов на право собственности на землю владельцам земельных паев. Вместе с тем, в государственной собственности остается земель запаса и резерва – 6,1 млн. га сельскохозяйственных угодий, из них пашни - 2,8 млн. гектаров.

Как сказано в записке, с учетом того, что сейчас в Украине насчитывается 1,4 млн. га невостребованных паев, около 2,8 млн. га земель запаса (пашни) и 1,8 млн. га сельскохозяйственных земель является отумершим наследством, при средней нормативной денежной оценке 1 га пашни 11,949 тыс. грн., в государственный бюджет от передачи этих земель в аренду может быть привлечено (при годовой арендной ставке 3% от размера нормативной денежной оценки земельного участка) 2,1 млрд. грн. в год.

Социальная политика и финансы

Кабинет министров Украины своим постановлением внес изменения в порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Постановление от 29 июня 2011 года №700 опубликовано в газете «Урядовый курьер» от 19 июля (№129).

Согласно внесенным изменениям, для каждого ребенка (кроме ребенка-инвалида) из малообеспеченной семьи уровень обеспечения прожиточного минимума увеличивается на 10%. Кроме того, уровень обеспечения прожиточного минимума увеличивается на 20% для каждого ребенка-инвалида из малообеспеченной семьи, для ребенка, которого содержит мать (отец, усыновитель), которая не состоит в браке, и для каждого ребенка, у которого один или оба родителя являются инвалидами первой или второй группы.

Кабинет министров своим распоряжением утвердил план мероприятий по реализации концепции усовершенствования оплаты труда работникам бюджетной сферы.

Распоряжение от 9 июня 2011 года №551-р опубликовано в газете «Урядовый курьер» от 19 июля (№129).

Согласно утвержденному плану, Кабмин поручил Министерству социальной политики, Национальной академии наук при участии социальных партнеров разработать и утвердить методику отнесения должностей «бюджетников» к определенным разрядам единой тарифной сетки.

Кроме того, планируется разработать и утвердить квалификационные характеристики профессий (должностей) работников учебных заведений и научных учреждений; проработать вопрос оптимального количества разрядов и соотношения тарифных коэффициентов единой тарифной сетки с учетом международного опыта; провести оценку профессий (должностей) работников бюджетной сферы.

Также правительство поручило Минсоцполитики и Министерству финансов при участии социальных партнеров подготовить проекты решений по системному повышению должностного оклада работника первого тарифного разряда с целью поэтапного приближения его к размеру минимальной зарплаты.

Кроме прочего, планируется систематизировать доплаты и надбавки к основной зарплате для работников отдельных отраслей бюджетной сферы, а также разработать типовое положение относительно выдачи премий работникам с учетом критериев оценки эффективности их деятельности.

(УНИАН)