Задержан глава Госфинуслуг Василий Волга
18:06, 19 июля 2011Разное
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"За преступление, связанное с коррупцией"
Сегодня следователем Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками СБУ задержан и доставлен в изолятор временного содержания председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины В.
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.
Он задержан за совершение преступления, связанного с коррупцией, сообщили в ГПУ.
В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия.
Как сообщалось, Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг с марта 2010 года возглавляет Василий ВОЛГА.
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