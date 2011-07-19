Анонс на 20 июля

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Современное состояние функционирования отрасли морского и речного транспорта Украины». В работе примет участие Николай Слезка, начальник службы технического надзора Регистра судоходства Украины.

* Состоится публичная дискуссия на тему: «Почему экономике до сих пор не хватает кредитов?». Участники: Вадим Копылов, первый замминистра экономического развития и торговли Украины; Игорь Соркин, зам.председателя НБУ; Валерий Геец, директор института экономического прогнозирования НАНУ; Александр Савченко, председатель ОО «Народные финансы»; Игорь Юшко, председатель правления «Дочерний банк Сбербанка России»; Сергей Наумов, председатель правления «Правекс-банка»; Светлана Черкай, зам.председателя правления «Эрсте Банка»; Юрий Блащук, председатель наблюдательного совета Platinum Bank; Роман Шпек, старший советник «Альфа Банка».

* Пресс-конференция на тему: «Ситуация с контролем качества лекарств в Украине». В работе примет участие Алексей Соловйов, председатель Государственной службы Украины по лекарственным средствам.

* Круглый стол на тему: «Киевские острова: Диснейленд или дикий лес?». Организатор - Еженедельник «КОМЕНТАРІ:». Вопросы: Проекты развития Днепровских островов. Будущее Труханова острова и Гидропарка. Где лучше построить Диснейленд. Проекты развития Днепровской набережной. Кто будет отбирать эти проекты, какой будет высотность зданий и их функциональное назначение? Как вовлечь киевлян в выбор лучших проектов и др. Участники: Вадим Денисенко, главный редактор еженедельника «КОМЕНТАРІ:»; Сергей Целовальник, главный архитектор Киева; Андрей Миргородский, член совета директоров «Конфедерации строителей Украины»; Арсений Финберг, основатель он-лайн сообщества «Захватывающий Киев»; Владимир Жмуцкий, эксперт Центра Разумкова; Андрей Лобач, программный директор Фонда «Эффективное управление».

* Пресс-конференция на тему: «США на грани дефолта: как это повлияет на гривню?». Участники: Владислав Лукьянов, первый зам.председателя Комитета по вопросам бюджета ВРУ; Эрик Найман, управляющий партнер финансовой компании «Капитал Таймс».

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