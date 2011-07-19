Главное на 19 июля (вечер)

Финансы

Представители ЕЦБ заявляют о возможности "выборочного дефолта" для Греции

Решение греческого долгового кризиса может включать в себя "выборочный дефолт", не угрожая серьезными последствиями, сказал глава австрийского Центробанка Эвальд НОВОТНЫ, впервые давая понять, что жесткая позиция Европейского центрального банка по этому вопросу дала трещину, сообщает Reuters.

Э.НОВОТНЫ заявил, что полный дефолт будет иметь "серьезные последствия" для Греции и способности ЕЦБ принимать ее долг, как залог. Но он отметил, что выборочный дефолт может сработать.

"Существует... полный комплекс вариантов и определений - от очевидного дефолта до выборочного дефолта, до кредитного события и тому подобного, - сказал он во вторник. - Это действительно необходимо изучить самым серьезным образом. Есть некоторые предложения, касающиеся очень краткосрочного выборочного дефолта, которые не повлекут негативных последствий".

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Эксперт прогнозирует последующую девальвацию гривни

Заслуженный экономист Украины Виктор СУСЛОВ прогнозирует последующую девальвацию гривни и накопление Украиной внешних долгов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

«Экономика Украины развивается таким образом, что она неизбежно движется к дальнейшей девальвации гривни, поскольку мы не можем выровнять свой баланс товаров и услуг. Именно поэтому нам придется девальвировать гривню. Это также связано с наращиванием долгов, а любое наращивание долгов - это путь, в конечном счете, к дефолту», - сказал он.

Кроме того, как отметил экс-заместитель председателя Национального банка Украины Сергей ЯРЕМЕНКО, в ближайшие 5 лет в украинской экономике будет наблюдаться финансовый и экономический спад.

По мнению обеих экспертов, с учетом экономической ситуации в стране Украина имеет возможность выиграть от вступления в Таможенный союз с Российской Федерацией, Казахстаном и Беларусью.

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Минэкономики разработало свой законопроект о валютном регулировании

Министерство экономического развития и торговли разработало свой законопроект «О валютном регулировании и валютном контроле».

Текст документа обнародован на сайте ведомства.

Законопроектом определяется, что статус главного органа валютного регулирования будет иметь Национальный банк Украины, а Кабинет министров - орган валютного регулирования.

Документом предлагается установить, что валюта Украины является единственным законным средством платежа на территории Украины. Цены (тарифы) на товары, которые предназначены для реализации на внутреннем рынке Украины, устанавливаются исключительно в валюте Украины. Использование любых эквивалентов в иностранных валютах запрещается.

Минэкономики также предлагает требования к размеру уставного капитала (фонду) для резидентов устанавливать в валюте Украины.

Законопроект содержит норму, которой предлагается предоставить Нацбанку право, по согласованию с Кабинетом министров Украины, вводить сроком до 6 месяцев требования относительно обязательной продажи не более 50% общей суммы поступлений в иностранной валюте в интересах резидентов. Исключения составляют активы институтов общего инвестирования и активы негосударственных пенсионных фондов.

Как сообщал УНИАН, на рассмотрении в Верховной Раде с 2007 года находится законопроект «О валютном регулировании и валютном контроле», авторами которого являются Борис КОЛЕСНИКОВ, Игорь ПРАСОЛОВ, Виталий ХОМУТИННИК и Юрий ВОРОПАЕВ. В Нацбанке называли этот документ базовым, и его доработка проходит с активным участием регулятора.

В июне т.г. председатель Нацбанка Сергей АРБУЗОВ заявил УНИАН, что пока не выработана единая позиция по ряду норм законопроекта по валютному регулированию.

“Обсуждение продолжается. Нет единого какого-то заключения... - сказал он. - Сейчас этот закон отрабатывается с депутатами, которые его подали. Думаю, в ближайшее время он выйдет. Это не от нас зависит. Все свои замечания мы подали”.

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Законопроект Минэкономразвития о валютном регулировании в ближайшее время не может быть подан в ВР

Законопроект о валютном регулировании, который разработан Министерством экономического развития и торговли, в ближайшее время не может быть подан для рассмотрения в Верховную Раду. Об этом в интервью УНИАН заявил народный депутат Украины Юрий ВОРОПАЕВ. Он является соавтором проекта закона «О валютном регулировании и валютном контроле», который был принят парламентом в первом чтении еще в апреле 2011 года.

«Они не могут подавать на регистрацию, пока тот (законопроект - УНИАН), который принят в первом чтении, не будет рассмотрен Верховной Радой… Такого права нет, согласно Регламенту Верховной Рады Украины», - сказал Ю.ВОРОПАЕВ.

Народный депутат отметил, что по законопроекту, соавтором которого он является, проходят консультации и обсуждения в рамках специальной рабочей группы при участии Национального банка Украины.

«Создана рабочая группа, мы обсуждаем, мнения, правки и т.д. Там работа идет. Тут появляется Минэкономики со своим предложением. Я понимаю так, что это предложение не в коей мере не согласовано с Национальным банком. Я считаю это неправильным. Такой закон нельзя принимать без соглашения с Нацбанком. Я не говорю, что нужно в полной мере учитывать предложения НБУ, но работать с ним и согласовывать с ним, в любом случае, надо», - сказал Ю.ВОРОПАЕВ.

При этом он не смог прокомментировать причину появления вышеуказанного законопроекта Минэкономики.

В свою очередь директор юридического департамента Национального банка Украины (НБУ) Виктор НОВИКОВ в интервью УНИАН подтвердил, что Минэкономики, по крайней мере, в текущем году, не проводило консультаций с Нацбанком по поводу своего законопроекта о валютном регулировании. Представитель регулятора отметил, что правительственное ведомство представило документ для всеобщего обсуждения и НБУ изучит его и предоставит свои рекомендации.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли разработало свой законопроект «О валютном регулировании и валютном контроле». Текст документа обнародован на сайте ведомства.

Документом определяется, что статус главного органа валютного регулирования будет иметь Национальный банк Украины, а Кабинет министров - орган валютного регулирования.

Законопроект содержит норму, которой предлагается предоставить Нацбанку право, по согласованию с Кабинетом министров Украины, вводить сроком до 6 месяцев требования относительно обязательной продажи не более 50% общей суммы поступлений в иностранной валюте в интересах резидентов. Исключения составляют активы институтов общего инвестирования и активы негосударственных пенсионных фондов.

Документом предлагается установить, что валюта Украины является единственным законным средством платежа на территории Украины. Цены (тарифы) на товары, которые предназначены для реализации на внутреннем рынке Украины, устанавливаются исключительно в валюте Украины. Использование любых эквивалентов в иностранных валютах запрещается.

Минэкономики также предлагает требования к размеру уставного капитала (фонду) для резидентов устанавливать в валюте Украины.

При этом, на рассмотрении в Верховной Раде с 2007 года находится законопроект «О валютном регулировании и валютном контроле», авторами которого являются Борис КОЛЕСНИКОВ, Игорь ПРАСОЛОВ, Виталий ХОМУТИННИК и Юрий ВОРОПАЕВ. В Нацбанке называли этот документ базовым, и его доработка проходит с активным участием регулятора.

В июне т.г. председатель Нацбанка Сергей АРБУЗОВ заявил УНИАН, что пока не выработана единая позиция по ряду норм законопроекта по валютному регулированию.

“Обсуждение продолжается. Нет единого какого-то заключения... - сказал он. - Сейчас этот закон отрабатывается с депутатами, которые его подали. Думаю, в ближайшее время он выйдет. Это не от нас зависит. Все свои замечания мы подали”.

***

ТЭК

«Нафтогаз» привлечет кредит «Укрэксимбанка» для расчетов с «Газпромом» за июльский газ

НАК «Нафтогаз Украины» намерен привлечь кредит у ПАО «Государственный экспортно-импортный банк» (Укрэксимбанк) для расчетов с российским «Газпромом» за поставленный в июле природный газ.

Об этом сказано в обосновании процедуры торгов с одним участником, обнародованной компанией на Интернет-портале «Государственные закупки».

Размер займа не уточняется ни в тендерной документации, ни в самом объявлении о торгах. При этом указывается, что кредит планируется привлечь на период 2011-2012 гг. Стоимость услуг банка в рамках планируемого к подписанию договора составит 120,675 млн. грн.

В обосновании необходимости проведения торгов по процедуре с одним участником НАК отмечает, что она применяется в связи с дефицитом оборотных средств компании, ограниченным кругом банков, которые предложили финансирование, ограниченностью времени и необходимостью накопления достаточного объема оборотных средств для выполнения обязательств перед «Газпромом» по оплате газа импортированного в июле.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязана ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7-го числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

В июле «Нафтогаз Украины» перечислил ОАО «Газпром» около 860 млн. долл. США за импортированный в июне природный газ.

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ГИЯР отложила вопрос о расширении эксплуатации топлива Westinghouse на украинских АЭС

Государственная инспекция ядерного регулирования отложила принятие решения по вопросу о возможности расширения опытно-промышленной эксплуатации ядерного топлива производства транснациональной компании Westinghouse (США) на украинских АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании коллегии регулятора во вторник.

Вопрос отложен в связи с разногласиями между членами коллегии инспекции и НАЭК «Энергоатом» относительно формулировки проекта редакции постановительной части решения.

В ходе заседания коллегии президент "Энергоатома" Юрий НЕДАШКОВСКИЙ выразил удивление позицией ГИЯР в связи с промедлением при принятии решения по этому вопросу. При этом он отметил, что НАЭК ранее направил в адрес регулятора всю необходимую документацию для принятия позитивного решения по возможности загрузки во 2-й энергоблок Южно-Украинской АЭС и 5-й энергоблок Запорожской АЭС сборок ТВС-W.

Между тем, председатель инспекции Елена МЫКОЛАЙЧУК поручила подготовить до 21 июля окончательные предложения эксплуатирующей организации и членов коллегии по вопросу возможности загрузки американского топлива в указанные блоки.

Главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Михаил ГАШЕВ спрогнозировал, что голосование коллегии по этому вопросу может состояться до конца следующей недели. При этом он отметил, что в случае принятия негативного для НАЭК решения по опытному топливу, сроки ремонта энергоблока №2 ЮУАЭС могут затянуться, поскольку эксплуатирующая организация должна будет документально согласовывать загрузку 42 заменяющих сборок производства ТВЭЛ.

Как сообщал УНИАН, в мае Westinghouse поставил на ЮУАЭС 42 сборки для загрузки во 2-й энергоблок станции. В данное время топливо находится на площадке станции, а сам блок выведен в планово-предупредительный ремонт (прогноз по окончанию - 7 сентября т.г.)

В настоящее время в 3-м энергоблоке ЮУАЭС эксплуатируется 84 ТВС-W в рамках второго этапа квалификации ядерного топлива Westinghouse на украинских АЭС.

С 2011 года Westinghouse начала коммерческие поставки ядерного топлива в Украину в рамках соответствующего коммерческого контракта с НАЭК, подписанного в марте 2008 года.

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Эксперт прогнозирует подписание осенью договоренностей между Украиной и РФ о цене на газ

Директор Украинского Банка Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ прогнозирует, что осенью Украина и Российская Федерация могут подписать новые договоренности о более тесном сотрудничестве, в частности, относительно вопроса цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, 19 тюля, во время пресс-конференции.

«О том, что именно ЯНУКОВИЧ предложил ПУТИНУ (в вопросе сотрудничества Украины с Таможенным союзом – УНИАН), мы можем только догадываться, но в любом случае, ПУТИНА это заинтересовало. Я уверен, что как минимум, осенью мы станем свидетелями какой-то договоренности по более тесной связи между Россией и Украиной, поскольку Украине жизненно необходимо до четвертого квартала добиться скидки на газ», - отметил он.

По словам В.КОРНИЛОВА, вопрос о скидках на российский газ для Украины «не прекращаются на протяжении длительного периода времени». Однако когда эта тема в очередной раз поднялась, Россия дала Украине понять, что этого можно достичь только присоединившись к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана.

Как сообщал УНИАН, 8 июля делегация Украины передала России предложения относительно сотрудничества Украины и Таможенного союза в формате “3+1”. Ожидалось, что они будут рассмотрены на заседании комиссии ТС 15 июля.

11 июля премьер-министр России Владимир ПУТИН сообщил, что российские и украинские правительственные эксперты активно работают над предложенным Украиной вариантом сотрудничества с Таможенным союзом по схеме "3+1".

Вместе с этим, 15 июля В.ПУТИН заявил, что пока неизвестно, войдёт ли Украина в Таможенный союз, а затем в Экономическое пространство.

28 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1».

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Соцполитика

Средний размер пенсии в Украине за год увеличился на 9,2% - до 1 205 грн.

Средний размер пенсии в Украине на 1 июля 2011 года составил 1 205,37 грн., что на 9,2% больше по сравнению с аналогичными данными на 1 июля 2010 года.

Такие данные озвучил вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО сегодня во время заседания коллегии Минсоцполитики, сообщила УНИАН пресс-служба министерства.

По словам С.ТИГИПКО, Пенсионный фонд Украины обеспечивает своевременную выплату пенсий согласно графикам.

По информации министерства, постепенно развивается и система негосударственного пенсионного обеспечения, ее участниками стали 557,6 тыс. чел., а общий объем активов, сформированных пенсионными фондами, составляет 1,221 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Пенсионного фонда, на 1 января 2011 года средний размер пенсии в Украине составлял 1 152 грн.

В то же время, по данным Госслужбы статистики, средний размер пенсии в Украине в текущем году составляет 1 122 грн.

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Дело Луценко

Суд перенес рассмотрение уголовного дела Луценко на 27 июля

Судья Печерского райсуда Киева Сергей ВОВК, который является председательствующим по делу экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, объявил перерыв в заседании до 10 часов утра 27 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня во время заседания суда.

В течение сегодняшнего заседания сторона обвинения огласила 118 страниц из почти 300 обвинительного заключения по уголовному делу Ю.ЛУЦЕНКО.

На время закрытия заседания суда прокуроры остановились на 178-й странице. В частности, они остановились на оглашении обвинения Ю.ЛУЦЕНКО в нарушениях при организации празднования годовщин милиции в 2008-2009 годах.

Во время объявления обвинительного заключения сам Ю.ЛУЦЕНКО улыбался и время от времени читал книгу Фазиля ИСКАНДЕРА «Сандро из Чегема».

Слушая обвинение в том, что на празднование годовщин милиции приглашались звезды украинской и российской эстрады, Ю.ЛУЦЕНКО с места сказал: «Еще не всех бандитских артистов заслушали. «Мурку» давай».

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Промышленность

Украинские металлурги увеличили платежи в бюджет в 4 раза - ГНСУ

Металлурги в первом полугодии 2011 года увеличили платежи в государственный бюджет в 4,1 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - до 1,505 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом заявил председатель ведомства Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

Кроме того, предприятия машиностроения в январе-июне 2011 года перечислили в бюджет в 2,2 раза средств больше, чем за аналогичный период прошлого года, - 3,233 млрд. грн.

Среди отраслей добывающей промышленности лидером по уплате налогов является промышленность по добыче металлической руды – поступления в январе-июне увеличились в 3,3 раза, по сравнению с январем-июнем 2010 года, - до 4,621 млрд. грн. поступления в бюджет от нефтяной отрасли выросли в 1,9 раза – до 5,613 млрд. грн.

В.ЗАХАРЧЕНКО подчеркнул, что динамика поступлений налоговых платежей значительно превышает темпы роста производства – по информации Госкомстата, в первом полугодии 2011 года этот показатель составил 8,7%.

Всего за первые шесть месяцев т.г. в госбюджет поступило 93,7 млрд. грн. – на 60,2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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Агро

Яворивский предлагает продлить мораторий на продажу сельхозземель до 2013 года

Народный депутат Владимир ЯВОРИВСКИЙ (БЮТ- Батьківщина) предлагает продлить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, а также на внесение права на земельную долю (пай) в уставные фонды хозяйственного общества, до 1 января 2013 года.

Об этом говорится в тексте законопроекта №9014 «О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно срока продажи земельных участков», внесенном в ВР 18 июля т.г.

Согласно пояснительной записке к документу, мораторий предлагается продлить на год, поскольку до сегодняшнего дня не принят закон о рынке земель, не проведена полная инвентаризация земель, не создана автоматизированная система ведения государственного земельного кадастра (разработка которой должна завершиться до июля 2012 г.). При этом отсутствует достоверная информация о качественном составе земель, денежная оценка земель сельскохозяйственного назначения.

Продление моратория на год дает возможность реализовать меры, связанные с организационным и правовым обеспечением оборота земель в Украине, а также защитить имущественные интересы владельцев сельскохозяйственных земель, считает автор законопроекта.

Как сообщал УНИАН, отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения предусматривается с принятием законов «О государственном земельном кадастре» и «О рынке земель». Согласно «Переходным положениям» Земельного кодекса Украины, до вступления в силу законов о государственном земельном кадастре и о рынке земель, но не ранее 1 января 2012 года, запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные фонды хозяйственных обществ, а также купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения.

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Транспорт/Связь

Первый кузов скоростного электропоезда Hyundai для Украины будет собран в конце августа

В конце августа в Корее будет собран первый кузов скоростного электропоезда Hyundai для Украины.

Как сообщил УНИАН пресс-центр «Укрзализныци», об этом уведомили делегацию «Укрзализныци" во время поездки на завод Hyundai Rotem 12-16 июля этого года.

Согласно сообщению, сейчас осуществляются монтажные работы по конструкции стен и крыш поезда и нижней части кузова. Делегация «Укрзализныци» посетила цех по производству кузова, монтажный цех и цех по сборке тележек. Корейские производители сообщили, что будут поставлять первый поезд с опережением на 1 месяц срока, указанного в контракте.

Также представители «Укрзализныци» и ученые отраслевых институтов ознакомились с железнодорожным депо корейской железной дороги в г. Коянг (Корея). Целью украинских железнодорожников было изучение опыта и вопросов, которые необходимо учитывать при строительстве и управлении депо, которое будет обслуживать электропоезда производства компании «Hyundai Rotem». В частности, во время ознакомления осматривались цеха ежедневного и периодического обслуживания, а также капитального ремонта.

Справка УНИАН. Южная железная дорога и «Hyundai Corporation» подписали соглашение о поставке 10 новых межрегиональных электропоездов 16 декабря 2010 в г. Киеве. Для обеспечения комфортной перевозки пассажиров на направлениях внедрения скоростного движения запланировано курсирование 6 межрегиональных двухсистемных электропоездов производства «Hyundai Rotem», которые поступят в Украину до начала Евро-2012, а еще 4 - до конца 2012 года.

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Задержан председатель Госкомиссии по регулированию рынков финуслуг Василий Волга

Сегодня следователем Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками СБУ задержан и доставлен в изолятор временного содержания председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины В.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Он задержан за совершение преступления, связанного с коррупцией, сообщили в ГПУ.

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия.

Как сообщалось, Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг с марта 2010 года возглавляет Василий ВОЛГА.

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Завтра в Украине ожидается жаркая погода, на западе - дожди и грозы

Завтра в западных областях Украины местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных пунктах град, шквалы 17-22 м/с, в Карпатах и Закарпатье сильные дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в Украине температура ночью ожидается 17-22°, на побережье морей до 25°; днем 28-33°, в южной и восточной частях местами 35-38°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 17-22°.

В Киевской области в среду осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 28-33°. В Киеве температура ночью 20-22°, днем 30-32°.

Сегодня температура воды в Черном море 20-25°, в Азовском море 25-27°; в Днепре возле Киева 24°.

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