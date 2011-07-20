В Ферганской долине произошло землетрясение силой 6,2 баллов

В Ферганской долине во вторник поздно вечером произошло землетрясение магнитудой 6,2 баллов. Информации о жертвах нет.

Эпицентр находился в 42-х километрах к юго-западу от узбекского города Фергана, однако толчки ощущались также в столице Киргизии Бишкеке и в столице Таджикистана Душанбе, передает Радио "Свобода". В МЧС Киргизии сообщили, что люди в Бишкеке покинули дома и в порядке предосторожности провели ночь на открытом воздухе.

Ферганская долина – зона повышенной сейсмической опасности. В 1966 году в землетрясении магнитудой 7,5 серьезно пострадала столица Узбекистана, Ташкент. Сотни тысяч людей остались тогда без крова.