В Крыму с начала года отдохнули 2,3 млн. человек
09:11, 20 июля 2011Разное
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2,3 млн. человек отдохнули в Крыму с начала года, это на 3% больше, чем за аналогичный период 2010 года.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров Крыма.
По ее информации, турпоток немного уменьшился в начале июля из-за ухудшения погоды в регионе (на полуострове шли ливни). Так, если по состоянию на 24 июня увеличение количества курортников в Крыму по сравнению с тем же периодом прошлого года составило 10,6%, то на 8 июля - 2,1%.
«Однако к настоящему времени рост турпотока возобновил свой прежний темп», - заявил министр курортов и туризма Крыма Георгий ПСАРЕВ.
Налоговые поступления от курортных регионов возросли на 17,2% - до 1 млрд. 137,9 млн. грн.
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