Кабмин назначил Пятницкого Правительственным уполномоченным по вопросам евроинтеграции

Кабинет Министров Украины назначил Валерия ПЯТНИЦКОГО Правительственным уполномоченным по вопросам европейской интеграции. Соответствующее распоряжение Кабмина № 662 от 13 июля размещено на сайте правительства. Как сообщал УНИАН, 18 июля президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил В.ПЯТНИЦКОГО с должности заместителя министра экономики Украины.

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