Кабмин назначил Пятницкого Правительственным уполномоченным по вопросам евроинтеграции
09:40, 20 июля 2011Разное
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Кабинет Министров Украины назначил Валерия ПЯТНИЦКОГО Правительственным уполномоченным по вопросам европейской интеграции.
Соответствующее распоряжение Кабмина № 662 от 13 июля размещено на сайте правительства.
Как сообщал УНИАН, 18 июля президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил В.ПЯТНИЦКОГО с должности заместителя министра экономики Украины.
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