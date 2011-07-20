В открытом реестре судебных решений появилось первое постановление по «газовому делу» - суд "жалуется" на адвоката Титаренко

Сегодня в Едином государственном реестре судебных решений в открытом доступе появилось первое постановление, принятое судьей Родионом Киреевым в ходе рассмотрения в Печерском районом суде г. Киева так называемого «газового дела».

Как передает корреспондент УНИАН, обнародованное на сайте ЕГРСР отдельное постановление (от 11 июля 2011 г.) касается обращения суда к квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области относительно невыполнения адвокатом Юлии Тимошенко – Николаем Титаренко его обязанностей в полном объеме и с просьбой принять меры по реагированию этой ситуации.

Напомним, что 11 июля Ю.Тимошенко расторгла контракт с адвокатом Н.Титаренко, зачитав заявление адвоката, в которой тот утверждает, что суд не дает возможности и необходимого времени для ознакомления с материалами дела, чем делает невозможным эффективную защиту. В то же время, в отдельном постановлении суда отмечается, что у адвоката было достаточно времени для ознакомления с материалами дела, однако он этого не делал. В постановлении также указывается, что, отказавшись от продолжения защиты, адвокат неоправданно затягивает судебное разбирательство дела, и «ненадлежащее исполнение адвокатом» обязанностей защитника должно быть рассмотрено дисциплинарной комиссией. Постановление может быть обжаловано в Апелляционном суде города Киева через Печерский райсуд Киева в течение пятнадцати дней с момента ее объявления. Однако по состоянию на 20 июля неизвестно – было ли оно оспорено.

В то же время, отмечает УНИАН, на 20 июля - это отдельное постановление в отношении адвоката Н.Титаренко - единственный обнародованный в ЕГРСР документ по «газовому делу», хотя рассмотрение дела началось почти месяц назад - 24 июня. За этот период по этому делу состоялось 10 заседаний (24, 25, 29 июня, а также 4, 6, 7, 8, 11, 15, 18 июля), на которых было принято много постановлений. Стоит отметить, что с 15 июля прекращена фотофиксация и видеотрансляция судебных заседаний.

На прошлой неделе на запрос УНИАН по поводу отсутствия в Реестре каких-либо документов относительно этого процесса, администратор Реестра ответил: «Судебные решения вносятся в Реестр по мере поступления их электронных копий от судов в Реестр. Отправка электронных копий судебных решений осуществляется судами не в Реестр, а в Центральную Базу данных, откуда уже в Реестр. Администратор Реестра, в соответствии с перечнем своих полномочий, не может истребовать копии судебных решений от судов для внесения их в Реестр».

Одновременно в ЕГРСР подчеркнули, что «Учитывая общественный резонанс, вызванный так называемым "газовым делом", судебные решения Печерского районного суда г. Киева обрабатываются администратором Реестра в первую очередь».

Сейчас в Реестре обнародовано 6 постановлений, принятых судьей Р.Киреевым в период с 24 июня по 20 июля, однако как уже отмечалось, лишь одно из них касается «газового дела». Остальные 5 постановлений касаются совсем других административных и уголовных дел, которые судья рассматривал в те дни, когда в процессе по Ю.Тимошенко были перерывы. Всего на поисковый запрос по названию суда и фамилии судьи Реестр "выдает" 71 документ (постановления и приговоры), которые принимал Р.Киреев, начиная с 6 мая т.г.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины выдвинула Тимошенко обвинения по ч. 3 статьи 365 УК Украины "Превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия" за подписание газовых контрактов с Российской Федерацией в 2009 году. ГПУ утверждает, что Тимошенко нанесла государству ущерб на сумму свыше 1,5 млрд. грн. Санкция по этой статье составляет от семи до десяти лет лишения свободы.

24 июня 2011 Печерский районный суд Киева начал предварительное рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в злоупотреблении служебным положением при заключении в 2009 году газовых контрактов.