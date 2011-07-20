Главное на 20 июля (день)

Финансы

Рост ВВП за первое полугодие по предварительным данным составляет 4,4% - Азаров

По предварительным данным, рост ВВП в Украине за январь-июнь составил 4,4%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Предварительная оценка ВВП в Украине свидетельствует о росте 4,4%», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он сообщил, что рост промышленного производства в январе-июне составил около 9%.

«Как и планировали, мы выходим на докризисный уровень производства, преодолеваем потерю в 2009 году пятой части промышленного потенциала», - сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. В госбюджете на 2011 год предусмотрен рост ВВП на уровне 4,5%.

В Украине рост промышленного производства в мае текущего года по сравнению с маем 2010 года составил 8,6%, в январе-мае 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 8,5%. Рост промышленного производства в декабре 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года составил 12,5%, в 2010 году по сравнению с 2009 годом - 11%.

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Правительство должно быть готово к возникновению новой волны мирового кризиса - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ подчеркивает, что в связи с существующими предпосылками ухудшения экономической ситуации в мире, правительство Украины должно быть готово к возникновению новой волны экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, 20 июля, на заседании Кабинета министров Украины.

В связи с этим он подчеркнул, что необходимо усилить требование к экономическому анализу и прогнозированию в стране. «Ситуация на мировых рынках непростая и даже тревожная», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что оба инвестиционных центра – США и Европейский Союз стоят на пороге решений, которые могут иметь «драматические последствия» для мировой экономики. В частности, Н.АЗАРОВ отметил, что США планируют увеличить национальный долг до уровня, превышающего ВВП страны, а Европейский Союз рассматривает возможность выделения беспрецедентной финансовой помощи отдельным странам.

«Ведущие экономические эксперты предупреждают о возможности возникновения нового экономического кризиса. Мы не вправе пренебрегать такими серьезными предупреждениями, как это делали наши предшественники. Поэтому страну нужно готовить к любым сценариям. Сегодня, как никогда, наша политика должна быть взвешенной, аккуратной, и максимально сориентированной на собственные силы и поиск внутренних ресурсов и стимулов. Нужно ограничить или вообще отказаться от внешних заимствований, и крайне аккуратно относиться к предоставлению государственных гарантий», - сказал Н.АЗАРОВ.

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МВФ заявляет об опасности возникновения долгового кризиса в Европе

Международный валютный фонд заявил об опасности возникновения долгового кризиса в Европе, если не удастся в скорейшем времени решить проблему долгового кризиса Греции, передает Би-Би-Си.

Эксперты фонда утверждают, что такое развитие событий может последовать, если в ближайшее время не будут предприняты решительные шаги для предотвращения распространения финансовых проблем, подобных греческим, в других странах еврозоны.

Кризис в Европе, как замечает МВФ, будет иметь глобальные последствия. Это заявление фонда было опубликовано за два дня до встречи представителей стран еврозоны по проблеме долгового кризиса в Греции.

Как сообщал УНИАН, 19 июля глава австрийского Центробанка Эвальд НОВОТНЫ заявил, что решение греческого долгового кризиса может включать в себя "выборочный дефолт", не угрожая серьезными последствиями.

Э.НОВОТНЫ заявил, что полный дефолт будет иметь "серьезные последствия" для Греции и способности ЕЦБ принимать ее долг, как залог. Но он отметил, что выборочный дефолт может сработать.

Греция в очередной раз станет главной темой саммита Евросоюза 21 июля чуть более чем год спустя после предоставления Афинам 110 млрд.евро кредитов ЕС и МВФ в обмен на жесткую программу бюджетных сокращений. Однако программа столкнулась с рядом трудностей на фоне экономического спада и политической нестабильности в Греции. Вслед за Грецией за кредитной поддержкой обратились две другие страны еврозоны - Ирландия и Португалия. Однако еще больше европейские лидеры обеспокоены ростом процентов по займам Италии и Испании, которые относятся к числу наиболее крупных экономик еврозоны.

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"ПриватБанк" не ведет переговоры с потенциальными инвесторами из России – Дубилет

ПАО "ПриватБанк" не ведет переговоры с потенциальными инвесторами из России.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка со ссылкой на председателя правления финучреждения Александра ДУБИЛЕТА, переданном УНИАН.

«ПриватБанк в настоящий момент не ведет никаких переговоров с потенциальными инвесторами из России», - сказал А.ДУБИЛЕТ, комментируя сообщения некоторых украинских СМИ о том, что три крупных российских банка заинтересованы стать инвесторами "ПриватБанка".

Как сообщал УНИАН, акционеры "Приватбанка" на собрании, проведение которого запланировано на 8 августа т.г., намерены рассмотреть вопрос предоставления банку статуса банка с иностранным капиталом.

В повестке дня собрания указаны вопросы, связанные с «принятием в состав участников (акционеров) КБ «Приватбанк» нерезидента Украины и преобразованием КБ «Приватбанк» в банк с участием иностранного капитала и его регистрацией в Национальном банке Украины в связи с приобретением КБ «Приватбанк» статуса банка с иностранным капиталом».

Акционеры также планируют утвердить количество акций, которые намерен приобрести нерезидент, и курс гривни к иностранной свободно конвертируемой валюте, за которую будет осуществляться оплата акций.

Согласно сообщению «Приватбанка», по состоянию на 7 июня 2011 года суммарный пакет акций, который принадлежит Игорю КОЛОМОЙСКОМУ и Геннадию БОГОЛЮБОВУ, составлял 90,069995% (раздельно их доля составляет 45,069997% и 44,999998% соответственно). Суммарный пакет акций «ПриватБанка», принадлежащий членам правления финучреждения, составляет 7,45%.

Согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности», банк с иностранным капиталом – это банк, в котором доля капитала, принадлежащая хотя бы одному иностранному инвестору, составляет не меньше 10%.

Справка УНИАН. КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2011 года активы банка составляли 128,361 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 111,470 млрд. грн., обязательства – 116,034 млрд. грн., собственный капитал – 12,326 млрд. грн., уставный капитал – 8,860 млрд. грн.

«ПриватБанк» в I квартале 2011 года получил чистую прибыль в размере 434,654 млн. грн.

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ТЭК

Евросоюз заявляет, что не менял своих обязательств относительно модернизации украинской ГТС

Европейский Союз заявляет, что, вместе с тремя международными финансовыми институтами, он не менял своего решения помочь Украине в модернизации ее газотранспортной системы, в реформе украинского газового сектора и повышении финансовой прозрачности НАК «Нафтогаз Украины» в соответствии с правовыми обязательствами, которые Украина взяла на себя во время присоединения к Энергетическому сообществу в феврале 2011 года.

Об этом сказано в сообщении представительства Европейского Союза в Украине, переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что в последние дни в печати появилось несколько статей, в которых утверждалось, что Европейский Союз потерял интерес к модернизации украинской газотранспортной системы. В статьях также говорилось о том, что финансовая поддержка, которая была предложена в марте 2009 года в совместной декларации (ее тогда подписали ЕС, Украина, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк), была отложена или даже отменена.

В рамках Инвестиционного инструмента соседства (NIF) ЕС в настоящий момент финансирует технические, экологические и социальные исследования, в которых нуждаются эти три международных финансовых института (Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития) в рамках своих процедур надлежащего контроля. Эти исследования также включают в себя оценку первой фазы обновления газопровода «Уренгой-Ужгород».

«Их разработка и их осуществление проходит в полном сотрудничестве с украинскими органами государственной власти и при их поддержке. Ожидается, что эти исследования будут завершены этой осенью», – отмечается в сообщении.

ЕС также предоставил Украине техническую помощь для обеспечения корпоратизации и финансовой прозрачности НАК «Нафтогаз Украины», что позволит международным финансовым институтам не позже конца этого года положительно рассмотреть вопрос о предоставлении первых кредитов для модернизации украинской ГТС.

«С украинской властью в настоящее время продолжается дискуссия, ЕС сегодня ожидает положительного ответа», – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 июля НАК «Нафтогаз Украины» подписал с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком документы о кредитовании модернизации газотранспортной системы Украины. Согласно документам, средства по 154 млн. долл. от каждого банка планируется выделить уже в 2011 году.

Как сообщил директор ЕБРР в Украине Андре КУУСВЕК, кредит ЕБРР планируется выделить на 15 лет под госгарантии.

Напомним, Министерство топлива и энергетики Украины намерено привлечь 6,5 млрд. долл. на реализацию инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины до 2018 года.

В частности, на модернизацию и реконструкцию газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» планируется привлечь 1,3 млрд. долл.

Учитывая необходимость обеспечения надлежащего уровня надежности работы газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», руководство «Нафтогаза» приняло решение относительно финансирования в 2011 году начала работ по проекту «Реконструкция линейных сооружений газопровода Уренгой-Помары-Ужгород (I очередь)» за счет собственных средств.

19 июля Украина начала реализацию проекта «Модернизация и реконструкция магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород».

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«Укргазвыдобування» в І полугодии увеличила объемы бурения на 23%

Буровыми предприятиями ДК «Укргазвыдобування» в январе-июне пробурено 134 тыс. м проходки, что на 25 тыс. м, или 23% больше, чем за соответствующий период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В сообщении отмечается, что с начала года объемы эксплуатационного бурения составили 64 тыс. м, разведывательного – 70 тыс. м.

Также в сообщении отмечено, что сегодня ДК «Укргазвыдобування» осуществляет бурение на 41 месторождении и площади.

В июне передано в эксплуатацию 7 новых скважин, среди них высокопродуктивная скважина №70 на Летнянском месторождении (Львовская обл.) с дебитом 115 тыс. куб. м в сутки.

Напомним, компания ведет бурение 59 скважин, основные работы осуществляются на Яблунивском, Березовском, Восточно-Полтавском и Западно-Хрестищенском месторождениях. В частности, на Березовском месторождении завершено бурение двух скважин с дебитом 150 и 65 тыс. куб м в сутки.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая газодобывающая компания Украины. По итогам 2010 года предприятиями компании добыто 14,8 млрд. куб. м газа, почти 75% общей добычи в Украине. ДК «Укргазвыдобування» осуществляет деятельность в 11 регионах Украины. В состав ДК «Укргазвыдобування» входит буровое управление «Укрбургаз», которое состоит из Хрестищенского, Шебелинского, Полтавского и Стрыйского отделений.

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Агро

МинАП увеличило прогноз урожая зерновых до 47 млн. тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины увеличило прогноз урожая зерновых культур в текущем году с 45 до 47 млн. тонн.

Об этом сегодня, 20 июля, на пресс-конференции сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Пока я говорю 47… учитывая фактические результаты первой части сбора урожая, есть основания ожидать, что валовый сбор ранних зерновых будет не менее 47 млн. тонн», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он отметил, что в перспективе прогноз урожая может быть увеличен еще.

«Через неделю или дней десять, если покажет прогноз, мы будем вносить корректировку», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге Н. ПРИСЯЖНЮК также сообщил, что экспорт зерна из Украины в 2011-2012 маркетинговом году (МГ) может составить до 23 млн. тонн.

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Азаров поручил создать максимальный запас продовольственного и кормового зерна в Украине

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поставил задачу создать в стране максимальный запас продовольственного и кормового зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Создать максимальные запасы зерна, как в государстве, так и в регионах и в частных компаниях. Разговоров о нехватке зерна для питания и животноводства даже умозрительно не должно быть», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что текущий маркетинговый год должен стать переломным в отношении заработка государства на экспорте зерновых.

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд Украины планирует в течение 1,5-2 месяцев закупить в государственный интервенционный фонд 3,2 млн. тонн зерна нового урожая на общую сумму 3,7 млрд. грн.

Из них по процедуре открытых торгов планируется закупить 1,7 млн. тонн ранних зерновых (пшеницы, ржи, ячменя) на сумму 2,9 млрд. грн. Также планируется закупить 70 тыс. тонн крупяных культур на сумму 230 млн. грн.

Объем украинского экспорта зерновых в 2011-2012 маркетинговом году может составить 20-25 млн. тонн зерна.

Экспорт зерна из Украины в 2010-2011 маркетинговом году (июль 2010 г. – июнь 2011 г.) составил 12,037 млн. тонн.

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Минагропрод выступает за стопроцентное использование отечественных семян для посева

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины выступает за стопроцентное использование отечественных семян для посева.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на слова министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая ПРИСЯЖНЮКА.

По его словам, за ближайшие годы необходимо полностью отойти от импортозависимости семян. «Очень хорошо, что сегодня прикладная селекционная наука уже начала сотрудничество с инвестором. Мы должны заинтересовать селекционеров с помощью роялти и других механизмов», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

По словам министра, главная задача на ближайшие несколько лет – перейти на стопроцентное использование качественных отечественных семян во время посевных кампаний.

«Украина сегодня является лидером по производству семян ячменя, кукурузы и пшеницы. Большинство иностранных контрактов, которые заключаются украинскими производителями, касаются именно семян. Однако есть семенные отрасли, которые необходимо срочно реанимировать, в частности это касается картофеля и свеклы», - сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК.

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В Украине свыше 2 млн. га почв нуждаются в безотлагательной мелиорации

В Украине свыше 2 млн. га почв нуждаются в безотлагательной мелиорации.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на слова министра Николая ПРИСЯЖНЮКА.

Сообщается, что ведомство разработает программу развития сельскохозяйственного машиностроения и программу мелиорации сельскохозяйственных земель.

«На совещании с Президентом Украины мы обсудили ход уборочных работ. Виктор ЯНУКОВИЧ поставил безотлагательную задачу разработать программы развития сельскохозяйственного машиностроения и мелиорации сельхозземель. На сегодня свыше 2 млн. га отечественных почв нуждаются в безотлагательной мелиорации. Задания главы государства являются ключевыми, ведь результат их выполнения будет гарантировать продовольственную безопасность и укрепит аграрный потенциал страны. Ведь сейчас именно недостаток зерноуборочной техники приводит к потерям во время уборки зерновых», - сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК.

По мнению руководителя Минагропрода, главная задача на ближайшую перспективу – проведение на должном уровне осенне-полевых работ. «Мы понимаем, что главные условия достижения наилучшего урожая – это качественный семенной фонд, необходимое количество удобрений, обеспечение механизацией и средствами защиты, - подчеркнул министр. – На сегодня мы имеем все необходимое».

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Фондовый рынок

Фонд госимущества повторно выставил на продажу 60,857% акций Макеевского меткомбината

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) повторно объявил конкурс по продаже 60,857% государственного пакета акций ОАО "Макеевский металлургический комбинат".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Начальная стоимость пакета акций составляет 215 млн. 533 тыс. грн.

Согласно фиксированным условиям конкурса, инвестор, в частности, должен погасить просроченную задолженность общества перед государством по кредитам, предоставленным под гарантии Кабмина, а также иную просроченную задолженность.

Покупатель госпакета акций меткомбината также должен соблюдать положения плана санации, утвержденного определением хозсуда Киева от 9 сентября 2004 года.

Согласно сообщению, конкурс состоится через 75 дней со дня его объявления 20 июля т.г.

Напомним, ранее ФГИУ неоднократно выставлял на продажу пакет акций ОАО, однако приватизационные конкурсы так и не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Справка УНИАН. Основные средства ОАО «Макеевский металлургический комбинат» были переданы для формирования уставного капитала ЗАО «Макеевский металлургический завод» (ММЗ), учредителем которого выступило ЗАО «Макеевсталь».

После объединения горно-металлургических активов ЗАО «Смарт-холдинг» и ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» ММЗ вошел в Дивизион стали и проката группы «Метинвест».

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ФГИУ запросил финотчетность энергокомпаний для определения стоимости продажи госпакетов акций

Фонд государственного имущества Украины обратился к ПАО «Киевэнерго», ПАО «Закарпатьеоблэнерго» и ПАО «Захидэнерго» с просьбой предоставить информацию о финансовой отчетности компаний для обеспечения определения стоимости государственных пакетов акций, которые планируется реализовать в августе т.г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, стоимость пакетов акций, установленная на основе данных финансовой отчетности предприятий, в последующем будет передана ФГИУ на рассмотрение конкурсных комиссий для определения комиссиями начальной цены государственных пакетов на конкурсах.

Напомним, что согласно плану-графику приватизации энергокомпаний, утвержденного ФГИУ, 25% акций «Киевэнерго», 50% акций «Закарпатьеоблэнерго» и 45,103% акций «Захидэнерго» планируется выставить на продажу в августе т.г.

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Транспорт/Связь

Грузоперевозки в Украине в І полугодии выросли на 10,3%

За январь-июнь 2011 г. предприятия транспорта в Украине перевезли 396,1 млн. тонн грузов, что на 10,3% больше, чем за январь-июнь 2010 г.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

В соответствии с данными Госкомстата, по итогам I-го полугодия железнодорожным транспортом перевезено 224,5 млн. т грузов, что на 9,2% больше, чем в январе-июне 2010 г., автомобильным транспортом перевезено 82 млн. тонн, что на 19,2% больше, трубопроводным - 85,3 млн. т. (на 6,1% больше), авиационным - 0,1 млн. тонн (на 6,5% больше). В то же время, перевозки грузов водным транспортом составили 4,2 млн. тонн, что на 3,2 % меньше, чем за первое полугодие 2010 г.

Грузооборот за I полугодие этого года вырос на 10,4% и составил 213,57 млрд. т/км. В частности, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 12,6% - до 117 млрд. т/км. Увеличение грузооборота произошло также на трубопроводном (на 10,3%) и автомобильном (на 2,3%) транспорте. В то же время, грузооборот водного транспорта снизился на 7,7%, авиационного - на 1,7%.

Справка УНИАН. За 2010 г. предприятиями транспорта Украины перевезено 755,3 млн. тонн грузов, что на 8,5% больше, чем за 2009 г.

В 2009 году предприятия транспорта Украины перевезли 695,7 млн. тонн грузов, что составляет 78,1% от объема перевозок грузов за 2008 год. Грузооборот в 2009 году составил 380 млрд. т/км – 77,5% от объема 2008 года. За 2008 год предприятия транспорта Украины перевезли 891,8 млн. тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем в 2007 году.

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В Киеве возобновлено движение транспорта по улице Олены Телиги

В Киеве возобновлено движение транспорта по улице Олены Телиги в сторону Дорогожичей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной городской государственной администрации, работы по ликвидации последствий прорыва коллектора глубокого залегания, который произошел 9 июля на проезжей части улицы Олены Телиги, выполнялись силами коммунальной корпорации «Киеватодор» круглосуточно в течение 10 дней.

Во время выполнения ремонтных работ была открыта одна полоса для движения общественного транспорта.

Как сообщал УНИАН, 9 июля в Киеве на улице Олены Телиги в районе Кирилловской церкви после сильного ливня на участке дороги в сторону метро «Дорогожичи» прямо на проезжей части провалился асфальт. Диаметр ямы составлял около 6 метров, глубина - несколько метров. При этом в яму провалилась фура с полуприцепом.

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