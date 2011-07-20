Украинские музыканты создали саундтрек к мультфильму про налоговиков

Популярный R&B дуэт Тамерлан и Алена Омаргалиева создали саундтрек к мультфильму «Город мечты», который рассказывает школьникам о важности уплаты налогов. Тамерлан выступил в качестве композитора, а Алена стала автором текста к песне.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

Уплати налоги и живи спокойно - главная идея этой композиции. В ней поют о том, что, если ты честный ты платишь налоги, то твоя страна станет лучше, а твой город превратится в город мечты, станет чистым, уютным, в нем никогда не будет нищеты и суеты.

«Мы надеемся, что молодые артисты, благодаря современной манере пения, будут понятны подросткам. Поэтому и предложили поработать над созданием песни этом дуэта », - сообщили в ГНС Украины.

В ближайшее время трек появится в ротации радиостанций, социальных сетях. В августе на песню «Город мечты» будет снят видеоклип.

Уже сейчас саундтрек в сети можно прослушать и скачать перейдя по гиперссылке http://soundcloud.com/prbatteries/ost.

Инициатором творческого проекта «Город мечты» стал заместитель председателя ГНС Украины Александр КЛИМЕНКО. Для создания сценария мультфильма «Город мечты» был организован конкурс - «Страна уплаченных налогов», где победителем стала белорусская писательница Людмила Богданова. После этого сюжет был доработан профессиональным сценаристом-мультипликатором, однако основная идея и колорит были сохранены.

По сюжету налоговый инспектор Сан Саныч Лелеко и его дети с помощью игры «Город мечты» попадают в сказочную страну, где и происходят главные приключения фильма.

Создатели «Города мечты» утверждают, что в нем не будет компьютерных спецэффектов - по рекомендации детских психологов мультфильм решили сделать полностью рисованным.

Фильм будет озвучен на трех языках - русском, украинском и английском. Его хронометраж составит 15 минут. Режиссером «Города мечты» стал Кристиан КОСКИНИН, а сценаристом - Вадим Шинкарев. Фильм финансируется Ассоциацией ветеранов налоговой службы, его бюджет составил 350 000 гривен.

Трейлер к «Городу мечты» уже создан - его можно увидеть в интернете http://www.youtube.com/watch?v=UE-HzWkfPdM. Теперь работу над «Городом мечты» продолжает команда художников-аниматоров из всех уголков Украины, а полная версия картины появится на экранах в октябре 2011 года.

Медиаподдержку саундтрека к мультфильму «Город мечты» осуществляет Агентство PR Batteries.