Главное на 20 июля (вечер)

Энергетика

Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект «Об обращении с отработанным ядерным топливом», которым предлагается разместить централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Законопроект обнародован на веб-сайте парламента, зарегистрирован в ВР 15 июля (№8795).

Согласно документу, будущий ЦХОЯТ предлагается локализовать между селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка Киевской области.

Хранилище будет частью единого комплекса по обращению с ОЯТ ГСП «Чернобыльская АЭС», и на нем будет применена технология поверхностного "сухого" хранения ОЯТ в инженерных системах контейнерного типа.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что строительство ЦХОЯТ будет вестись за счет займов, погашение которых будет осуществляться НАЭК «Энергоатом» в течение 4 лет после ввода объекта в эксплуатацию. Источником обслуживания кредитов станут средства, заложенные в тарифе НАЭК, которые в настоящее время предусмотрены на оплату услуг российских предприятий по временному хранению и переработке ОЯТ украинских АЭС.

Расчетная цена российского газа для Украины в третьем квартале текущего года составит 354 долларов за тысячу кубометров.

Об этом журналистам сегодня, 20 июля, сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир МАКУХА.

«В третьем квартале, пока что, 354 доллара за тысячу кубометров. Это расчетная цена», - сказал В.МАКУХА.

НАК «Нафтогаз Украины» планирует в июле привлечь у ПАО «Государственный экспортно-импортный банк» («Укрэксимбанк») кредит в размере 625 млн. грн. для финансирования закупки природного газа для закачки в подземные хранилища.

Об этом сказано в пресс-релизе компании, распространенном ее пресс-службой в среду вечером.

«Компания отмечает, что привлечение кредитных средств происходит в рамках выполнения международных контрактов на закупку природного газа и подготовки к отопительному сезону 2011-2012 гг.», - отмечается в сообщении пресс-службы.

При этом отмечается, что финансовым планом НАК на 2011 год предусмотрена возможность привлечения кредитного ресурса на закупку природного газа в весенне-летний период в размере около 3 млрд. грн.

Госхолдинг также отмечает, что газ, который закупается компанией в межотопительный период, накапливается в подземных хранилищах газа с целью последующей реализации в холодное время года. Такой технический процесс ограждает компанию от рисков дефицита энергоресурса в пиковые периоды потребления.

«Подобные кредиты не приводят к ухудшению финансового состояния компании, поскольку являются обеспеченными товаром, цена на который растет. На сегодняшний день НАК «Нафтогаз Украины» является финансово сбалансированной компанией», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» намерен привлечь кредит у ПАО «Государственный экспортно-импортный банк» (Укрэксимбанк) для расчетов с российским «Газпромом» за поставленный в июле природный газ.

Об этом было сказано в обосновании процедуры торгов с одним участником, обнародованной компанией на Интернет-портале «Государственные закупки».

Размер займа не уточняется ни в тендерной документации, ни в самом объявлении о торгах. При этом указывалось, что кредит планируется привлечь на период 2011-2012 гг. Стоимость услуг банка в рамках планируемого к подписанию договора составит 120,675 млн. грн.

В обосновании необходимости проведения торгов по процедуре с одним участником НАК отмечал, что она применяется в связи с дефицитом оборотных средств компании, ограниченным кругом банков, которые предложили финансирование, ограниченностью времени и необходимостью накопления достаточного объема оборотных средств для выполнения обязательств перед «Газпромом» по оплате газа, импортированного в июле.

НАК «Нафтогаз Украины», по состоянию на 18 июля, накопила в подземных хранилищах 16,9 млрд. куб. м. природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, с начала периода закачки (15 апреля т.г.) компания закачала в ПХГ около 7 млрд. куб. м природного газа.

НАК "Энергетическая компания Украины" перечислила 50% ОАО «Закарпатьеоблэнерго» и 45,103% ОАО "Западэнерго" на счет Фонда государственного имущества (ФГИ) для их последующей приватизации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

Как отметили в пресс-службе, зачисление акций на счета Фонда является обязательным условием их последующей приватизации и произошло во исполнение договоренностей между ФГИ и НАК "ЭКУ". Ранее сторонами были подписаны акты о приемке-передаче 25% ПАО "Киевэнерго", ОАО "Западэнерго" и "Закарпатьеоблэнерго" от НАК "ЭКУ" Фонду госимущества.

В пресс-службе ФГИ также отметили, что в отношении ПАО "Киевэнерго" процедура списания-зачисления акций продолжается.

Согласно плану-графику приватизации энергокомпаний, пакеты акций этих трех компаний могут быть выставлены на продажу в августе 2011 г.

Финансы

Кабинет министров Украины утвердил специальную (упрощенную) форму таможенной декларации для декларирования товаров, предназначенных для подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Текст соответствующего постановления (№741 от 13 июля т.г.) размещен на официальном сайте Кабмина.

Правительство постановило, что упрощенная форма таможенной декларации используется также для декларирования оборудования для прессы, радио-, телепередач, которое будет временно ввозиться на территорию Украины с условным полным освобождением от налогообложения с последующим вывозом из Украины; а также товаров, которые ввозятся командами, которые будут участвовать в Евро-2012, без обязательства на обратный вывоз.

Оформление товаров с использованием упрощенной таможенной декларации может осуществляться в пунктах пропуска через границу или таможенным органом, в зоне деятельности которого проводятся мероприятия чемпионата.

Данное постановление вступит в силу через 45 дней после его опубликования.

Сегодня Печерским районным судом города Киева по предоставлению следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры главе Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины Василию ВОЛГЕ избрана мера пресечения - содержание под стражей сроком на два месяца.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, 19 июля следователям Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками СБУ В.ВОЛГА был задержан и доставлен в изолятор временного содержания. Он задержан за совершение преступления, связанного с коррупцией.

Промышленность

Самый высокий рост промышленного производства в Украине в июне 2011 года против показателя июня 2010 года зафиксирован в Ивано-Франковской области – 60,2%, самый большой спад отмечен в Черновицкой области – 42,5%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

Согласно сообщению, в пятерку областей-лидеров роста промышленного производства вошли: Ивано-Франковская область (июнь 2011 г. к июню 2010 г. – 60,2%, январь-июнь 2011 г. к январю-июню 2010 г. – 39,2%, июнь к маю 2011 года – 3,3%), Сумская область (июнь 2011 г. к июню 2010 г. – 27%, январь-июнь 2011 г. к январю-июню 2010 г. – 8%, июнь к маю 2011 года – 17%), Луганская область (июнь 2011 г. к июню 2010 г. – 26,5%, январь-июнь 2011 г. к январю-июню 2010 г. – 14,7%, июнь к маю 2011 года – спад 1,4%), Донецкая область (июнь 2011 г. к июню 2010 г. – 19,6%, январь-июнь 2011 г. к январю-июню 2010 г. – 17,3%, июнь к маю 2011 года – объемы не изменились), Хмельницкая область (июнь 2011 г. к июню 2010 г. – 12,1%, январь-июнь 2011 г. к январю-июню 2010 г. – 11%, июнь к маю 2011 года – 1,5%).

При этом сообщается, что в июне 2011 года против июня 2010 года зафиксирован спад промпроизводства в 10 областях Украины и г. Киев: в Черновицкой области (июнь 2011 г. к июню 2010 г. – спад 42,5%, январь-июнь 2011 г. к январю-июню 2010 г. – спад 13,2%, июнь к маю 2011 года – спад 10,3%), Херсонской области (июнь 2011 г. к июню 2010 г. – спад 28,9%, январь-июнь 2011 г. к январю-июню 2010 г. – спад 9,1%, июнь к маю 2011 года – спад 18,9%), Одесской области (июнь 2011 г. к июню 2010 г. – спад 23,6%, январь-июнь 2011 г. к январю-июню 2010 г. – спад 15,3%, июнь к маю 2011 года – рост 4,8%), Винницкой области (июнь 2011 г. к июню 2010 г. – спад 10,3%, январь-июнь 2011 г. к январю-июню 2010 г. – рост 1,3%, июнь к маю 2011 года – рост 0,8%), Закарпатской области (июнь 2011 г. к июню 2010 г. – спад 9,4%, январь-июнь 2011 г. к январю-июню 2010 г. – рост 3,3%, июнь к маю 2011 года – рост 4,7%).

Строительство и ЖКХ Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг (НКРРКУ) в течение месяца разработать проекты решения для введения в Украине единой государственной политики в сфере тарифообразования на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Согласно сообщению, разработанные проекты решений правительство должно утвердить на протяжении месяца. Ответственность за эту работу глава правительства возложил на профильного министра.

При этом Н.АЗАРОВ поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Секретариату Кабинета министров Украины в сжатые сроки решить все организационные вопросы работы Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины.

«Поручаю Министерству регионального развития и строительства вместе с Секретариатом Кабинета министров Украины немедленно решить вопрос относительно размещения комиссии, укомплектования штатов, материально-технического обеспечения работы», - сказал премьер-министр.

При этом он отметил, что главная задача Нацкомисии заключается в выполнении поручения Президента Украины по упорядочению и обоснованности тарифообразования.

Фонд государственного имущества в конце июля – начале августа планирует начать инвентаризацию недвижимого имущества и земель в Украине, находящихся в пользовании Черноморским флотом России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель ФГИ Александр РЯБЧЕНКО.

Он отметил, что на сегодняшнем заседании Кабинета министров были внесены изменения в Порядок проведения инвентаризации недвижимого имущества, которым пользуется ЧФ, что позволит приступить к инвентаризации в конце июля - августе.

"Начнем (инвентаризацию - УНИАН) то ли в июле, то ли в начале августа", - сказал А.РЯБЧЕНКО.

Он также уточнил, что окончательная договоренность о подходах при проведении инвентаризации была достигнута на одном из последних заседаний украинско-российской межправительственной комиссии.

"Ранее те моменты, о которых мы договаривались с россиянами, не были отражены в порядке, а сейчас внесли изменения и начнем проводить инвентаризацию... Основные моменты были подписаны на межправкомиссии", - сказал А.РЯБЧЕНКО.

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