Анонс на 21 июля

* Состоится брифинг и.о.Генерального прокурора Украины Рената Кузьмина по поводу ареста главы Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины Василия Волги и о других резонансных уголовных делах.

* Состоится открытое заседание НКРЭ и брифинг для представителей СМИ.

* На Бортницкой станции аэрации (БСА) ПАТ «АК Киевводоканал» состоится презентация работы новой экспериментальной установки по обезвоживанию осадка. Ожидается, что в презентации примут участие: начальник ГУ коммунального хозяйства КГГА Дмитрий Новицкий, председатель правления ПАТ «АК «Киевводоканал» Валерий Ченчевый, представители фирмы, предоставившей установку для испытаний, и директор БСА Владимир Бражник. По завершении состоится брифинг.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция участника Налогового Майдана Сергея Костакова, который семь месяцев провел в следственном изоляторе с недоказанным обвинением. Во время пресс-конференции будут обнародованы факты фальсификации уголовных дел сотрудниками правоохранительных органов и давления на обвиняемых. Также будет предоставлена информация о попытках незаконного влияния на деятельность оппозиционных общественных организаций (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067 505 85 82. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Круглый стол на тему: «Кто и как будет бороться с нелегалами на рынке бытовой техники и электроники?». Участники: Сергей Литвиненко, директор департамента экспертизы и анализа эффективности государственной поддержки Министерства экономики Украины; Виталий Лысый, директор департамента по борьбе с контрабандой, анализа рисков и противодействия коррупции Гостаможслужбы Украины; Сергей Семка, директор департамента организации таможенного контроля и оформления Гостаможслужбы Украины; Йонгчул Парк, глава представительства Samsung Electronics в Украине; Юрий Погрібняк, директор департамента информационных технологий компании «Самсунг Электроникс Украина» и др.

* Пресс-конференция на тему: «Последствия размещения отработанного ядерного топлива в зоне отчуждения ЧАЭС». Участники: ведущий научный сотрудник энергетической и ядерной безопасности Национального института стратегических исследований Ольга Кошарная и эксперт Национального экологического центра Украины по вопросам энергетики Дмитрий Хмара.

* Международный нефтяной саммит.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров осуществит рабочую поездку по Киевской области с целью ознакомления с состоянием развития агропромышленной отрасли.

* Круглый стол Общественной инициативы «За гармонизацию законодательства о защите персональных данных» на тему: «Как повлияет закон о защите персональных данных на деятельность банковских и колекторских учреждений?». Соорганизатор - ЮК «Лигал Асистанс Групп». Участники: Алексей Мервинский, председатель Госслужбы по вопросам защиты персональных данных; Владимир Бондар, вице-президент Ассоциации Украинских Банков (АУБ); Антонина Паламарчук, председатель правления Первого Всеукраинского Бюро Кредитных Историй; Александр Ильчук, ген.директор «Европейского агентства по возврату долгов»; Ашот Арутюнян, директор по развитию бизнеса и стандартов качества Credit Collection Group; Дмитрий Йовдий, управляющий партнер ЮК «Лигал Асистанс Групп».

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