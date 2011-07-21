Курс НБУ на 21.07.11

Официальный курс НБУ на 21.07.11100 USD – 797.1100 (20 июля – 797.1100)100 EUR – 1132.4542 (20 июля – 1128.7078)10 RUR – 2.8421 (20 июля – 2.8316) Учетные курсы банковских металлов на 21.07.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-126282.15 (20 июля-127697.02)961 XAG 10 Серебро-3076.05 (20 июля-3213.95)962XPT10Платина-141327.60(20 июля-142204.42)964XPD10Палладий-63210.82 (20 июля-63449.96)

Официальный курс НБУ на 21.07.11 100 USD – 797.1100 (20 июля – 797.1100) 100 EUR – 1132.4542 (20 июля – 1128.7078) 10 RUR – 2.8421 (20 июля – 2.8316) Учетные курсы банковских металлов на 21.07.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-126282.15 (20 июля-127697.02) 961 XAG 10 Серебро-3076.05 (20 июля-3213.95) 962XPT10Платина-141327.60(20 июля-142204.42) 964XPD10Палладий-63210.82 (20 июля-63449.96)

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