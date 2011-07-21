Главное на 21 июля (день)

Энергетика

Украина в январе-июне т.г. увеличила экспорт электроэнергии на 17,3%, или 365,5 млн. кВт/ч, по сравнению с январем-июнем 2010 года – до 2,472 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

В июне т.г. экспорт электроэнергии из Украины вырос на 24,9%, или на 81,5 млн. кВт/ч, по сравнению с маем 2010 года, – до 420,3 кВт/ч.

В январе-июне экспорт украинской электроэнергии в страны Восточной Европы увеличился в 2,5 раза, или на 809,9 млн. кВт/ч, – до 1,394 млрд. кВт/ч.

Напомним, что экспортером с украинской стороны в восточноевропейском направлении является ООО «Востокэнерго», входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК.

В частности, за указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию вырос в 3,8 раза – до 874,3 млн. кВт/ч, в Словакию – в 2,07 раза, до 519,8 млн. кВт/ч.

Экспортные поставки электроэнергии в Польшу из Украины в январе-июне т.г. не осуществлялись.

Генеральная прокуратура получила от органов американской юстиции материалы уголовного дела против бывшего премьер-министра Украины Павла ЛАЗАРЕНКО и его сообщников, которое будет изучаться в рамках уголовных дел против лидера партии «Батьківщина», экс-главы правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН сообщил сегодня на брифинге.

Он процитировал некоторые пункты обвинения, в котором речь идет о компании «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ), а также о компании «Сомолли Энтерпрайзес Лимитед», которая, как подчеркнул Р.КУЗЬМИН, по данным американского следствия, принадлежат Ю.ТИМОШЕНКО. В частности, в этих документах речь идет о том, что П.ЛАЗАРЕНКО единоличным решением выдавал государственные гарантии на долги ЕЭСУ перед российской компанией «Газпром» и многое другое.

Также Р.КУЗЬМИН сообщил другие факты, изложенные в документах уголовного дела.

«Документы переданы Украине официально органами юстиции США и будут изучаться в рамках уголовных дел», - сказал Р.КУЗЬМИН.

Генеральная прокуратура изучит вопрос о том, должна ли Украина отдавать долги компании «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН сообщил сегодня на брифинге.

Р.КУЗЬМИН напомнил о письме Министерства обороны Российской Федерации, в соответствии с которым Украина должна возместить 405 млн. долл., накопленные компанией ЕЭСУ.

При этом он отметил, что Министерство обороны РФ требует от Украины вернуть долги, апеллируя к тому, что их возвращение гарантировал Кабинет министров Украины в письме за подписью тогдашнего главы украинского правительства Павла ЛАЗАРЕНКО.

При этом Р.КУЗЬМИН подчеркнул, что соответствующее решение Кабинета министров не зафиксировано в официальных документах правительства. По мнению и.о. генпрокурора, П.ЛАЗАРЕНКО сфальсифицировал это решение.

«Это означает, что гарантии, предоставленные России, были исполнены так же, как и директивы ТИМОШЕНКО. Это общая практика фальсификации документов», - сказал Р.КУЗЬМИН.

При этом он отметил, сегодня возникает вопрос: должна ли Украина возвращать этот долг Минобороны РФ. По словам Р.КУЗЬМИНА, следствие разберется в этой проблеме.

Отвечая на вопросы журналистов, Р.КУЗЬМИН также отметил, что на сегодняшний день не существует ни одного судебного решения - ни в России, ни в Украине, - которым Ю.ТИМОШЕНКО была оправдана по обвинениям в незаконной деятельности на должности главы ЕЭСУ.

По его словам, в России уголовные дела были закрыты после истечения срока привлечения Ю.ТИМОШЕНКО к ответственности, и после признания ею своей вины.

В Украине все уголовные дела были закрыты генеральным прокурором Святославом ПИСКУНОМ в 2005 году, после избрания Ю.ТИМОШЕНКО премьер-министром, сказал Р.КУЗЬМИН.

Отвечая на вопрос, почему, по мнению Генпрокуратуры, Ю.ТИМОШЕНКО не вернула долги ЕЭСУ из госбюджета в то время, когда возглавляла правительство, Р.КУЗЬМИН отметил, что это хороший вопрос, но его лучше задать непосредственно самой Ю.ТИМОШЕНКО.

Председательствующая в судебном заседании Печерского районного суда Киева судья Оксана ЦАРЕВИЧ объявила перерыв до 11.00 25 июля в рассмотрении уголовного дела, возбужденного против бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО, экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО и экс-начальника отдела Киевской региональной таможни Тараса ШЕПИТЬКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение на месте приняла и объявила председательствующая О.ЦАРЕВИЧ.

«Учитывая, что дело рассматривается другим составом суда, судом вручается всем участникам судебного процесса копия обвинительного заключения и предоставляется трое суток, чтобы стороны протеста ознакомились с копией обвинительного заключения», - сказала О.ЦАРЕВИЧ.

Такое решение судья приняла, несмотря на возражение И.ДИДЕНКО, который требовал продолжения судебного заседания, мотивировав это возможностью ознакомления суда и всех участников процесса с обвинительным заключением в рабочем порядке.

Сегодня на судебном процессе также были объявлены фамилии других подсудимых, которые проходят по этому уголовному делу. В частности, речь идет о начальнике отдела таможенного оформления НАК «Нафтогаз Украины» Олеге БОРДИЛОВСКОМ, главном инспекторе отдела таможенного оформления № 1 в г. Киеве Энергетической региональной таможни Сергее ГАРЯЧЕМ, которые обвиняются в служебной халатности во время растаможивания газа в 2009 году. Кроме того, по этому же делу проходит бывший начальник Энергетической региональной таможни Александр КОНЕВ.

Уголовное дело рассматривается другой коллегией судей согласно соответствующему решению Апелляционного суда Киева.

Судебное заседание началось сегодня в 11.20.

Судья О.ЦАРЕВИЧ 40 минут устанавливала личности всех участников процесса, ни один из которых не заявил ходатайства об отводе судей, рассматривающих дело, и после этого объявила перерыв.

Как сообщал УНИАН, И.ДИДЕНКО и А.МАКАРЕНКО обвиняют в превышении служебных полномочий во время растаможивания газа в 2009 году после подписания соответствующих соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и российским ОАО «Газпром».

5 июля этого года Апелляционный суд Киева освободил А.МАКАРЕНКО и Т.ШЕПИТЬКО из-под стражи. Суд мотивировал свое решение их положительными характеристиками, ходатайством важных лиц об их освобождении, плохим состоянием здоровья А.МАКАРЕНКО и наличием у Т.ШЕПИТЬКО несовершеннолетних детей.

В то же время суд отказался изменить меру пресечения И.ДИДЕНКО , мотивировав свое решение тем, что И.ДИДЕНКО имеет вид на жительство в Испании, а также тем, что он может на свободе повлиять на проведение следственных действий против него.

Финансы

ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) в первом полугодии 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличило чистую прибыль на 24% – до 782,338 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка за указанный период увеличились на 20% и на 1 июля 2011 года составили 135,741 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 16%, до 118,003 млрд. грн., обязательства - на 21%, до 123,057 млрд. грн., уставный капитал - на 7%, до 10,160 млрд. грн., собственный капитал - на 7%, до 12,684 млрд. грн.

Банк «Надра» (г. Киев) в первом полугодии 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократил чистую прибыль в 11 раз – с 4,563 млн. грн. до 405 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» (№131 от 21 июля т.г.).

Активы банка за указанный период сократились на 2% и на 1 июля 2011 года составили 22,485 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов увеличились на 2%, до 25,105 млрд. грн., обязательства сократились на 17,5%, до 18,505 млрд. грн., уставный капитал увеличился в 10 раз – с 390,363 млн. грн. до 3,890 млрд. грн., собственный капитал – в 8 раз, до 3,980 млрд. грн.

Председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Виталий ЗАХАРЧЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Казахстан для участия в ХХVIII заседании Совета руководителей налоговых служб при Интеграционном комитете ЕврАзЭС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Налоговики стран ЕврАзЭС планируют рассмотреть механизм налогового регулирования в Таможенном союзе – в условиях отсутствия таможенного контроля и таможенного оформления при передвижении товаров.

«Каким будет политическое решение относительно Таможенного союза, решит руководство нашего государства. Пока еще Украина имеет статус наблюдателя в ЕврАзЭС. Но мы должны быть готовы к любому развитию событий, и предварительно согласовать с коллегами формат отношений. Пока еще это не более чем интересное интеллектуальное упражнение – хотя бы теоретически построить алгоритм международного налогового мониторинга и ознакомиться с действующими моделями «беспошлинного» администрирования», - отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.

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(УНИАН)