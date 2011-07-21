Председательствующий по "газовому делу" должен учитывать общественный резонанс процесса и обеспечивать гласность - юрист

Председательствующий по "газовому делу" судья Печерского районного суда Родион КИРЕЕВ должен учитывать широкий общественный резонанс этого дела и высокую степень заинтересованности общества в получении информации о деле, и должен максимально обеспечивать гласность судебного разбирательства.

Такое мнение агентству УНИАН высказал вице-президент АФ "Грамацкий и партнеры" Юрий ЗАБИЯКА, к которому агентство обратилось с просьбой прокомментировать мотивированность полного прекращения трансляции процесса и разъяснить юридические нюансы этого вопроса.

В комментарии Ю.ЗАБИЯКА подчеркнул, что полномочия суда в вопросе о трансляции судебного заседания предусмотренные Законом «О судоустройстве и статусе судей» и тесно связанные с гласностью судопроизводства - одним из фундаментальных принципов правосудия в демократическом обществе. Несмотря, что, согласно ст. 10 Декларации прав человека, каждый человек имеет право на рассмотрение его дела гласно, в соответствии с п. 7. ст. 129 Конституции Украины гласность судебного процесса является одним из основных принципов судопроизводства в Украине, ст.11 Закона «О судоустройстве» указывает, что проведение в зале судебного заседания фото- и киносъемки, видеозаписи, а также трансляции судебного заседания допускается по решению суда, указывает юрист.

(УНИАН: напомним - в начале судебного разбирательства суд принял решение разрешить телетрансляцию, затем постановил, что на этапе показания свидетелей трансляция будет прекращена. Восемь заседаний транслировались в эфире. На время объявления обвинительного заключения - 15 июля, трансляцию прекратили и больше не возобновляли).

Ю.ЗАБИЯКА отметил, что решение о возможности трансляции судебного процесса является частью установленного судом порядка ведения судебного заседания и должно выполняться в соответствии с распоряжениями председательствующего судьи. В то же время, отметил юрист, господин Р.КИРЕЕВ при отсутствии условий для ограничения трансляции, должен издавать распоряжения присутствующим журналистам о восстановлении или возможности возобновления трансляции, а в случае наличия таких условий – распоряжения о прекращении трансляции.

Комментируя ситуацию на заседании 15 июля, юрист отметил, что ограничение трансляции при объявлении обвинительного заключения в части показаний свидетелей и при их допросе в ходе судебного следствия, можно считать обоснованным в соответствии с нормами УПК. Вместе с тем, юрист отметил, что эффективность такого ограничения достаточно дискуссионная (учитывая современные средства фиксации и передачи информации).

Вместе с тем, подчеркнул Ю.ЗАБИЯКА, после получения распоряжения о прекращении трансляции 15-го июля и до момента получения распоряжения о возобновлении трансляции (что в целях обеспечения гласности судебного разбирательства должно бы было озвучено председателем на следующем заседании, т.е. 18 июля) журналисты не должны самостоятельно обновлять трансляцию «газового процесса». Поскольку это формально будет невыполнением распоряжения господина Киреева, хотя и будет соответствовать установленному им же ранее порядком ведения заседания.

Юрист считает, что Печерский суд Киева в составе судьи Р.Киреева, рассматривая вопрос о предоставлении разрешения на видеозапись или трансляцию открытого судебного процесса по «газовому делу», в целях соблюдения принципа гласности судопроизводства, должен отказывать в таком разрешении исключительно, если видеозапись или трансляция будет оказывать помехи или затруднят осуществление правосудия.

Так же, в целях обеспечения гласности процесса, суд должен обеспечить доступ к судебному заседанию (технический, физический) максимальному кругу заинтересованных лиц, подчеркивает юрист. Например, обеспечив проведение судебного заседания в большем зале, аудио- или видеотрансляцию судебного заседания и тому подобное.

При этом юрист с сожалением отметил, что вышеизложенное вытекает лишь из понимания смысла принципа гласности судебного процесса, поскольку ни одна норма права не содержит четко закрепленных вышеприведенных обязанностей суда. Национальное законодательство Украины только декларирует равную возможность доступа всех граждан к информации о процессе без установления этих приоритетов и без прямо закрепленных обязанностей суда обеспечить такой доступ.

Напомним, в первый день рассмотрения «газового дела» против Юлии Тимошенко - 24 июня 2011 г., председательствующий по делу судья Р.Киреев разрешил присутствие прессы и проведения видеотрансляции и фотосъемки при предварительном рассмотрении дела.

Уже 6 июля суд принял решение, что после начала судебного следствия на этапе допроса свидетелей видеотрансляция и фотозьйомка будут запрещены (согласно УПК, свидетели должны быть допрошены по одному, и одни свидетели не могут слушать показания других).

Вместе с тем, на протяжении всех заседаний 24, 25, 29 июня, 4, 6, 7, 8, 11 июля проходила прямая телетрансляция.

Заседание 15 июля также началось трансляцией, однако перед началом объявления обвинительного заключения суд принял решение прекратить транслирование, оставив возможность для прессы присутствовать. На какой срок прекращается трансляция и когда она будет восстановлена - суд не сообщил.

Заседание 18 июля тоже происходило без телетрансляции и фотозьйомкы. На этом заседании судья отказался удовлетворить ходатайство защиты о восстановлении прямой трансляции.

Следующее заседание состоится 22 июля.

Также следует отметить, что зал Печерского суда, где происходит этот процесс, не может вместить всех желающих депутатов и журналистов. В зале тесно и шумно, что существенно усложняет работу, в том числе и прессы.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины выдвинула Тимошенко обвинение по ч.3 статьи 365 УК Украины "Превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия" за подписание газовых контрактов с Российской Федерацией в 2009 году. ГПУ утверждает, что Тимошенко нанесла государству ущерб на сумму свыше 1,5 млрд. грн. Санкция по этой статье составляет от семи до десяти лет лишения свободы.