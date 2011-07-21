Суд должен предоставить новым защитникам Тимошенко по меньшей мере 20 суток для ознакомления с делом - юрист

Суд в соответствии с действующим законодательством должен предоставить новым защитникам экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО не 3 суток, а по меньшей мере 20 суток для ознакомления с делом.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал вице-президент адвокатской фирмы "Грамацкий и партнеры" Юрий ЗАБИЯКА, комментируя споры стороны защиты и суда в вопросе сроков, которые суд должен предоставить новым защитникам для ознакомления с материалами дела.

«Задачей судьи Родиона КИРЕЕВА (председательствующий на процессе судья Печерского районного суда Киева - УНИАН), с одной стороны, является обеспечение возможности ознакомления новых защитников Юлии ТИМОШЕНКО с материалами “газового дела”, а с другой – обеспечение эффективного судебного разбирательства по данному делу», - отметил юрист.

В таких условиях, считает Ю.ЗАБИЯКА, было бы вполне логичным предоставить больший срок для ознакомления - до двадцати суток, а также обеспечить возможность ознакомления защиты с материалами дела непосредственно во время его рассмотрения. Такой способ реализации права на ознакомление с материалами дела не будет противоречить УПК Украины, на что указано в п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда Украины (№ 6 от 30.05.2008 г.), добавляет юрист.

Ю.ЗАБИЯКА разъясняет, что в соответствии со ст. 255 УПК Украины, после назначения дела к судебному разбирательству судья должен обеспечить возможность ознакомления защитника и подсудимого с материалами дела в случае, если они заявляют такое ходатайство. Кодекс не содержит тех или других ограничений относительно сроков ознакомления с материалами дела, в то же время в соответствии со ст. 256 УПК Украины, уголовное дело должно быть назначено к рассмотрению в суде не позже десяти суток, а в случае сложности дела - не позже двадцати суток со дня досудебного его рассмотрения.

Таким образом, отмечает юрист, УПК ориентировочно устанавливает, что десять суток является достаточным периодом, в течение которого можно ознакомиться с несложным делом, а двадцать суток – со сложным. При этом указанное ознакомление является дополнительным по отношению к ознакомлению в соответствии со ст. 218 УПК Украины, которое осуществляется до момента передачи дела в суд, но все же обязательным правом, подчеркнул юрист.

По его словам, в данной ситуации ни один из допущенных на сегодняшний день к защите Ю.ТИМОШЕНКО адвокатов не знакомился с материалами дела ни к моменту его передачи в Печерский районный суд г. Киева, ни после его назначения к рассмотрению.

А следовательно, отмечает юрист, если судья ограничит возможность ознакомления защитников с материалами «газового дела» исключительно тремя днями (не предоставляя возможность ознакомления в дальнейшем, параллельно судебному разбирательству), это, безусловно, будет нарушать право Ю.ТИМОШЕНКО иметь время и возможности подготовиться к своей защите, гарантированное подпунктом "b" п. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Тем более, отметил Ю.ЗАБИЯКА, отстранение от дела Сергея ВЛАСЕНКО – единственного защитника, который раньше был ознакомлен с материалами «газового дела», состоялось без участия Ю.ТИМОШЕНКО, а по инициативе непосредственно председателя.

Как сообщал УНИАН, 18 июля судья Печерского райсуда Киева Р.КИРЕЕВ принял решение об устранении С.ВЛАСЕНКО от защиты по делу, возбужденному по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в превышении власти во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. Такое решение судья принял в связи с систематическим нарушением С.ВЛАСЕНКО установленного порядка ведения судебного заседания».

В то же время суд разрешил привлечь к защите Ю.ТИМОШЕНКО новых адвокатов – Николая СИРОГО и Александра ПЛАХОТНЮКА.

Вопрос о сроке, который необходимо предоставить стороне защиты для ознакомления с делом, неоднократно становился камнем преткновения на протяжении процесса. Ю.ТИМОШЕНКО и уже ее новые адвокаты требовали от суда предоставить им два месяца для ознакомления с материалами уголовного дела о газовых соглашениях 2009 года, но суд предоставил им только три дня – до 22 июля.

Сторона защиты утверждает, что на сегодняшний днь по делу 16 томов (около 5 тысяч страниц), в то же время в начале процесса речь шла о 14 томах, которые насчитывают около 4 тысяч страниц.