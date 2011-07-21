Главное на 21 июля (вечер)

Финансы

Fitch изменило прогноз рейтингов Украины со «стабильного» на «позитивный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз долгосрочных рейтингов дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте со «стабильного» на «позитивный», подтвердив долгосрочные и краткосрочные РДЭ на уровне «В/В», сообщается на Fitch.

Также сообщается, что страновой потолок рейтинга Украины подтвержден на уровне «В».

«Пересмотр прогноза по рейтингам на «позитивный» отражает, что бюджетный дефицит Украины находится на пути к существенному сокращению в 2011 г., чему способствует восстановление экономики и сдерживание расходов, – отмечает директор в аналитической группе Fitch по суверенным рейтингам Чарльз СЕВИЛЬ. – Более того, в июле правительство Украины получило одобрение от парламента на проведение непопулярной пенсионной реформы, что подтверждает нацеленность на решение среднесрочных фискальных задач и осуществление, по крайней мере, части реформ, оговоренных с МВФ».

Также отмечается, что правительство Украины добилось прогресса на пути сокращения общего бюджетного дефицита до прогнозируемого Fitch уровня в 4% ВВП в 2011 г. с 7,9% в 2010 г. Однако продолжающиеся задержки с корректировками внутренних цен на газ, еще одного намерения по соглашению с МВФ, приведут к потерям на уровне государственной нефтегазовой компании НАК "Нафтогаз Украины" ("CCC"/прогноз "Стабильный"). Покрытие убытков "Нафтогаза" приведет к увеличению консолидированного общего государственного бюджетного дефицита выше целевого ориентира в 3,5%, согласованного с МВФ, минимум на 0,5% ВВП. Готовность к улучшению бюджетных показателей может несколько ослабнуть в преддверие выборов в законодательный орган в сентябре 2012 г., однако по базовому сценарию Fitch такое ослабление будет умеренным.

Улучшение бюджетных показателей и восстановление экономики должны способствовать стабилизации общего государственного долга на уровне около 30% ВВП в конце 2011 г., если не возникнет необходимости дальнейшей рекапитализации банковского сектора. Указанный уровень ниже десятилетнего медианного уровня для стран с рейтингами в категории "B", который составляет 40% ВВП, хотя гарантии правительства эквивалентны еще 10% ВВП.

Fitch прогнозирует рост экономики страны на 4%-5% в 2011-2012 гг. после подъема на 4,2% в 2010 г., по мере увеличения спроса на внутреннем рынке. В то же время экономика Украины является открытой и по-прежнему зависит от высокоцикличной металлургической отрасли и затратного импорта газа, что делает ее уязвимой к глобальным экономическим шокам. Слабый бизнес-климат сдерживает реализацию очевидного потенциала роста страны.

Банковская система остается под давлением, однако очевидно, что качество активов, пострадавшее от серьезной рецессии и девальвации в 2008-2009 гг., стабилизировалось. Наблюдается рост банковского кредитования, хотя этот процесс идет осторожно, и банки постепенно выплачивают кредиты, полученные от Национального банка Украины ("НБУ") в период кризиса. По оценкам Fitch, средний объем проблемных кредитов, включая реструктурированные кредиты, составлял 40% всех кредитов, что гораздо выше оценок по местному определению проблемных кредитов в 15% на июнь 2011 г. По базовому сценарию Fitch, рекапитализация банков не заберет значительных дополнительных ресурсов государства в размере больше 10% ВВП, которые обещаны по настоящее время.

Правительство и частный сектор успешно выходили на внешние и внутренний долговые рынки в 2011 г., что смягчает обеспокоенность по поводу способности страны самостоятельно обеспечивать себя финансированием в краткосрочной перспективе. Соглашение о стабилизационном кредите от МВФ, подписанное в июле 2010 г., предусматривало поддержку платежного баланса на 15 млрд. долл. по декабрь 2012 г., однако с февраля 2011 г. отмечались отклонения от реализации программы. Fitch считает, что действия властей по настоящее время указывают на то, что правительство в состоянии осуществить достаточный объем реформ, чтобы снова открыть финансирование от МВФ, если произойдет ухудшение внешних условий.

По информации Fitch, ключевым фактором уязвимости остаются внешние финансы. Страна имеет большие потребности во внешнем финансировании, и ей предстоят увеличивающиеся выплаты МВФ в 2012 и 2013 гг. Общий внешний долг превышает 80% ВВП, что заметно больше медианного показателя для стран с рейтингом в категории "B", однако уровни пролонгирования по внешнему долгу частного сектора являются высокими, и наибольшая часть этого долга относится к обязательствам перед зарубежными материнскими банками или компаниями. Совокупные валютные резервы восстановились до своего докризисного максимума в 38 млрд. долл. (покрывая 4,5 мес. текущего платежного баланса). Дефицит счета текущих операций увеличится до 3,6% ВВП в 2011 г., но должен быть полностью профинансирован за счет прямых иностранных инвестиций.

В ответ на ценовое давление идет постепенное ужесточение монетарной политики, и инфляция в 2011 г. ожидается на уровне в среднем около 10%. НБУ поддерживает фактическую привязку валютного курса, который остается стабильным с декабря 2009 г., а уровень долларизации снижается.

В сообщении указывается, что к повышению рейтингов может привести дальнейший устойчивый рост без макроэкономических дисбалансов, а также улучшения в банковском секторе, дальнейший прогресс в сокращении бюджетного дефицита и разрешение среднесрочных сложностей в сфере государственных финансов. В то же время существуют риски, которые могут привести к негативному рейтинговому действию, включая риск значительного фискального ослабления перед парламентскими выборами 2012 года, заметного ухудшения внешней конъюнктуры или внутренних политических потрясений.

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“Ощадбанк” сократил чистую прибыль на 32% – до 247 млн. грн.

«Ощадбанк» (г. Киев) в первом полугодии 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократил чистую прибыль на 32% – до 247,410 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка за отчетный период увеличились на 23% и на 1 июля 2011 года составили 72,452 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 10%, до 49,452 млрд. грн., обязательства – на 30%, до 55,055 млрд. грн., уставный капитал – на 4%, до 14,496 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 5% – до 17,396 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.

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Нацбанк продлил действие временной администрации в «Соцкомбанке» до 21 октября

Правление Национального банка Украины постановлением №243 от 20 июля 2011 года продлило действие временной администрации и полномочия временного администратора АО «КБ «Соцкомбанк» – начальника отдела банковского надзора Управления Нацбанка в Одесской области Натальи ХОРОЛЕНКО на 3 месяца, с 21 июля до 21 октября 2011 года.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, полномочия на выполнение функций временного администратора КБ «Соцкомбанк» на период его временного отсутствия переданы заведующему сектором регистрации, лицензирования и мониторинга банков отдела банковского надзора Управления НБУ в Одесской области Сергею БОКИЮ.

Справка УНИАН. КБ «Соцкомбанк» основан в 2003 году.

Активы банка на 1 апреля 2011 года составили 0,427 млрд. грн., обязательства – 0,527 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 0,727 млрд. грн., собственный капитал - «минус» 99,848 млн. грн., уставный капитал - 155,227 млн. грн.

Чистый убыток ПАО «КБ «Соцкомбанк» в январе-марте 2011 года составил 217,239 млн. грн., что в 6,7 раза больше показателя за аналогичный период 2010 года.

На 1 апреля 2011 года 79,8798% акций банка принадлежали «Hertensteegh B.V.»

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ЕС продлит сроки новых кредитов для Греции, Ирландии, Португалии и снизит ставки

Лидеры Евросоюза (ЕС) по итогам экстренного саммита, проходящего 21 июля в Брюсселе, примут решение о продлении сроков новых кредитов из Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) для Греции, Ирландии, Португалии, а также снижении ставок по будущим займам, сообщает РБК.

В проекте итогового документа саммита, EFSF будет выдавать кредиты проблемным странам минимум на 15 лет, а не на 7,5 лет, как в настоящее время. Процентные ставки будут снижены примерно на 1 процентный пункт - с текущих 4,5% для Греции и Португалии.

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ТЭК

НКРЭ увеличила тариф «Киевэнерго» на передачу электроэнергии на 6,6% с августа

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила тариф энергоснабжающей компании ПАО «Киевэнерго» на передачу электроэнергии в среднем на 6,6% с августа.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на заседании в четверг.

В частности, тариф компании на передачу электроэнергии потребителям первого класса напряжения вырастет с 1 августа на 6,78% - до 6,3 грн за МВт-час, второго класса - на 6,36%, - до 79,28 грн. за МВт/час (без учета НДС).

Тарифы компании на поставку электроэнергии оставлены на прежнем уровне: для крупных потребителей - 4,18 грн. за МВт/ч, для мелких - 20,88 грн. за МВт/ч.

Тарифы компании на передачу электроэнергии изменены в связи с увеличением объема ее инвестиционной программы на 2011 год.

Так, регулятор увеличил объем инвестпрограммы «Киевэнерго» на 10,4%, или на 62,065 млн. грн. - до 658,717 млн. гривен (с НДС), за счет включения в нее перечня мероприятий на 43,466 млн. грн., не выполненных в рамках инвестпрограммы 2010 года. Кроме того, НКРЭ учла дополнительно 18,599 млн. грн. на финансирование работ по строительству кабельной линии 110 кВ до подстанции "Прибрежная" за счет ожидаемой прибыли компании.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» – акционерная энергоснабжающая компания, которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения Киева с единым процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям. Генерация электрической энергии АК «Киевэнерго» осуществляется на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей установленной электрической мощностью 1,2 ГВт. Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью 11,5 тыс. км. Производство тепловой энергии «Киевэнерго» выполняется на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на станциях теплоснабжения и в котельных.

Контрольный пакет акций АК "Киевэнерго" (50% +1 акция) принадлежит государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины".

38,9% контролирует частный энергетический холдинг ДТЭК (Донецк).

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Строительство

Утвержден порядок возмещения процентов по кредитам для строительства гостиниц к Евро-2012

Кабинет Министров Украине своим постановлением №760 от 6 июля т.г. утвердил Порядок и условия осуществления частичного возмещения процентов за пользование кредитами, предоставленными банками для строительства, реконструкции и переоснащения объектов инфраструктуры размещения в рамках подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Об этом говорится в тексте постановления, размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, возмещение осуществляется собственникам объектов инфраструктуры размещения, указанным в Государственной целевой программе подготовки и проведения в Украине Евро-2012, которые будут предоставлять услуги по временному размещению (проживанию) лиц, аккредитованных УЕФА, в гостиницах категории 5, 4 и 3 звезды, и привлекли кредиты, предоставленные банками для строительства, реконструкции и переоснащения таких объектов в рамках подготовки к Евро-2012.

Возмещение выплачивается ежемесячно в размере, который составляет разницу между суммой начисленных и уплаченных в текущем году в соответствии с кредитным договором процентов за пользованием кредитами и суммой, которая выплачивается заемщиком за счет собственных ресурсов (не менее 8% годовых), но не более 10% годовых.

Возмещение не может быть направлено на погашение штрафных санкций и/или других долговых обязательств за пользование кредитами.

Решение о возмещении принимается Укревроинфрапроектом на основании предложений, вносящихся конкурсной комиссией по рассмотрению вопросов об определении собственников объектов, которым будут частично возмещены проценты за пользование кредитами.

Состав и положение о конкурсной комиссии утверждаются Укревроинфрапроектом по согласованию с Минфином, Минэкономразвития и Минрегионом.

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Фондовый рынок

"ЭКУ" перечислила 25% "Киевэнерго" на счет ФГИ для их последующей приватизации

Государственный пакет акций ОАО "Киевэнерго" в размере 25% уставного фонда списан хранителем со счета в ценных бумагах НАК "Энергетическая компания Украины" и зачислен на счет Фонда государственного имущества (ФГИ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

Как сообщал УНИАН, накануне ФГИ уже зачислил на свой счет 50% ОАО «Закарпатьеоблэнерго» и 45,103% ОАО "Западэнерго", ранее также находившихся на счете НАК "ЭКУ".

Согласно плану-графику приватизации энергокомпаний, пакеты акций этих трех компаний должны быть выставлены на продажу в августе 2011 года.

Напомним, ранее Фонд госимущества сообщил о формировании конкурсных комиссий по продаже первых трех облэнерго.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Западэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

30 июня т.г. председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО заявил, что Фонд утвердил план-график приватизации, в соответствии с которым одиннадцать запланированных к приватизации госпакетов акций энергокомпаний планируется реализовать в течение августа-октября 2011 г.

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Конкурс по продаже госпакета акций Львовской угольной компании снова не состоялся

Объявленный Фондом государственного имущества (ФГИ) повторный конкурс по продаже 37,578% акций ОАО «Львовская угольная компания» снова не состоялся из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

Согласно сообщению, начальная стоимость пакета акций составила 114 млн. 845 тыс. грн.

Конкурс должен был состояться через 50 дней со дня его объявления (18 мая 2011 г.).

Как сообщал УНИАН, ФГИ уже выставлял на продажу госпакет акций "Львовской угольной компании", однако конкурсы были признаны несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Справка УНИАН. ОАО «Львовская угольная компания» является правопреемником всех прав и обязанностей арендатора – ЗАО «Львовсистемэнерго», которые возникли во время аренды целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Центральная обогатительная фабрика «Червоноградская».

Уставный фонд ОАО «Львовская угольная компания» составляет 305 млн. 610 тыс. грн.

ЗАО «Львовсистемэнерго» создано в форме СП. По состоянию на 2004 год, 25% акций общества принадлежало венгерской компании System Consulting, которая является одним из крупнейших поставщиков экспортируемой украинской электроэнергии в Венгрию, а 20% – ООО «Бизнес консалтинговый центр» (г. Червоноград), которое связывают с Петром ОЛИЙНЫКОМ.

ЗАО «Львовсистемэнерго» арендует ЦОФ «Червоноградская» (г. Червоноград, Львовская обл.) с декабря 2000 года. Договор аренды заключен сроком на 15 лет.

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Агро

Границы земельных участков будут закрепляться новыми межевыми знаками

Границы земельных участков будут закрепляться новыми межевыми знаками.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов Украины.

Согласно сообщению, государственное предприятие «Центр государственного земельного кадастра» заключило соглашение с победителем конкурса ООО «Інвестеко” на изготовление 50 млн. пластмассовых межевых знаков за 4,9 млрд. грн. Подрядчик на протяжении пяти лет будет поставлять 27 филиалам ГЗК необходимое количество знаков, что предусмотрено графиком, который будет уточняться в соответствии с потребностями и заказами.

В пресс-службе отметили, что новый межевой знак состоит из четырех деталей, может устанавливаться на земле, на дороге и здании. Каждая составляющая часть межевого знака содержит металлический маркер, который будет иметь уникальный индивидуальный номер, штрих-код. Знак имеет специальные распорки, препятствующие его перемещению. Стоимость знака составит 98 грн. за единицу.

В ведомстве уточнили, что до сих пор землеустроители и землепользователи устанавливали деревянные, иногда бетонные столбики, или же металлические стержни, которые были недолговечными и легко перемещаемыми, что приводило к многочисленным земельным спорам.

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Транспорт/Связь

«Укрзализныця» обсуждает вопрос совместного использования вагонов с соседними странами

«Укрзализныця» обсуждает возможность решения вопроса дефицита вагонов и их совместного использования со странами СНГ.

Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», об этом шла речь сегодня в Киеве в ходе начала переговоров руководства «Укрзализныци» с делегацией Дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества.

В переговорах принимают участие генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК, заместитель генерального директора Петр НАУМЕНКО, председатель Дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества Петр КУЧЕРЕНКО и его заместитель Игорь ИВАНОВ.

Согласно сообщению, участники переговоров планируют рассмотреть ряд вопросов, связанных с совместным использованием грузовых вагонов, поиском эффективных решений по уменьшению порожнего пробега и т.д..

"Мы настроены на конструктивный диалог в решении вопросов дефицита подвижного состава и его эффективного совместного использования. Как и в других странах, у нас сегодня не хватает грузовых вагонов. 11-12 тысяч украинских вагонов используется за пределами страны, из которых почти 9 тыс. - в России. Как следствие, ежесуточно украинские железные дороги недогружают до 2 тыс. вагонов. При этом Украина увеличила нагрузку в Россию в 2 раза, а наши российские коллеги — уменьшили», - отметил В.КОЗАК. По его словам, ведомство должно решить проблему нехватки вагонов. «Сегодня сложилась парадоксальная ситуация: мы для нужд РЖД отправляем грузы в собственных вагонах, при этом назад не получаем полувагоны вовремя. Понимаю, в России возникли сложности в управлении собственным вагонным парком, однако мы не можем решать эти проблемы за счет интересов украинских предприятий. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, Кабинет министров Украины поставили четкую задачу перед «Укрзализныцей» - обеспечить потребности наших предприятий в грузовых перевозках на 100%, украинская железная дорога не может подводить производителей, мы должны в полном объеме выполнять заявки на перевозку грузов ", - подчеркнул В.КОЗАК.

В связи с этим украинская сторона предложила снять ограничения на срочное возвращение вагонов и значительно увеличить штрафные санкции за невозвращение вагонов в установленные сроки. В ходе переговоров В.КОЗАК также информировал о процессах, которые планирует осуществить «Укрзализныця» для усовершенствования системы перевозок грузов, в частности, о намерениях по закупкам нового подвижного состава, создании операторских компаний на базе вагоноремонтных заводов, а также - единого логистического центра.

Справка УНИАН. Дирекция Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества является постоянно действующим исполнительным органом Совета. Главная цель Совета - координация работы железнодорожного транспорта на международном уровне, выработка согласованных условий и принципов работы железнодорожного транспорта для обеспечения функционирования и развития транспортно-экономических связей между государствами СНГ, а также с третьими странами, принятие нормативных документов в рамках своей деятельности.

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В Украине завтра ожидаются грозовые дожди и незначительное снижение температуры воздуха

Завтра, 22 июля, в Украине, кроме крайнего востока, ожидаются грозовые дожди, местами сильные сливы, в отдельных пунктах град.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер юго-восточный с переходом на Правобережье в северо-западный, 7-12 м/с, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с, на юге до 24 м/с.

Температура в западных областях ночью 11-16°, днем 17-22°; на остальной территории ночью 16-21°, на побережье морей и местами на востоке до 24°, днем 23-28°, в восточных областях, Крыму и Приазовье 30-35°.

В Киеве и Киевской области сильный дождь, гроза, в отдельных пунктах град. Ветер юго-восточный с переходом в западный, 7-12 м/с, во время грозы местами шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью по области 16-21°, днем 23-28°; в Киеве ночью 17-19°, днем 24-26°.

Сегодня, 21 июля, температура воды в Черном и Азовском морях 23-27°; в Днепре возле Киева - 24°.

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