Анонс на 22 июля

* Пресс-конференция на тему: «Рынок недвижимости: итоги полугодия и прогнозы до конца года». Участники: президент Союза специалистов по недвижимости Украины Александр Рубанов и председатель Национального совета Риелторской пылаты Украины Александр Бондаренко.

* Состоится брифинг председателя Государственной инспекции Украины по вопросам труда - Главного государственного инспектора Украины по вопросам труда Андрея Черкесова на тему: “ Детенизация доходов и отношений в сфере занятости населения. В 14-00 начнет работу прямая телефонная линия Кабинета Министров при участии руководства Гоструда.

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