Прокуратура повторно зачитывает обвинительное заключение по газовому делу Тимошенко

Представители прокуратуры во время сегодняшнего заседания Печерского районного суда города Киева начали повторное оглашение обвинительного заключения по уголовному делу, возбужденному в отношении лидера партии "Батькивщина", экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, после начала заседания председательствующий судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ напомнил, что 15 июля Ю.ТИМОШЕНКО была удалена с судебного заседания. После этого без ее участия и без участия ее защитников прокуратура зачитала обвинительное заключение.

Р.КИРЕЕВ заметил, что во время прошлого заседания Печерского райсуда подсудимая Ю.ТИМОШЕНКО отказалась отвечать на вопрос, понятна ли ей суть обвинительного заключения. В связи с этим Р.КИРЕЕВ принял решение о повторном оглашении сегодня прокуратурой обвинительного заключения.

Как сообщал УНИАН, обвинительное заключение состоит из 73 страниц. В прошлый раз на зачитывание было потрачено свыше трех часов. Как и в предыдущий раз, обвинительное заключение зачитывает прокурор Лилия ФРОЛОВА.