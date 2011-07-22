Главное на 22 июля (день)

Финансы

Украинская банковская система сократила сальдированный убыток в 7,5 раза – до 1,1 млрд. грн. Украинская банковская система в первом полугодии 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократили сальдированный убыток в 7,5 раза – до 1,1 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

«Доходы банков Украины за первое полугодие 2011 года по сравнению с соответствующим периодом 2010 года увеличились на 4,1% и составили 67,9 млрд. грн.

Расходы банков сократились на 6,2% и составляли 68,9 млрд. грн.», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 июля 2011 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 178 банков.

Справка УНИАН. Украинская банковская система в 2010 году сократила убыток почти в 3 раза – до 13,027 млрд. грн.

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Fitch изменило прогноз рейтингов 8 украинских банков на «позитивный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило со «стабильного» на «позитивный» прогноз по рейтингам восьми украинских банков и подтвердило все рейтинги этих банков.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, данные рейтинговые действия последовали за пересмотром со «стабильного» на «позитивный» прогноза по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте.

Изменение прогноза по рейтингам «УкрСиббанка», «Укрсоцбанка», банка «Форум», «ПроКредит Банка» (Украина), «Правэкс-Банка» и «ВТБ Банка» (Украина) отражает более высокую вероятность повышения странового потолка Украины («B») вслед за изменением прогноза по суверенным рейтингам. Страновой потолок Украины, который отражает трансфертный риск и риск конвертации, сдерживает долгосрочные РДЭ банков в иностранной валюте, так как ограничивает степень, в которой поддержка со стороны мажоритарных иностранных акционеров этих банков может учитываться в их рейтингах. Долгосрочные РДЭ банков в национальной валюте «B+» также принимают во внимание страновые риски Украины.

Пересмотр прогноза по рейтингу государственного ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») и ОАО «Государственный Ощадный Банк Украины» («Ощадбанк») отражает мнение Fitch о том, что хотя способность государства предоставлять поддержку в случае необходимости остается ограниченной, о чем свидетельствуют суверенные долгосрочные РДЭ «B», такая способность в настоящее время, скорее всего, улучшится, о чем свидетельствует «позитивный» прогноз.

В сообщении указывается, что рейтинги устойчивости банков в иностранной собственности отражают все еще слабое качество активов и потенциальную потребность в дальнейшей рекапитализации. Рейтинги также принимают во внимание в целом невысокую прибыльность банков в результате продолжающегося уменьшения заимствований, снижения рыночных ставок и высокой стоимости кредитных рисков. Каждый из этих банков сообщил о высоких уровнях проблемных кредитов (кредиты с просрочкой более 90 дней) и реструктурированных кредитов. В среднем эти кредиты вместе составили 55% от кредитных портфелей на конец 1 кв. 2011 г., а проблемные кредиты в отдельности составляли около 20% (в конце 1 полугодия 2010 г. 56% и 18% соответственно). В то же время в некоторых банках эти показатели существенно отличаются от средних значений. Более высокий рейтинг устойчивости у «ПроКредит Банка» (Украина) отражает существенно более низкий уровень проблемных кредитов у этой финансовой организации, хотя уровень реструктурированных кредитов соответствует данным у сопоставимых банков.

Fitch отмечает, что появление новых проблемных активов было ограниченным в 1 кв. 2011 г., после того как во 2 полугодии 2010 г. был отмечен лишь умеренный рост, что указывает на то, что уровни просроченных кредитов достигли дна. Способность абсорбировать убытки по кредитам улучшалась в различной степени на конец 1 кв. 2011 г., так как банки наращивали резервы и получали новый капитал. Однако, по мнению Fitch, это способность все еще может оказаться недостаточной с учетом масштаба проблем, так как финансовые позиции заемщиков еще не стабилизировались.

Потенциал повышения рейтингов устойчивости банков может появиться в случае эффективного управления проблемными кредитами в операционной среде, которая является в целом благоприятной, вместе с дальнейшим укреплением позиций капитала.

Подтверждение рейтингов устойчивости «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» отражает существенную способность абсорбировать убытки за счет их позиций капитала, стабильной структуры фондирования и хорошей ликвидности. В то же время, эти рейтинги учитывают степень проблем с качеством активов и высокие уровни концентрации кредитования. Кроме того, рейтинг устойчивости «Ощадбанка» отражает сохранение неопределенности по поводу крупного кредита государственной компании НАК «Нафтогаз Украины» («CCC») и зависимость от финансовой поддержки со стороны Национального банка Украины по такому кредиту.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз долгосрочных рейтингов дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте со «стабильного» на «позитивный», подтвердив долгосрочные и краткосрочные РДЭ на уровне «В/В».

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Страны еврозоны предоставят Греции дополнительно 159 млрд. евро помощи

Брюссель. Лидеры стран-членов зоны евро решили предоставить Греции дополнительно 159 млрд. евро помощи.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято на саммите глав государств - членов зоны евро вечером 21 июля.

«Мы достигли соглашения по новой программе помощи, которая будет финансироваться одновременно ЕС и Международным валютным фондом, для того, чтобы полностью закрыть финансовые разрывы», - заявил на пресс-конференции по окончании саммита Президент Европейского Совета Герман Ван РОМПОЙ.

Согласно финальному заявлению саммита, 50 млрд. евро помощи предоставят частные инвесторы, 109 млрд. евро – страны - члены Европейского Союза и МВФ.

«Финансовый сектор обозначил свое желание поддержать Грецию на добровольной основе», - отмечается в заявлении.

При этом, часть кредитов будет выдана Греции не на обычные 7,5 лет, а на 30 лет под 3,5% годовых.

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ТЭК

НКРЭ сохранила прогнозную оптовую цену на электроэнергию на август

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) сохранила прогнозную оптовую цену на электроэнергию на август на уровне, установленном для июля - 596,48 грн. за МВт/ч (без НДС).

Об этом УНИАН сообщили в комиссии со ссылкой на соответствующее решение регулятора от 21 июля (постановление № 1334).

Прогнозная оптовая цена на электроэнергию остается неизменной с мая т.г. На май по сравнению с апрелем цена была повышена на 3,2% - до 596,48 грн. за МВт/ч (без НДС).

Таким образом, с начала года прогнозная оптовая цена выросла на 13,15% – с 527,12 грн. за МВт/ч, установленных для января, до 596,48 грн. за МВт/ч для августа.

НКРЭ прогнозироует, что в 2011 году оптовая цена электроэнергии на Оптовом рынке электроэнергии в Украине вырастет на 15-17%.

Справка УНИАН. Прогнозная оптовая рыночная цена электроэнергии рассчитывается с учетом предполагаемой структуры ее производства и объемов дотационных сертификатов. Энергоснабжающие компании учитывают прогнозную рыночную цену электроэнергии при расчете розничных тарифов.

В 2010 году уровень прогнозной оптовой цены вырос на 13,8% – с 441,4 грн., установленных для января, до 502,5 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.

За 2009 год уровень прогнозной оптовой цены вырос на 8,7% – с 395,17 грн., установленных для января, до 428,55 грн за МВт/ч (без НДС) в декабре.

Прогнозная оптовая цена электроэнергии в 2008 году выросла на 46,3% – с 270,12 грн., установленных для января, до 395,17 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.

В 2007 году прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию выросла на 20,9% – до 264,82 грн. за МВт/ч (без НДС).

Прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию в 2006 году выросла на 16,05% – с 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/ч (без НДС).

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За неделю розничные цены на нефтепродукты снизились в среднем на 0,4%

С 15 по 22 июля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты снизились на 0,3–0,5% (в среднем на 0,4%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 15 по 22 июля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – сохранились на уровне 9,44 грн./литр; на бензин А-92 – снизились на 0,5% - с 9,98 грн./литр до 9,93 грн./литр; на бензин А-95 – снизились на 0,3% - с 10,27 грн./литр до 10,24 грн./литр; на дизельное топливо – снизились на 0,3% - с 9,73 грн./литр до 9,70 грн./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

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Дело Тимошенко

Сегодня в США должны начаться слушания по иску Тимошенко к РосУкрЭерго

Сегодня в суде Нью-Йорка должны состояться первые слушания по иску бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО против компании РосУкрЭнерго и ее совладельца Дмитрия ФИРТАША.

Как сообщает Радио Свобода, судья окружного суда южного округа Нью-Йорк Ричард САЛЛИВАН пригласил совладельца РосУкрЭнерго Д.ФИРТАША и бывшего премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО явиться в суде 22 июля, в 11:45 по американскому времени.

Ранее Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, что планирует быть там. Но, как отметил ее адвокат Сергей ВЛАСЕНКО, в соответствии с законодательством США, истец не обязан присутствовать лично. На суде могут присутствовать его представители. Ю.ТИМОШЕНКО в настоящее время находится на подписке о невыезде.

В конце июня бизнесмен Д.ФИРТАШ сообщил, что не получал официальных сообщений об иске против него в Нью-Йорке.

В апреле этого года Ю.ТИМОШЕНКО подала в суд Нью-Йорка иск к швейцарской компании РосУкрЭнерго и ее совладельцу Д.ФИРТАШУ по обвинению в мошенничестве, нарушении прав человека и вымогательстве.

В документах, поступивших в окружной суд Манхеттена, говорится, что РосУкрЭнерго и Д.ФИРТАШ «подорвали верховенство закона в Украине», «обманули граждан», повлияв на решение Стокгольмского арбитражного суда.

В 2010 году Арбитражный институт торговой палаты в Стокгольме принял решение, которое обязало НАК «Нафтогаз Украины» вернуть компании РосУкрЭнерго 12,1 миллиарда кубометров газа.

В конце апреля 2011 года стало известно, что Нафтогаз вернул РосУкрЭнерго отмеченный объем газа.

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Прокуратура повторно зачитывает обвинительное заключение по газовому делу Тимошенко

Представители прокуратуры во время сегодняшнего заседания Печерского районного суда города Киева начали повторное оглашение обвинительного заключения по уголовному делу, возбужденному в отношении лидера партии "Батькивщина", экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, после начала заседания председательствующий судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ напомнил, что 15 июля Ю.ТИМОШЕНКО была удалена с судебного заседания. После этого без ее участия и без участия ее защитников прокуратура зачитала обвинительное заключение.

Р.КИРЕЕВ заметил, что во время прошлого заседания Печерского райсуда подсудимая Ю.ТИМОШЕНКО отказалась отвечать на вопрос, понятна ли ей суть обвинительного заключения. В связи с этим Р.КИРЕЕВ принял решение о повторном оглашении сегодня прокуратурой обвинительного заключения.

Как сообщал УНИАН, обвинительное заключение состоит из 73 страниц. В прошлый раз на зачитывание было потрачено свыше трех часов. Как и в предыдущий раз, обвинительное заключение зачитывает прокурор Лилия ФРОЛОВА.

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Власенко заявляет о возможности изменения меры пресечения для Тимошенко

Защитник Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что судья Печерского районного суда города Киева Родион КИРЕЕВ получил указание от администрации Президента Украины об изменении меры пресечения для экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО с подписки о невыезде на арест.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО сообщил сегодня журналистам возле Печерского райсуда.

«Мы получили информацию о том, что в понедельник вечером состоялась встреча между судьей КИРЕЕВЫМ и сотрудниками Администрации Президента, на которой судье КИРЕЕВУ была поставлена беспрекословная задача сегодня, после проведения допроса нескольких свидетелей, изменить меру пресечения и применить к ней арест», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Защитник Ю.ТИМОШЕНКО сообщил, что эта информация была получена от надежных источников. «Источник заслуживает внимания. В данном случае мы не имеем беспрекословных доказательств такой встречи, но я еще раз подчеркну, что источник, от которого пришла информация, заслуживает очень серьезного внимания», - отметил он.

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Агро

«Хлеб Инвестбуд» начал завершающий этап форвардных закупок

Компания «Хлеб Инвестбуд» начала реализацию третьего завершающего этапа программы форвардных закупок зерна в государственный интервенционный фонд.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что, получив от Аграрного фонда остаток средств, предусмотренных соглашением о наполнении государственного интервенционного фонда, компания «Хлеб Инвестбуд» осуществляет принятие от сельхозпроизводителей законтрактованных на условиях форварда зерновых культур и выплату завершающего 30% денежного транша. Принятие урожая осуществляется на 213 сертифицированных элеваторах по всей территории Украины.

Согласно с условиями форвардных контрактов, сельхозпроизводители осуществляют поставки зерна продовольственной пшеницы (2-4 класса), ржи (1-3 класса) и гречихи. Окончательный расчет «Хлеб Инвестбуда» с производителями будет осуществляться по ценам, которые были установлены на момент подписания указанных контрактов, то есть весной 2011 года. В частности, за пшеницу мягкую 2 кл. – по 1792 грн./т, пшеницу мягкую 3 кл. – 1683 грн./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 1612 грн./т, рожь 1 кл. – 1725 грн./т, рожь 2 кл.

– 1643 грн./т, рожь 3 кл. – 1565 грн./т.

Для проведения конечного расчета сельхозпроизводители должны окончательно согласовать место поставки зерна, подписать дополнительное соглашение и спецификацию к форвардному контракту, провести документальное переоформление законтрактованного урожая.

Отмечается, что в ряде хозяйств в связи с неблагоприятными погодными условиями зафиксировано снижение удельного веса продовольственного и увеличение объемов фуражного зерна. Поскольку форвардной программой предусматривается закупка исключительно продовольственного зерна, компания «Хлеб Инвестбуд» намерена совместно с сельхозпроизводителями в разрезе каждого отдельного соглашения искать пути решения вопроса. В частности, среди прочего будет рассматриваться возможность подписания дополнительных соглашений и выкупа фуражной части законтрактованного объема зерна за собственные средства компании.

В целом, принятие урожая и расчет с сельхозпроизводителями в рамках завершающего этапа форвардной программы будет продолжаться до октября 2011 года.

Напомним, первый этап форвардной программы был реализован с 18 марта по 29 апреля 2011 года путем заключения с сельхозпроизводителями 1168 форвардных контрактов на поставку 860 тыс. тонн зерновых (в том числе 836,3 тыс. тонн пшеницы 2-4 кл., 22 тыс. тонн ржи и 1677 тонн гречихи) общей стоимостью 1,55 млрд. грн. и выплатой им 50% средств от стоимости законтрактованного урожая.

С 18 мая по 10 июня 2011 года, после проверок состояния посевов, получения от страховых компаний актов осмотра посевных площадей, заключения с сельхозпроизводителями дополнительных соглашений и фактической выплаты им следующих 20% стоимости законтрактованных зерновых культур, «Хлеб Инвестбуд» осуществил второй этап форвардных закупок.

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Украина запретила ввоз лошадей и продукции из них из Ливана

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины запретила ввоз в Украину из Ливанской Республики коней, продукции и сырья из них.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госветфитослужбы.

Запрет введен в связи с регистрированием заболевания лошадей сапом на территории Ливанской Республики.

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Госветфитослужба отменила запрет на ввоз птицы из Франции

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины отменила запрет на ввоз птицы из Франции, введенный в январе 2011 г. из-за болезни Ньюкасла на территории Франции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госветфитослужбы.

Сообщается, что согласно официальному сообщению Международного противоэпизоотического бюро, на территории Франции случаев болезни Ньюкасла не регистрируется.

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Транспорт/Связь

Кабмин предлагает увеличить штраф за нарушение правил дорожного движения для маршруток

Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду Украины проект Закона Украины "О внесении изменений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности водителей транспортных средств за нарушение правил движения и остановку на полосе для маршрутных транспортных средств".

Как передает корреспондент УНИАН, данным законопроектом предлагается внести изменения в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Изменениями предусмотрено увеличить штраф за непредоставление предпочтения маршрутным транспортным средствам, в том числе нарушение правил движения и остановку на полосе для маршрутных транспортных средств. За это нарушение предлагается штраф от тридцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан (сегодня за непредоставление предпочтения в движении маршрутным транспортным средствам предусматривается штраф от двадцати пяти до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан - УНИАН).

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие данного законопроекта “должно обеспечить использование полос движения маршрутных транспортных средств по назначению, уменьшит заторные явления на улицах городов”.

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Соцполитика

Парламент Испании повысил пенсионный возраст до 67 лет

Парламент Испании сегодня одобрил увеличение возраста выхода на пенсию с 65 до 67 лет.

Как передает РИА «Новости», утвержденный правительством в январе законопроект был одобрен депутатами после того, как сенат (верхняя палата) внес в него незначительные поправки.

Сейчас испанцы могут уходить на пенсию в 65 лет и получать при этом 100% пенсии при условии, что отчисления в Пенсионный фонд они производили в течение 35 лет. Согласно новому закону, который вступит в силу после 2013 года, чтобы получать максимальную пенсию, необходим будет трудовой стаж в 37 лет. При этом испанцы смогут по-прежнему уходить на заслуженный отдых в возрасте 65 лет, однако для этого необходимо, чтобы их трудовой стаж составлял не менее 38,5 лет.

Законопроект о пенсиях был подготовлен как часть пакета реформ, призванных улучшить экономическую ситуацию, угрожающую стране бюджетным и долговым кризисом.

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Промышленность

Комиссия ТС приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на украинские трубы

Комиссия Таможенного союза приняла решение о введении до 18 ноября 2015 года антидемпинговых пошлин на некоторые виды стальных труб, которые ввозятся из Украины.

Соответствующее решение комиссии Таможенного союза размещено на сайте комиссии.

В частности, на обсадные трубы пошлина составит 18,9% от таможенной стоимости, на насосно-компрессорные - 19,9%.

Пошлина на импорт нефтепроводных, газопроводных и горячедеформированных труб общего назначения диаметром до 820 миллиметров включительно составит 37,8%.

Для предприятий ОАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", ОАО "Интерпайп Новомосковский трубный завод" и ООО "Интерпайп Нико Тьюб" размер пошлины составит 19,4%.

Также комиссия ТС приняла решение просить правительства Беларуси, Казахстана и РФ до 1 октября 2011 года заключить международный договор и завершить работу по его применению на территории Таможенного союза, согласно которому антидемпинговые пошлины на перечисленные выше трубы не будут взиматься при наличии сертификатов производителя и в пределах объемов, определенных международным договором о беспошлинной поставке труб.

В случае нарушения украинской стороной положений международного договора действие антидемпинговых пошлин будет возобновлено.

Как сообщал УНИАН, в рамках соглашения от 13 января 2005 года украинская компания «Интерпайп» ежегодно имеет право поставлять в Россию 300 тыс. тонн обсадных и насосно-компрессорных труб в беспошлинном режиме.

Напомним, что на прошлой неделе появилась информация о том, что российская сторона фактически отказалась передавать на рассмотрение комиссии Таможенного Союза украинские предложения по сотрудничеству с ТС, в формате «3+1», и Таможенный Союз намерен продолжить введение защитных мер в отношении продукции, происхождением из Украины.

(Подробнее читайте на сайте УНИАН-Экономика - http://economics.unian.net/ukr/detail/95756)

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Завтра на востоке Украины ожидаются грозовые дожди

Завтра в восточных областях ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории без осадков, лишь на Прикарпатье, а ночью и в северных областях местами небольшой дождь, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с. Температура в южной и восточной частях ночью 16-21°, днем 26-31°; на остальной территории ночью 12-17°, днем 22-27°, в Карпатах ночью 6-11°, днем 13-18°.

В Киевской области в субботу ночью местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 24-27°; в Днепре возле Киева 24°.

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