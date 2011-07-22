Анонс на 25 июля

* Премьер-министр Украины Н.Азаров ознакомится с деятельностью и перспективами развития оптового рынка сельскохозяйственной продукции «Столичный».

* Состоится торжественное открытие автодороги «Киев-Вышгород». Во время поездки представители СМИ смогут ознакомиться с работами по подготовке к Чемпионату мира по «Формуле-1» на воде и готовностью области к его проведению. В мероприятии примет участие глава Киевской облгосадминистрации Анатолий Присяжнюк.

* Пресс-конференция на тему: "Принятие закона "О риэлтерской деятельности" – путь к цивилизованному рынку недвижимости". Участники: председатель национального совета Риэлтерской палаты Украины Александр Бондаренко; президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины Александр Рубанов; председатель Союза консультантов по недвижимости Виктор Несин.

* Круглый стол на тему: «Кто оградит население от некачественных пищевых продуктов?». Участники: Анатолий Пономаренко, главный государственный санитарный врач Украины; Виталий Башинский, зам.главы Госкомитета ветеринарной медицины Украины; Николай Проданчук, глава Нацкомиссии Украины по Кодексу Алиментариус; Александр Кравчук, глава комитета по вопросам гигиенического регламентирования МЗ Украины.

11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная оглашению Манифеста «ответственного» коллектора. Документ провозгласят представители Ассоциации участников Коллекторского Бизнеса Украины: президент АКБУ Александр Ильчук, глава совета АКБУ Ашот Арутюнян, исполнительный директор АКБУ Артем Кучин. Объединившись в Ассоциацию, легальные коллекторские компании приняли Манифест «ответственного» коллектора, цель которого - дать основу для принятия Закона Украины о колекторском бизнесе и внести четкое разграничение между коллекторским бизнесом и беспределом, который творят так называемые «черные коллекторы». Будут обсуждаться этические принципы и юридические нормы работы коллекторского бизнеса. Также представители АКБУ разъяснят, в чем отличие профессионального коллектора от так называемого «черного». а должники получат реальные советы как себя вести с коллекторами (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (044)4655755, м.т. 067 9409687, E-mail: aleksandrasenko@gmail.com.

* Пресс-конференция на тему: "Сможет ли Украина добиться снижения цен на газ от России без серьезных уступок со своей стороны?" Участники: Александр Нарбут, эксперт энергетического рынка; Владимир Омельченко, ведущий эксперт энергетических программ Украинского центра экономических и политических исследований им.А.Разумкова; Михаил Гончар, руководитель энергетических программ центра "Номос".

* Прес-конференция на тему: «Судьба основных мировых валют - доллара и евро», посвященная итогам Саммита лидеров ЕС. Участники: исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко; финансовый эксперт, Заслуженный экономист Украины Виктор Суслов.

* Состоится презентация исследований “Будущее Украины” и “Будущее Евросоюза”. Организаторы: Институт мировой политики и Гаагский центр стратегических исследований (The Hague Centre for Strategic Studies) при поддержке Европейской программы Международного фонда “Відродження”. В рамках проекта было подготовлено 10 масштабных аналитических отчетов, среди них “Кибернетическая безопасность”, “Демографические сдвиги”, “Будущая природа конфликта”, “Будущее Индийского океана” и др.

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