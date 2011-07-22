Главное на 22 июля (вечер)

Энергетика

Представитель НАК «Нафтогаз Украины» повторно объявил гражданский иск по уголовному делу, возбужденному в отношении лидера партии " Батькивщина", экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, объявление гражданского иска началось сразу после того, как государственное обвинение закончило зачитывать в Печерском райсуде Киева обвинительное заключение.

До того, как началось оглашение гражданского иска, защитник Ю.ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК обратился с просьбой к судье Родиону КИРЕЕВУ объявить перерыв в заседании суда.

А.ПЛАХОТНЮК мотивировал это тем, что должен быть обеденный перерыв, а также должно быть отведено время для проведения консультаций с Ю.ТИМОШЕНКО относительно обвинительного заключения.

Экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО и ее защита требуют от суда закрыть уголовное дело по обвинению бывшего премьер-министра в превышении служебных полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году из-за отсутствия события и состава преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство заявил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК.

«Учитывая то, каким образом дано разъяснение сути обвинений, есть все основания для закрытия уголовного дела», - сказал А.ПЛАХОТНЮК.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО в который раз подчеркнула, что те разъяснения сути обвинений, которые предоставил председательствующий в судебном заседании судья Родион КИРЕЕВ свидетельствуют об отсутствии события и состава преступления. «Я вас прошу, если не установлено событие преступления, не нужно продолжать это уголовное дело, потому что это уже другое преступление. И я еще раз подтверждаю ходатайство закрыть это уголовное дело», - подчеркнула экс-премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что в соответствии с законом Украины о международных договорах премьер-министр действует на переговорах без каких-либо дополнительных полномочий, без директив и других доверенностей, которые уполномочивают на проведение переговоров. «Премьер-министр действует на переговорах в силу своей должности», - отметила она.

В то же время, представитель государственного обвинения заявил, что ходатайство защиты Ю.ТИМОШЕНКО о закрытии уголовного дела не может быть удовлетворено на этой стадии судебного разбирательства. «Если суд удовлетворит это ходатайство, то проявит пристрастность», - подчеркнул прокурор.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как известно, 8 июля Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (относительно погашения задолженности перед госбюджетом по субкредитам, предоставленным энергогенерирующим компаниям).

Законом регулируется вопрос погашения энергогенерирующими компаниями задолженности по субкредитам перед госбюджетом на сумму 162 млн. грн., а также перечисления этих средств предприятиям угольной отрасли по бюджетной программе «Реструктуризация угольной и торфодобывающей промышленности» для погашения задолженности за потребленную электроэнергию.

Увеличена доходная часть специального фонда государственного бюджета на 162 млн. грн. за счет поступлений от энергогенерирующих компаний (в частности: на 21 млн. грн. – от платы за предоставление государственных гарантий и кредитов (ссуд), привлеченных государством и/или под государственные гарантии, и 141 млн. грн. – от платы за пользование кредитами (ссудами), привлеченными государством) с последующим перечислением этих средств на финансирование расходов по бюджетной программе “Реструктуризация угольной и торфодобывающей промышленности” (код 1101070) для погашения предприятиями угольной отрасли задолженности за потребленную электроэнергию.

Финансы

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 июня 2011 года составил 479 млрд. 754 млн. 656,41 тыс. грн., или 60 млрд. 177 млн. 697,32 тыс. долл., что на 4,1% больше показателя на конец мая 2011 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на 30 июня 2011 г. составил 304 млрд. 799 млн. 108,68 тыс. грн. (63,53% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 38 млрд. 232 млн. 267,8 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 174 млрд. 955 млн. 547,73 тыс. грн. (36,47%), или 21 млрд. 945 млн. 429,52 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец июня 2011 г. составил 364 млрд. 308 млн. 965,2 тыс. грн. (75,94%), или 45 млрд. 696 млн. 845,97 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 202 млрд. 953 млн. 094,7 тыс. грн. (42,3%), или 25 млрд. 457 млн. 282,68 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 161 млрд. 355 млн. 870,5 тыс. грн. (33,63%), или 20 млрд. 239 млн. 563,29 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 115 млрд. 445 млн. 691,21 тыс. грн. (24,06%), или 14 млрд. 480 млн. 851,35 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 101 млрд. 846 млн. 013,98 тыс. грн. (21,23%), или 12 млрд. 774 млн. 985,12 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 13 млрд. 599 млн. 677,23 тыс. грн. (2,83%), или 1 млрд. 705 млн. 866,23 тыс. долл.

В январе-июне 2011 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 47 млрд. 459 млн. 905,2 тыс. грн. (10,98%). Государственный внешний долг увеличился на 21 млрд. 139 млн. 777,69 тыс. грн. (11,63%), в основном за счет роста курса иностранных валют к гривне и доразмещения облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) 2010 года на сумму 100 млн. долл., размещения облигаций внешнего госзайма 2011 года на 2,75 млрд. долл. Государственный внутренний долг вырос на 19 млрд. 693 млн. 772,44 тыс. грн. (13,9%), в основном за счет выпуска ОВГЗ для финансирования дефицита Госбюджета, капитализации НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 8,5 млрд. грн. и капитализации ПАО «Родовид Банк» на сумму 3,95 млрд. грн., ОАО «Ощадбанк» на сумму 604 млн. грн. и АО «Укргазбанк» на сумму 4,3 млрд. грн.

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 6 млрд. 626,36 млн. грн. (6,09%), за счет роста курсов иностранных валют к гривне и привлечения под государственную гарантию средств (еврооблигации) в объеме 690 млн. долл. США для ГП «Финансирование инфраструктурных проектов» в соответствии с постановлениями Кабинета министров Украины от 06.02.2011 № 104 и от 06.04.2011 № 387.

При этом в июне 2011 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 18 млрд. 966 млн. грн. в основном, за счет выпуска облигаций внешнего госзайма на 1,25 млрд. долл., увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» на 3,5 млрд. грн., капитализации ОАО «Ощадбанк» на 604 млн. грн. и АО АБ «Укргазбанк» на 4,3 млрд. грн.

Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2011 г по сравнению с майским прогнозом на 0,5 п. п. - до 5%.

Об этом сообщается на сайте ЕБРР.

«Экономика Украины продолжает выходить из кризиса, с ростом, обусловленным, в основном, внутренним спросом. В июле 2011 г. парламент одобрил пенсионную реформу, что должно усилить госбаланс и поддержать развитие рынка капитала в течение времени. Однако, значительные реформы энергетического сектора - ключ к будущему траншу МВФ по программе stand-by - по-прежнему сталкиваются с политическим сопротивлением. Инфляция остается высокой, в значительной степени из-за последствий недавних событий на глобальном рынке энергетики и повышением цен на продовольствие», - говорится в сообщении банка.

ЕБРР оставил без изменений прогноз роста ВВП Украины в 2012 году на уровне 4,5%. В то же время банк повысил прогноз инфляции на 2011 год с 7,8% (майский прогноз) — до 9%.

Правительство намерено ввести рискоориентированный аудит предприятий, на которых выплачиваются «серые» зарплаты (часть зарплаты выплачивается официально, т.н. «белая» зарплата, а часть – в конверте).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель Государственной инспекции Украины по вопросам труда - главный государственный инспектор по вопросам труда Андрей ЧЕРКАСОВ.

«Пенсионный фонд отдает информацию, что, по его мнению, на каком-то предприятии не довыплачивают заработную плату. Эти данные сопоставляются с данными налоговой и после этого инспекция по труду выходит на проверки. Эти проверки будут плановые», - сказал он. То есть, предприятия будут предупреждены о плановых проверках.

Как отметил А.ЧЕРКАСОВ, на сегодняшний день в Украине работают без официального трудоустройства 2-4,7 млн. граждан.

В сентябре правительство намерено внести в Верховную Раду законопроект по легализации рабочих мест и заработных плат, напомнил он.

Приватизация

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации» относительно сокращения перечня предприятий, не подлежащих приватизации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Верховная Рада Украины в целом приняла этот закон.

Законом предусматривается из перечней объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, и объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, но могут быть корпоратизированы, исключить предприятия, органами управления которых являются Минпромполитики, Минагропрод и «Укрстройматериалы».

В частности, данным Законом из перечня объектов, не подлежащих приватизации, но имеющих право на корпоратизацию, исключаются предприятия титановой отрасли - Крымское производственное объединение "Титан", Вольногорский государственный горно-металлургический комбинат, Иршанский государственный горно-обогатительный комбинат, Запорожский государственный титано-магниевый комбинат.

Промышленность Комиссия Таможенного союза установила по 13 мая 2012 года пошлину в размере 21,8% от таможенной стоимости на импорт из Украины машиностроительного крепления (болтов и гаек, которые применяются для механического соединения разных конструкций).

Соответствующее решение комиссии ТС размещено на ее сайте.

Вместе с этим, комиссия Таможенного Союза решила не устанавливать антидемпинговую пошлину при ввозе в страны ТС машиностроительного крепления, произведенного Дружковским метизным заводом, при условии поставок продукции по «нормальным» ценам.

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(УНИАН)