Курс НБУ на 25.07.11

Официальный курс НБУ на 25.07.11100 USD – 797.1100 (22 июля – 797.1100)100 EUR – 1147.1210 (22 июля – 1133.6498)10 RUR – 2.8759 (22 июля – 2.8562)Учетные курсы банковских металлов на 25.07.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-126581.07 (22 июля-127577.46)961 XAG 10 Серебро – 3162.14 (22 июля-3170.90)962XPT10Платина-142284.14(22 июля-141805.87)964XPD10Палладий-64167.36 (22 июля-63370.25)

Официальный курс НБУ на 25.07.11 100 USD – 797.1100 (22 июля – 797.1100) 100 EUR – 1147.1210 (22 июля – 1133.6498) 10 RUR – 2.8759 (22 июля – 2.8562) Учетные курсы банковских металлов на 25.07.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-126581.07 (22 июля-127577.46) 961 XAG 10 Серебро – 3162.14 (22 июля-3170.90) 962XPT10Платина-142284.14(22 июля-141805.87) 964XPD10Палладий-64167.36 (22 июля-63370.25)

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