Курс НБУ на 25.07.11
19:42, 22 июля 2011Разное
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Официальный курс НБУ на 25.07.11100 USD – 797.1100 (22 июля – 797.1100)100 EUR – 1147.1210 (22 июля – 1133.6498)10 RUR – 2.8759 (22 июля – 2.8562)Учетные курсы банковских металлов на 25.07.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-126581.07 (22 июля-127577.46)961 XAG 10 Серебро – 3162.14 (22 июля-3170.90)962XPT10Платина-142284.14(22 июля-141805.87)964XPD10Палладий-64167.36 (22 июля-63370.25)
Официальный курс НБУ на 25.07.11
100 USD – 797.1100 (22 июля – 797.1100)
100 EUR – 1147.1210 (22 июля – 1133.6498)
10 RUR – 2.8759 (22 июля – 2.8562)
Учетные курсы банковских металлов на 25.07.11 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10Золото-126581.07 (22 июля-127577.46)
961 XAG 10 Серебро – 3162.14 (22 июля-3170.90)
962XPT10Платина-142284.14(22 июля-141805.87)
964XPD10Палладий-64167.36 (22 июля-63370.25)
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