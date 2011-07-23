В Норвегии в результате стрельбы и взрыва погибли не менее 87 человек

В Норвегии в результате стрельбы на острове Утойя и взрыва в центре Осло в пятницу погибли, по последней информации не менее 87 человек.

Как передает Радио «Свобода», такие данные приводят зарубежные информационные агентства со ссылкой на представителя норвежской полиции.

Власти Норвегии предпринимают чрезвычайные меры безопасности. В частности, возобновляются проверки на границах с другими странами Шенгенской зоны

По предварительным данным норвежской полиции, стрельбу в молодежном лагере на острове Утоя в Норвегии открыл тот же человек, который организовал несколькими часами ранее взрыв в центре Осло.

Сообщается, что речь идет о 32-летнем норвежце, который придерживается ультраправых взглядов. По данным полиции, он действовал в одиночку и не связан с международными террористическими организациями.

Это самый кровавый теракт в Западной Европе за последние годы - после взрывов в Мадриде 7 лет назад. Полиция не исключает, что число жертв может быть больше.