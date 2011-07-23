Число жертв терактов в Норвегии увеличилось до 91 человека.

В полиции Осло уточнили, что в результате стрельбы в молодежном лагере на острове Утойя погибли 84 человека, передает Би-Би-Си.

Еще семь человек из аппарата премьер-министра погибли в результате взрыва в Осло.

Также в полиции подтвердили, что задержанный по подозрению в стрельбе Андерс БРЕЙВИК имеет крайне правые взгляды.

Премьер-министр Норвегии Йенс СТОЛТЕНБЕРГ назвал события в Норвегии в пятницу ночным кошмаром и национальной трагедией.

Также он уточнил, что жертвами атаки в Осло стали несколько сотрудников аппарата премьер-министра.