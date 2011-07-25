Сегодня в Норвегии пройдет минута молчания в память о 93 жертвах терактов

Сегодня в полдень по местному времени в Норвегии пройдет минута молчания в память о 93 жертвах пятничных терактов.

Как сообщает радио «Свобода», задержанный по этому делу Андерс Беринг БРЕЙВИК сегодня во второй половине дня должен предстать перед судом в Осло. Будет решаться вопрос о содержании его под стражей.

Полиция и адвокат заявляют, что 32-летний А.БРЕЙВИК сознался в совершении терактов, в результате которых семь человек погибли рядом с правительственными зданиями в столице Норвегии, еще 86 – в молодежном лагере близи Осло.