Сегодня в Норвегии пройдет минута молчания в память о 93 жертвах терактов
09:42, 25 июля 2011Разное
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Сегодня в полдень по местному времени в Норвегии пройдет минута молчания в память о 93 жертвах пятничных терактов.
Как сообщает радио «Свобода», задержанный по этому делу Андерс Беринг БРЕЙВИК сегодня во второй половине дня должен предстать перед судом в Осло. Будет решаться вопрос о содержании его под стражей.
Полиция и адвокат заявляют, что 32-летний А.БРЕЙВИК сознался в совершении терактов, в результате которых семь человек погибли рядом с правительственными зданиями в столице Норвегии, еще 86 – в молодежном лагере близи Осло.
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