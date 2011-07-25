ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Ломбарды пользуются спросом у украинцев» пишет – Госфинуслуг отмечает, что пока кредитные союзы приходят в упадок, ломбарды - расцветают. КС сокращают свой кредитный портфель, а ломбарды - только наращивают…

http://delo.ua/finance/lombardy-polzujutsja-sprosom-u-161528/

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Также «Дело» в публикации «США возьмут под контроль соцсети, чтобы предотвратить революции» пишет – противники власти в разных странах все чаще договариваются об акциях протеста через социальные сети. Однако теперь американцы готовы потратить миллионы, чтобы разобраться, как при помощи интернет-общения зарождаются революции…

http://delo.ua/tech/ssha-vozmut-pod-kontrol-socse-161494/

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«Дело» в публикации «Отдых в Европе подорожал на 80% из-за арабских революций» пишет – ситуацию накручивает и тот факт, что за последние годы в Европе существенно выросла стоимость товаров, что также отражается на кошельках туристов. В некоторых местах на 40%, а где-то и на все 80%…

http://delo.ua/lifestyle/otdyh-v-evrope-podorozhal-na-80-161487/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Государство создало аварийную ситуацию», в котором пишет – правительство выполнило свое обещание и ограничило ряд социальных выплат. В частности, пенсии инвалидов–участников ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС и детей войны будут меньше положенного на 240-480 грн. и 141 грн., соответственно. Представитель чернобыльцев отмечает, что их пенсии Кабмин ограничивает не впервые, поэтому они просят признать накопившуюся задолженность внутренним госдолгом…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1685304

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «ЕБРР надеется на лучшее», в котором пишет – высокий внутренний спрос и принятие пенсионной реформы повысили оптимизм Европейского банка реконструкции и развития, который изменил прогноз роста ВВП Украины в этом году с 4,5% до 5%. Украинские эксперты объясняют ускорение экономики страны инвестициями в подготовку к Евро-2012 и развитием розничной торговли. Среди ключевых рисков они называют сложно прогнозируемую ситуацию на мировых рынках товаров и капитала…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1685288

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Газета «Сегодня» в публикации «Расстрел в Норвегии: спасаясь, дети бросались в воду и притворялись мертвыми» пишет - Норвегия уже третий день пытается оправиться от шока. В стране с одним из самых низких уровней преступности 32-летний террорист Андерс Беринг Брейвик убил минимум 93 человека. Еще 96 ранены…

http://www.segodnya.ua/news/14270856.html

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Также «Сегодня» в публикации «Потоп в Донецке: мобильные и кабельное не "ловили", вода шла в дома и гасила свет» пишет - в минувшие выходные Донецк превратился в Венецию. Непрекращающийся ливень сделал проезжие части и тротуары реками, затопил жилые дома и заставил изрядно поволноваться горожан…

http://www.segodnya.ua/news/14270886.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Пора выходить» пишет – без сокращения госсектора успешное развитие России невозможно, решили правительственные эксперты. Они предлагают запретить госпредприятиям и госбанкам покупать активы и отказаться от директивного управления и контроля в крупных госкомпаниях…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/264429/pora_vyhodit

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Также «Ведомости» в публикации «Эталонная Россия» пишут - для борьбы с интернет-пиратством российские чиновники предлагают создать всемирный реестр фильмов, музыки и книг и снабдить все произведения цифровыми метками…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/264430/etalonnaya_rossiya

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Издание «Известия» в публикации «Без сигарет и шоколадок» пишет – в России запрет на продажу слабого алкоголя в ларьках может изменить структуру розницы…

http://www.izvestia.ru/news/495404

(УНИАН)