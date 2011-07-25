Главное на 25 июля (день)

Финансы

Министр финансов США Тимоти ГАЙТНЕР заявил, что дефолта американской экономики не будет

В интервью телеканалу СNN он отметил, что у администрации и Конгресса еще есть возможность договориться по повышению потолка госдолга.

"Самым главным на сегодняшний день является снижение вероятности дефолта в течение следующих восемнадцати месяцев. Чрезвычайно важно, чтобы мы действительно смогли это сделать. Честно скажу, что достичь этого будет сложно, очень сложно. И нужно понимать, что увеличение потолка госдолга не является вопросом политики. То, что нам сейчас действительно нужно, так это провести настоящие реформы по спасению американской экономики. Мы должны успокоить как американский народ, так и деловые круги во всем мире", - подчеркнул министр.

Сейчас в США идут напряженные переговоры между республиканцами и демократами, срок которых заканчивается 2-го августа.

Кабинет министров распорядился создать территориальные органы Государственной финансовой инспекции на базе органов Главного контрольно-ревизионного управления.

Согласно правительственному постановлению от 20 июля 2011 года №765, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина, планируется создать как юрлица публичного права органы Госфининспекции путем реорганизации территориальных органов Главного контрольно-ревизионного управления.

Также устанавливается, что территориальные органы ГлавКРУ, которые реорганизовываются, продолжат выполнять свои полномочия до их передачи.

Предусматривается реорганизация 27 территориальных органов ГлавКРУ.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Василия ВОЛГУ от должности главы Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

В.ВОЛГА уволен в соответствии с пунктом 6 части первой статьи 30 Закона Украины «О государственной службе» за нарушение присяги государственного служащего.

Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Сергея ЕВТУШЕНКО от должности главы Государственного агентства Украины по управлению национальными проектами.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Другими указами Президент освободил Николая ПОДМОГИЛЬНОГО от должности заместителя председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины согласно поданному им заявлению, Светлану ЧЕРЕНЬКО - с должности первого заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально опасных заболеваний.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ назначил Александра АЛИПОВА первым заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Ассоциация участников коллекторского бизнеса Украины (АКБУ) составила «Манифест ответственного коллектора».

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил президент Ассоциации участников коллекторского бизнеса Украины Александр ИЛЬЧУК.

По его словам, перед парламентскими выборами в Украине вырос интерес к коллекторским компаниям, и некоторые политики пытаются дискредитировать их: «Накануне очередных выборов, теперь уже парламентских, активизируются ряд политиков, которые пытаются, мне кажется, в очередной раз на почве защиты граждан Украины, из которых сегодня некоторые не в состоянии вернуть долг, некоторые не хотят вернуть долг, сделать свои политические проекты».

«Для того, чтобы исключить все вот эти спекуляции, мы подготовили «Манифест ответственного коллектора»… Мы здесь четко сказали, что все те, кто называет себя коллекторами и хочет открыто и прозрачно работать на этом рынке – присоединяйтесь к нам», - говорит А.ИЛЬЧУК.

Манифест подписали 12 членов АКБУ.

По словам президента Ассоциации, создание данного манифеста является превентивной мерой перед выборами.

«В нашем манифесте мы 90% отобразили того, что есть в европейских манифестах», - отметил А.ИЛЬЧУК.

«Он (манифест – УНИАН) достаточно простой, занимает всего две страницы: 14 пунктов о том, что обязан делать коллектор, и 8 о том, что является недопустимым в коллекторской деятельности», - говорит глава совета АКБУ Ашот АРУТЮНЯН.

По его словам, в манифесте прописано, что коллектор обязан при общении с должником идентифицировать себя, не представляться представителем власти, убедиться, что должник понимает причину возникновения долга, сумму долга, убедиться, что эта сумма рассчитана корректно. Общение с должником должно основываться на корректности.

Как отметил исполнительный директор АКБУ Артем КУЧИН, ассоциация призывает граждан помочь идентифицировать недобросовестных коллекторов на рынке путем обращения в госорганы.

"Газовые" судебные дела

Защита экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО просит суд закрыть уголовное дело по газовым соглашениям в связи с отсутствием события преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство заявил на заседании Печерского райсуда Киева адвокат Николай СИРЫЙ.

По его словам, после зачитывания обвинительного заключения до сих пор не прозвучало событие преступления. Кроме того, по словам Н.СИРОГО, отсутствуют уголовно-процессуальные средства доказательств, которые подтверждали бы или опровергали бы набор возможных незаконных действий, которые совершила Ю.ТИМОШЕНКО, находясь в должности премьер-министра.

Н.СИРЫЙ на протяжении длительного времени обосновывал требование о закрытии уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мы вносим ходатайство о закрытии уголовного дела на основании пункта 1 части 1 статьи 6 УПК в связи с отсутствием события преступления», - сказал адвокат.

Американская компания Universal Trading & Investment Co., Inc (UTICo) в начале июля подала в суд в Нью-Йорке иск к экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, требуя от нее выплатить долг компании “Единственные энергетические системы Украины” (ЕЭСУ) на сумму 18,3 млн. долларов.

Фотокопии искового заявления UTICo обнародованы сегодня на сайте издания Kyiv Post.

Этим иском UTICo пытается через Ю.ТИМОШЕНКО добиться выплаты долга компании ЕЭСУ, которая в 90-х годах была посредником при продаже среднеазиатского и российского газа в Украину и Восточную Европу и которую определенное время возглавляла Ю.ТИМОШЕНКО.

UTICo также обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она скрывала прибыли и активы ЕЭСУ от кредиторов, выводя их в оффшоры и под собственный контроль.

Газета напоминает, что первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН 21 июля также заявил о наличии у прокуратуры доказательств по выведению прибылей ЕЭСУ, полученных от торговли газом, в оффшорные компании.

В иске UTICo отмечается, что Ю.ТИМОШЕНКО препятствовала взиманию долга с ЕЭСУ, и добавляется, что “по законам Нью-Йорка, присужденный долг может быть взыскан лица, у которого находятся деньги должника”. Таким лицом UTICo считает Ю.ТИМОШЕНКО.

“UTICo является кредитором по решению суда на долг в размере $18 344 480 против компании “Единственные энергетические системы Украины”, в которой ТИМОШЕНКО была президентом и корпоративные активы которой она взяла под личный контроль”, - сказано в исковом заявлении UTICo.

Кроме того, в собственном исковом заявлении UTICo отмечает, что в случае наличия каких-либо возмещений в интересах Ю.ТИМОШЕНКО по иску к украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, UTICo обращается с ходатайством наложить арест на часть этих возмещений в размере до 18,3 млн. долл., плюс законные проценты, до окончания судебного слушания по делу “UTICo против ТИМОШЕНКО”.

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(УНИАН)