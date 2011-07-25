Кабмин одобрил проект соглашения с правительством РФ о создании ВТЦ «Украина» в Москве

Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения с правительством Российской Федерации о создании выставочно-торгового центра "Украина" на территории Всероссийского выставочного центра в Москве.

Соответствующее распоряжение Кабмина (№682 от 29 июня т.г.) размещено на сайте Верховной Рады.

Подписать соглашение уполномочен первый вице-премьер-министр Украины - министр

экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, Украина планировала взять в аренду павильон на территории ВВЦ в Москве, который ранее принадлежал УССР.

В марте А.КЛЮЕВ сообщил, что этот павильон требует реставрации и вопрос с финансированием работ решен.

«Деньги будут немалые, но уже есть достаточное количество спонсоров, которые потом хотят выставлять свою продукцию. У нас будет достойный павильон», - заверил А.КЛЮЕВ.

19 ноября 2010 г. на заседании глав правительств СНГ премьер-министр России Владимир ПУТИН предложил странам СНГ арендовать площади ВВЦ для организации выставочных павильонов за 1 рубль.