Дело Диденко выделено в отдельное производство

Печерский райсуд Киева выделил в отдельное производство уголовное дело против бывшего первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Игоря ДИДЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла судья Печерского райсуда Оксана ЦАРЕВИЧ, удовлетворив ходатайство защиты И.ДИДЕНКО.

Адвокат И.ДИДЕНКО Игорь СТЕПАНОВ, обосновывая свое ходатайство, отметил, что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, несколько дел могут быть объединены в случае, если подсудимый по ним проходит соучастником с другими подсудимыми или обвиняется по нескольким эпизодам.

"В данном случае дела были объединены механически, потому что в совершении преступления, в котором обвиняется ДИДЕНКО, у него нет соучастников, и также он не является соучастником преступлений, которые инкриминируют другим", - отметил адвокат.